COVID-19 :

Londres, ANGLETERRE – 08 DÉCEMBRE: Une fiole du vaccin Pfizer / BioNTech COVID-19 prête à être administrée à Guy’s Hospital au début du plus grand programme de vaccination jamais réalisé dans l’histoire du Royaume-Uni le 8 décembre 2020 à Londres, Royaume-Uni. Plus de 50 hôpitaux à travers l’Angleterre ont été désignés comme centres de vaccination contre le covid-19, la première étape de ce qui sera une longue campagne de vaccination. Le personnel du NHS, les plus de 80 ans et les résidents des foyers de soins seront parmi les premiers à recevoir le vaccin Pfizer / BioNTech, qui a récemment reçu l’approbation d’urgence des autorités sanitaires du pays. (Photo de Victoria Jones – Piscine / .)

(CNN espagnol) –– Le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis a voté en faveur du vaccin contre le coronavirus Pfizer et BioNTech chez les personnes de plus de 16 ans . Cela rapproche les États-Unis de la vaccination de millions de personnes.

Onze membres du comité ont voté pour et trois récusés.

Les vaccins ne peuvent être administrés tant que le directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, n’a pas accepté la recommandation du comité, qui devrait avoir lieu dans les heures.

Le vote du comité intervient après que, vendredi soir, la Food and Drug Administration (FDA) ait autorisé l’utilisation d’urgence du vaccin aux États-Unis. Il s’agit du premier vaccin COVID-19 à recevoir ce type d’approbation de la FDA.

L’autorisation de la FDA est intervenue lors de l’un des pires jours de la pandémie aux États-Unis, avec un nombre record de nouveaux cas, de décès et de patients atteints de COVID-19 dans les hôpitaux du pays.

L’autorisation d’utilisation d’urgence (États-Unis) est une “étape importante” dans la lutte contre la pandémie, a déclaré vendredi le commissaire de la FDA, le Dr Stephen Hahn, dans un communiqué. Cependant, ce type d’autorisation a des limites. Cela se produit lorsqu’un produit médical obtient une autorisation spéciale de la FDA pour une utilisation en cas d’urgence. Cependant, il n’a pas l’approbation complète. Pfizer devrait soumettre une demande distincte pour que son vaccin soit entièrement homologué par l’agence.