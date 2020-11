COVID-19 :

Ceuta et melilla Ce sont les deux seuls territoires espagnols dont les systèmes de santé sont sous le contrôle direct du ministère de la Santé, puisqu’ils n’ont pas transféré cette compétence. Ils sont donc un miroir de la gestion directe du gouvernement pendant la crise sanitaire du coronavirus. La situation de la deuxième vague de la pandémie dans les deux villes autonomes est grave: Melilla bat des records nationaux d’incidence cumulée avec 1356 cas pour 100000 habitants au cours des 14 derniers jours, et Ceuta il triple presque les infections qu’il avait il y a à peine un mois. Le taux de croissance moyen dans les deux villes est de 240%. Le taux d’occupation des hôpitaux et des unités de soins intensifs est le plus élevé d’Espagne, tout comme le taux de positivité.

Le réseau hospitalier de Ceuta et Melilla est sous la direction directe, depuis 2002, de la Institut national de gestion de la santé (INGESA). Une entité publique dépendant du ministère de la Santé. Par conséquent, tout le travail de suivi, de diagnostic et de traitement des personnes infectées par le coronavirus dépend directement de la Administration générale de l’État, qui est également responsable des patients hospitalisés et de ceux admis à l’USI. Et les données que les deux territoires récoltent ces dernières semaines sont alarmantes.

Au niveau de la contagion, en cas de Melilla l’incidence cumulée est passée en un mois – depuis le 1er octobre de 430 cas pour 100 000 habitants à 1 356. La chiffre supérieur qui a enregistré jusqu’à présent, dans toute la pandémie, un territoire espagnol. L’augmentation de ces 30 jours de déchéance a été de 215%.

En ce qui concerne Ceuta, le risque de contagion est passé de 226 à 831 cas pour 100 000 habitants. Bien qu’il n’atteigne pas le niveau de Melilla, le pourcentage d’augmentation c’est beaucoup plus élevé, 267%.

Les hôpitaux de Melilla ont atteint une occupation de 30% des patients Covid, selon les données du ministère de la Santé, bien que dans le cas des USI, les chiffres grimpent à 71,4%. Dans le cas de Ceuta, 23% ont été hospitalisés, atteignant le 47% en USIs. L’occupation des soins intensifs des deux villes est la plus élevée de tout le territoire national.

D’autre part, le effort de diagnostic C’est également l’une des pires données disponibles dans toute l’Espagne. A Melilla, c’est 1 571 tests pour 100 000 habitants la semaine dernière: avec environ 85 000 habitants, il y a 1 359 tests effectués. À Ceuta, le niveau de test est encore plus bas, avec seulement 1 125/100 000 habitants. Au plus fort de la pandémie, la santé de Ceuta a fait moins d’un des milliers de tests PCR parmi ses 85 000 habitants correspondants.

Se référant à positivité des tests, un autre des facteurs analysés par Santé pour connaître la gravité de la pandémie dans une zone, le OMS considère que les infections sont incontrôlables lorsqu’elles dépassent 5% de cet indicateur. En Ceuta est de 30% et Melilla n’offre pas les données.

Madrid et les îles Canaries, à contre-courant

La La communauté de Madrid a connu en à peine un mois et demi baisse du risque de contagion record national. Avec une baisse de l’incidence cumulée des 772 cas pour 100000 habitants le lundi 21 septembre – jour du début des restrictions à la mobilité imposées par le gouvernement d’Isabel Díaz Ayuso – à 403 actuels, la baisse du risque de contagion dépasse 46%.

En seulement 42 jours, elle est passée de la communauté la plus fréquente à la quatorzième. Le risque tombe plus vite même que dans les îles Canaries (avec 41%), où l’état d’alarme n’a pas été appliqué car la situation n’est pas particulièrement grave. Ce sont, aujourd’hui, les seules communautés où les données se sont améliorées.

Madrid peut affirmer avec certitude qu’il a dépassé le pic de la deuxième vague compte tenu de la baisse de son risque de contagion. Et il l’a fait il y a un mois et demi, au vu des données épidémiologiques actuelles comparées à celles du moment où le premières restrictions de mobilité par zones sanitaires de base. Un modèle de performance chirurgicale qui a fait ses preuves et qui est déjà plébiscité dans d’autres pays européens comme la France.

Cependant, le panorama dans le reste de l’Espagne est très différent. La situation est devenue incontrôlable en ce mois et demi dans des communautés comme Navarre, qui est passée d’une incidence cumulée de 605 cas à 1 193, 97% de plus. Ça le bat juste Melilla, qui est passé de 316 à 1 356 (329% de plus) au cours de cette période.

Aragon C’est la deuxième et pour le moment la seule communauté autonome à avoir relevé son seuil de risque de contagion plus de 1000 cas (1 127), malgré le fait qu’au 21 septembre, il n’y avait que 381 cas pour 100 000 habitants. Parallèlement, au cours de la même période, la Catalogne a connu une augmentation de son incidence de 169 à 726 (330%).