COVID-19 :

Les coprésidents du Grupo Televisa, Alfonso de Angoitia et Bernardo Gómez ont visité les forums de San Ángel. Ils ont remercié les productions pour leur travail.

Alfonso d’Angoitia Oui Bernardo Gomez, coprésidents du Grupo Televisa, ont fait une visite surprise aux forums de San Ángel. Là, ils ont remercié les talents et les équipes de production pour leur travail, leur engagement et leur solidarité avec l’entreprise pendant l’emprisonnement dû à la pandémie de Covid-19.

Ils ont souligné que leurs efforts se poursuivaient pour générer des informations et des contenus qui, pendant la situation d’urgence sanitaire, sont devenus un élément indispensable pour les familles en détention.

Au cours de leur tournée des forums de différentes productions telles que «Imperio de mentiras», «La mexicana y el güero», «Lorenza boit à bord», «Neighbours» et «Cuéntamelo Ya!», Ils en ont profité pour vérifier leur mise en œuvre la perfection des mesures sanitaires. Leur premier arrêt était sur le programme «Hoy» où ils ont surpris les pilotes en direct.

Pendant son temps sur le programme, De Angoitia a donné le drapeau de redémarrage aux six nouvelles productions et a souligné qu’ils ont vérifié que tout le monde est à l’aise, heureux et protégé.

Lors de leurs différentes visites aux différents forums, ils en ont profité pour ratifier l’engagement de la chaîne de télévision à faire en sorte que ses citoyens se sentent en sécurité dans leur travail. En plus de vérifier les mesures d’assainissement et de nettoyage des forums, ils ont mis en évidence les mesures de sécurité pour maintenir la santé de tous ceux qui y travaillent.

Au nom d’Emilio Azcárraga, ils ont réitéré leur gratitude pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve à cette époque, car grâce à cela, l’entreprise a déjà repris tous ses travaux de production, et ils ont annoncé que La Fábrica de Sueños a repris ses enregistrements.

Concernant la campagne “Televisa vous accompagne”, ils ont souligné qu’ils étaient déterminés à en faire une réalité quotidienne pour tous les Mexicains. Ils ont souligné que, depuis l’arrivée du virus dans le pays, l’entreprise s’est employée à tenir le public informé des mesures préventives de contagion, tout en offrant des divertissements à toute la famille qui reste à la maison dans le cadre de l’isolement.

Parmi les mesures que Televisa applique pour ses enregistrements figurent l’assainissement en profondeur et constant des forums, l’utilisation obligatoire de masques faciaux et l’application constante de gel antibactérien ou de lavage des mains, en plus de prendre la température à l’entrée des installations. Il y a aussi une réduction des équipes de travail, ainsi que des tests de coronavirus à tous les moulages. Divers ajustements ont également dû être apportés aux scripts pour éviter les contacts risqués.