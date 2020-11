COVID-19 :

Il a été confinement efficace décrété par Moncloa sur Madrid dans la seconde quinzaine d’octobre? Au vu des données d’évolution épidémiologique aujourd’hui connues, cela ne semble pas. En fait, la mesure brisé une tendance à la baisse des infections qui avait été enregistré quatre semaines auparavant: la deuxième semaine de détention, au cours de laquelle les effets de la fermeture se sont aggravés, le les infections ont augmenté de 2,7%. Une fois le verrouillage du gouvernement levé, la baisse des infections s’est à nouveau accélérée. Une situation similaire s’est produite en ce qui concerne le nouveau hospitalisations, qui a accumulé 3 semaines à un rythme de forte baisse et dans la semaine du 16 au 22 octobre il a ralenti, retrouvant le rythme précédent une fois l’état d’alarme levé.

Madrid est sur une montagne russe de mesures et de restrictions depuis deux mois maintenant, certaines appliquées par la Communauté qu’il préside Isabel Diaz Ayuso et d’autres décrétés de force par le gouvernement. Jusqu’à présent, il était très complexe d’obtenir une photographie approximative de l’évolution des infections par rapport à chacune des phases de restriction, en partie en raison des retards dans la notification des cas. Maintenant, en regardant les statistiques officielles de la La communauté de Madrid et le ministère de la Santé, les tendances à la baisse et à la hausse qui se sont produites au cours des 7 dernières semaines peuvent être observées.

Les premières restrictions d’Ayuso

Au cours de la semaine du 18 au 24 septembre – la dernière sans restriction de mobilité d’aucune sorte -, les infections hebdomadaires dans la Communauté s’élevaient à 25 414 et les nouvelles hospitalisations à 2 645. Le 21 septembre, les mesures de restriction dans les zones de santé de base sont entrées en vigueur, le modèle d’intervention chirurgicale sur lequel le gouvernement madrilène de Díaz Ayuso a misé. Des mesures qui ont même été signalées comme efficaces par le ministère français de la Santé.

Au cours de cette première semaine de restrictions, entre le 24 et le 1er octobre, les nouveaux cas hebdomadaires sont tombés à 19 200, une baisse d’une semaine à l’autre de plus de 32%. Les nouvelles hospitalisations chutent à 2462.

L’enfermement raté d’Illa

La baisse des cas se poursuit la semaine suivante, qui va du 2 au 8 octobre, à un taux de 24,5% avec 15 420 nouvelles infections. Les nouvelles hospitalisations chutent à 2 102, 17% en une semaine.

À cette époque, Madrid restait confinée – bien que sans effets juridiques ou punitifs, puisqu’il n’y avait pas d’amende – par l’arrêté ministériel signé par le chef de la santé, Salvador Illa. Une instruction que la Cour supérieure de justice de Madrid a renversée en milieu de semaine, la laissant sans effet.

Salvador Illa le jour où sa fermeture de Madrid a été annoncée par arrêté ministériel.

A cette époque, la Communauté de Madrid et le gouvernement central avaient lancé une bataille pour les données. Alors que depuis Madrid, il a été garanti que les restrictions imposées au niveau régional ils donnaient des résultats, Health a allégué que les données n’étaient pas fiables, que les tests avaient été arrêtés ou qu’ils avaient même été falsifiés avec des délais de notification (malgré le fait que Health et le CCAES de Fernando Simón aient réussi à gonfler artificiellement 11000 infections en une seule journée, qui ont disparu en 48 heures).

Arguments qui seront ultérieurement rétractés par Health. Cependant, le vendredi 9 octobre, Madrid a été confinée, à midi, par la déclaration d’un état d’alarme partiel et traitée comme une urgence en Conseil extraordinaire des ministres ce matin-là. Madrid était confinée ce pont du 12 octobre.

À partir de ce moment, il n’a pas été possible de quitter la ville de Madrid – et 8 autres grandes communes – mais la mobilité était autorisée à l’intérieur. Fait que certains experts ont considéré comme une erreur, car la transmission du virus s’est ouverte dans les zones d’incidence la plus élevée vers les zones à faible risque de contagion. Au cours de cette semaine, 12 043 cas ont été enregistrés, 28% de moins. Les nouvelles hospitalisations sont tombées à 1 941.

Madrid, confiné par Sánchez

La semaine suivante, du 15 au 22 octobre, la deuxième avec la déclaration d’alerte ad hoc pour Madrid, a cassé les statistiques. Ce qui pendant quatre semaines avait été des chiffres verts est devenu rouge. Madrid a enregistré une augmentation hebdomadaire de 303 nouveaux cas de plus que la précédente. Une augmentation de 2,7%.

Les chiffres enregistrés ces jours-là dans les nouvelles admissions à l’hôpital sont également frappants. De 1 941 revenus, il a été abaissé à 1 933. Un total de 8 patients de moins, alors qu’au cours des semaines précédentes, il avait chuté à des taux de 183, 360 et 161 patients de moins. Même les unités de soins intensifs ont rebondi cette semaine-là, passant de 179 admissions la précédente à 208 (29 de plus) cette semaine-là, dans l’isolement total du gouvernement. La fatale facture Covid à Madrid, qui avait baissé au cours des deux semaines précédentes, augmente également: 9 décès de plus par rapport à la précédente (de 246 à 255 décès en une semaine).

Contrôles de l’état d’alarme à Madrid.

La fermeture de Sánchez est levée

Le week-end des 24 et 25 octobre, l’état d’alarme de 15 jours imposé à Madrid prend fin. La capitale et les 8 autres communes touchées sont revenues à la normale – à l’exception des zones sanitaires de base qui ont continué sous les mesures régionales -. Jusqu’au 29 octobre, Madrid enregistre cette semaine avec des données positives: les nouvelles infections tombent à environ 10 500, 17% par rapport à la semaine précédente. L’amélioration des patients hospitalisés s’est également rétablie, avec 1 821 nouvelles hospitalisations (112 patients de moins et une diminution de 6% par rapport à la précédente).

Une tendance qui ne s’arrête pas la semaine suivante, du 30 octobre au 5 novembre. De plus, il s’accélère, récupérant les baisses au-dessus de 30% qui avaient été enregistrées la dernière semaine de septembre, lorsque les mesures appliquées par le gouvernement de Díaz Ayuso n’avaient pas l’opposition frontale du ministère de la Santé ou de la Moncloa. Au cours de la dernière semaine analysée, les nouveaux cas sont tombés à 8 107 et les hospitalisations à 1 606 (215 de moins).