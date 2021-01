COVID-19 :

MÉXICO – El país registraba el martes tasas de muertes por coronavirus cercanas a sus recientes cifras históricas altas mientras la gran demanda de tanques de oxígeno médico ha propiciado estafas, robos y otros delitos contra las familias que intentan atender a sus enfermos de COVID-19 en maison.

Comme les hôpitaux dans certaines régions du pays sont occupés à près de 90%, les familles sont obligées de soigner leurs malades à domicile. Cependant, les réservoirs d’oxygène dont ils ont besoin ont fait l’objet de vols, d’enlèvements et de fraudes.

Alors que le président Andrés Manuel López Obrador a été soigné par une équipe de médecins de premier plan et que l’homme le plus riche du Mexique, Carlos Slim, a été emmené dans un hôpital de premier plan, les soins aux Mexicains ordinaires continuent d’être difficiles et dangereux.

Le chef du parquet fédéral à la consommation, Ricardo Sheffield, a rapporté mardi que des centaines de publicités ont été remarquées proposant, à usage médical, des bouteilles d’oxygène industrielles utilisées pour le découpage et le soudage au chalumeau.

“Ce sont des cylindres volés à usage industriel qui ne sont pas utilisés pour respirer avec eux, ils sont utilisés pour faire fonctionner une torche”, a déclaré Sheffield. Dans d’autres cas, les escrocs ont annoncé des réservoirs ou des concentrateurs d’oxygène hors de prix, ou ont pris des dépôts et ont ensuite disparu.

“Donc ils jettent leur argent ou très probablement ils ne leur donneront même rien”, a-t-il ajouté.

Le programme est promu par Xochimilco, l’une des municipalités de Mexico.

Selon Sheffield, les autorités ont forcé la suppression de 700 pages Facebook et 100 publicités Internet après avoir déterminé qu’il s’agissait d’offres frauduleuses ou abusives d’équipements à oxygène. Dans le pays, plusieurs vols à main armée de bouteilles d’oxygène ont été commis ces dernières semaines au Mexique, ainsi que l’enlèvement de véhicules de livraison de chars.

Mardi, la police de Mexico a arrêté un homme et une femme se faisant passer pour des vendeurs de liquides et de gels désinfectants, dont les prix ont grimpé en flèche en raison de la pandémie. Lorsqu’un client potentiel s’est présenté à l’appartement, le couple l’a kidnappé et a demandé une rançon. La police pense que le couple est impliqué dans au moins trois de ces crimes.

Sheffield a déclaré que le gouvernement avait conclu un accord avec les entreprises productrices d’oxygène pour purifier et certifier leur produit afin que jusqu’à 70% de ce qu’ils acheminent normalement à un usage industriel puisse être utilisé pour les soins aux patients.

Il a également noté que les États du Nord pourraient commencer à importer de l’oxygène des États-Unis.

L’augmentation des infections au COVID-19 a exacerbé la crise sanitaire.

Surtout, Sheffield a exhorté les Mexicains qui ont acheté des chars par précaution ou qui ont fini de les utiliser à les remettre pour qu’ils puissent servir les autres et a souligné que «rendre un cylindre sauve des vies».

Au milieu des longues files d’attente persistantes dans les établissements de remplissage médical d’oxygène, les autorités disent que le plus gros problème est le manque de réservoirs pour stocker le gaz.