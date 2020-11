COVID-19 :

Il y a presque deux semaines, fin octobre et début novembre, en Europe on s’inquiétait tellement de l’évolution très négative de la courbe de contagion par le coronavirus qui a dû miser sur des mesures dures et drastiques pour arrêter la deuxième vague. Mesures comme confinement à domicile (sans devenir comme mars) ou la fermeture du périmètre étaient les décisions à prendre par quelques pays, en particulier la France, les Pays-Bas et la République tchèque, qui ont ensuite été rejoints par la Belgique.

D’autres pays du continent européen ont refusé, ou du moins ont essayé de le faire de manière moins agressive ou dans des zones localisées, comme c’est le cas en Espagne. Cependant, ces quatre cas ont eu une explosion de cas au début du mois, avec une incidence très élevée, et ce les a amenés à appliquer les mesures précitées. Et au vu des données de Johns Hopkins, on peut voir que ils ont été efficaces.

Il est vrai que des pays comme L’Allemagne, l’Angleterre, l’Autriche ou la Pologne ont pris des restrictions majeures plus tard, et pour cette raison, l’impact n’est pas reflété pour le moment du même dans l’évolution de la courbe. Cependant, dans le cas du Portugal, de l’Italie ou de l’Espagne, les mesures ont été plus spécifiques telles que le couvre-feu, les limitations de capacité ou les restrictions sur les magasins et les hôtels, ainsi que des confinements très spécifiques.

Les données sur les infections prennent en charge des restrictions strictes

Afin de traduire les mesures en effet réel, la meilleure façon de le faire est d’utiliser des données, telles que celles publiées par Johns Hopkins, collectées par eldiario.es. À partir de mi-octobre (quand ils ont atteint le pic et que les mesures ont été prises) jusqu’à présent, La Belgique est passée de plus de 15000 cas quotidiens à environ 5000, les Pays-Bas d’environ 10000 à un peu plus de 5000, la République tchèque de bien plus de 10000 à un peu plus de 5000 et la France, qui dépassait de loin 40000 cas quotidiens, c’est déjà près de 20000.

Cependant, les incidents des deux dernières semaines sont toujours très élevés, car La République tchèque compte environ 1070 infections pour 100000 habitants, La France environ 798, la Belgique 781 et les Pays-Bas 493.

En contraste avec ceci, au cours des 14 derniers jours, il y a une augmentation de 8% des cas en Allemagne, 11% au Royaume-Uni, 24% en Russie, 26% en Pologne, 30% en Italie, 64% au Portugal, ou jusqu’à 124% en Suède.

La mortalité ne remarque toujours pas l’impact des mesures

Bien que de grands progrès soient accomplis pour réduire les infections dans les pays susmentionnés, les données de mortalité sont toujours préoccupantes car elles ne diminuent pas significativement. Bien sûr, au moins ils se sont stabilisés.

Avec la même mesure que pour les contagions, le cas de la France, par exemple, est assez significatif, puisqu’en avril il y avait 1000 morts par jour et il y a déjà plus de 500 morts par jour, avec une moyenne de 69 personnes tuées par le coronavirus pour 100000 habitants au cours des deux dernières semaines. Aux Pays-Bas et en République tchèque, ils en ont respectivement 50 et 60 en moyenne, et en Belgique, qui a rejoint plus tard, il est toujours en hausse avec 126 décès pour 100 000 habitants.

D’un autre côté, dans le reste des pays, du plus haut au plus bas, peut être observé de fortes hausses au cours des deux dernières semaines, comme celui de 300% en Suède, 158% en Autriche, 152% en Italie, 146% en Allemagne, 117% en Suisse ou 109% au Portugal. L’Espagne, par exemple, a connu une hausse de 56%.