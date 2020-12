COVID-19 :

. – La Food and Drug Administration (FDA) dit qu’elle travaille “rapidement” pour délivrer une autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin Moderna, le deuxième vaccin covid-19 pour le marché américain, après le vote de ses conseillers en vaccins de le recommander.

L’annonce intervient près d’une semaine après que l’agence a autorisé le vaccin Pfizer et BioNTech et au milieu d’une période terrifiante pour le pays alors que le nombre d’infections, d’hospitalisations et le nombre de décès quotidiens continuent de battre des records.

Les experts préviennent que dans les semaines à venir, surtout si les Américains choisissent de se retrouver et de voyager pour les vacances, les choses pourraient empirer. Et une prévision conjointe publiée jeudi par les projets des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) selon laquelle il pourrait y avoir 80 000 autres décès dus au COVID-19 aux États-Unis au cours des trois prochaines semaines.

Dans l’espoir que la FDA donnera bientôt son feu vert, les conseillers en vaccins des CDC ont prévu des réunions samedi et dimanche pour discuter du vaccin de Moderna. Le groupe doit voter pour recommander le vaccin et le CDC doit accepter cette recommandation avant que les vaccins puissent commencer.

«Je pense que c’est une période très excitante», a déclaré à CNN le Dr Hayley Gans, membre du comité consultatif des vaccins de la FDA. “Les données qui nous ont été présentées étaient surprenantes par leur efficacité.”

Si le vaccin de Moderna est homologué, les responsables s’attendent à ce que 7,9 millions de doses supplémentaires de vaccins soient expédiés aux États la semaine prochaine, a déclaré l’amiral Brett Giroir, secrétaire adjoint à la santé du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS, pour son acronyme en anglais). Plus tôt cette semaine, le secrétaire du HHS, Alex Azar, a déclaré que deux millions de doses du vaccin Pfizer et 5,9 millions de doses de Moderna avaient été allouées pour la semaine prochaine.

“Nous prévoyons toujours que tous les Américains auront l’opportunité de se faire vacciner en juin”, a déclaré Giroir.

La tâche à accomplir maintenant est de répondre au scepticisme de nombreuses communautés envers le vaccin et de relayer les faits, selon le Dr Francis Collins, directeur des National Institutes of Health.

«J’ai eu l’occasion de m’impliquer intimement à chaque étape du développement de ces vaccins. Aucun raccourci n’a été pris, il n’y a pas d’informations cachées », a-t-il déclaré à CNN. “C’est quelque chose que vous voulez faire, pour vous-même, pour votre famille, pour l’avenir de notre nation.”

«Parce que si nous n’atteignons pas le point où 70 à 80% des Américains sont vaccinés, cela pourrait continuer et nous pourrions perdre encore plus de vies, et ce serait la pire tragédie possible», a-t-il ajouté.

Certains États voient le nombre de covid-19 augmenter, d’autres assouplissent les restrictions

Jeudi, le pays a signalé plus de 230 000 nouveaux cas et plus de 3 200 décès. Rien que ce mois-ci, les États-Unis ont signalé plus de 42 000 décès dus au covid-19.

Les hospitalisations continuent également d’augmenter, avec maintenant plus de 114 200 patients COVID-19 dans tout le pays, selon le COVID Tracking Project.

La Floride a signalé le plus grand nombre de nouveaux cas par jour depuis la mi-juillet. Le gouverneur du Kentucky a annoncé un nombre record de nouveaux décès, affirmant que c’était “de loin le plus grand nombre de personnes que nous avons perdues”. Les responsables de la santé de la Pennsylvanie ont annoncé que le nombre d’hospitalisations dans l’État était le double du sommet du printemps, avec plus de 1200 patients atteints de COVID-19 dans l’USI.

«Nous continuons d’entendre parler d’hôpitaux supplémentaires à travers l’État qui ont peu de lits aux soins intensifs ou, dans certains cas, aucun lit aux unités de soins intensifs», a déclaré jeudi le Dr Rachel Levine, secrétaire à la Santé.

Les hospitalisations ont également augmenté à New York, a annoncé le maire, alors que le nombre moyen de nouveaux cas est un nombre qui «ne cesse de croître». Et dans l’Oregon, la gouverneure Kate Brown a déclaré que les hôpitaux restaient «poussés à leurs limites» et a prolongé sa déclaration d’état d’urgence pour le covid-19 de deux mois. Il a ajouté que “ce sont les jours les plus sombres de cette pandémie”.

Mais alors que de nombreux États luttent toujours contre une expansion féroce, d’autres assouplissent les restrictions.

La gouverneure de l’Iowa, Kim Reynolds, a déclaré cette semaine que le nombre de cas de COVID-19 avait baissé dans l’État et a annoncé qu’elle lèverait tous les couvre-feux pour les bars et restaurants et supprimerait les limitations sur les rassemblements sociaux.

Les bars et les restaurants pourront reprendre leurs activités normales tant que les clients sont assis lorsqu’ils mangent ou boivent, portent des masques lorsqu’ils ne sont pas assis, sont assis à deux mètres des autres groupes et qu’il n’y a pas plus de huit personnes par groupe, a déclaré le gouverneur. Le gouverneur a également annoncé qu’elle levait les limites des réunions, mais une distance de deux mètres est requise entre les groupes.

Dans l’Utah, où les responsables de la santé ont déclaré que les hôpitaux de l’État fonctionnaient à leur capacité maximale, le gouverneur Gary Herbert a annoncé qu’il supprimerait la restriction sur la vente d’alcool après 22 heures. Les bars et restaurants locaux ont montré une volonté d’imposer une distanciation physique et l’utilisation de masques lorsque les clients ne mangent ni ne boivent.

“Nous apprécions la volonté d’intensifier et d’aider à appliquer les protocoles qui font des bars et des restaurants un environnement sûr pour que les clients viennent participer”, a déclaré le gouverneur.

“ Encore deux mois sombres à venir ”

Alors que le pays attend que les effets des vaccins se manifestent réellement – ce qui ne se produira probablement qu’au début de l’été, lorsque les vaccins seront plus disponibles – les outils qui pourraient fonctionner immédiatement pour aider à ralentir la propagation du virus sont ceux qui ont vanté par des experts depuis des mois: masques faciaux, distanciation sociale et lavage régulier des mains.

«Cela ne signifie pas simplement:« Eh bien, nous y sommes presque », parce que nous n’y sommes pas. Nous avons encore quelques mois sombres à venir si nous ne faisons rien maintenant pour essayer d’arrêter cette terrible courbe ascendante d’hospitalisations, de cas et de décès.

“Ce n’est pas le moment de baisser la garde et de se réunir pour les vacances”, at-il ajouté.

Les chefs d’État ont fait écho à l’avertissement ces derniers jours, exhortant les habitants à reconsidérer leurs projets de vacances.

Dans le Wisconsin, un État qui a été particulièrement touché depuis le début de la vague d’automne, le gouverneur Tony Evers a exhorté les résidents à célébrer virtuellement, ajoutant que les hôpitaux restent «tendus» et continuent de signaler des pénuries de personnel.

En Californie, un responsable de la santé du comté a qualifié l’augmentation du nombre de COVID-19 de «pic post-vacances qui n’a pas à être».

«C’est beaucoup de mélanges qui n’ont pas dû se produire, mais cela s’est produit et cela a créé pour nous une énorme augmentation de nos cas», a déclaré Barbara Ferrer, directrice de la santé publique du comté de Los Angeles.

«Nous entrons dans une nouvelle saison de Noël. Nous avons vraiment besoin que les gens restent à la maison. Ne mélangez pas, ne voyagez pas.

Dans le Tennessee, le gouverneur Bill Lee a déclaré que si l’homologation des vaccins est un tournant majeur dans la pandémie, la triste réalité est que de plus en plus de résidents tombent malades et les décisions que les gens prennent pendant les vacances de Thanksgiving a un impact sévère sur l’état du système hospitalier.

“Une chose que ce vaccin ne résoudra pas ou ne guérira pas est l’égoïsme ou le mépris de ce qui arrive à nos voisins autour de nous”, a-t-il déclaré.

Certains États recevront moins de doses du vaccin

Le gouvernement fédéral a également conseillé à plusieurs États, dont l’Iowa, l’Illinois, le Washington, le Michigan et l’Oregon, de s’attendre à moins de doses du vaccin Pfizer qu’initialement promis.

Jeudi, le gouverneur de Washington, Jay Inslee, a écrit sur Twitter qu’il avait été informé que l’allocation de vaccins de l’État “serait réduite de 40% la semaine prochaine”, ajoutant que “aucune explication n’avait été donnée”.

«C’est dérangeant et frustrant», écrit-il. “Nous avons besoin de chiffres précis et prévisibles pour planifier et garantir le succès sur le terrain.”

La cause du retard reste incertaine pour beaucoup. Un porte-parole du HHS a déclaré que les rapports sur la réduction des allocations des juridictions sont “incorrects” et que les États recevront généralement toutes les fournitures, bien que les livraisons puissent être étalées sur une plus longue période.

«Comme cela a été fait pour les expéditions initiales du vaccin Pfizer, les juridictions recevront le vaccin sur différents sites pendant plusieurs jours. Cela allège le fardeau des juridictions et répartit la charge de travail sur plusieurs jours. Ce même processus a été utilisé avec succès pour la distribution initiale du vaccin Pfizer, et nous appliquons simplement les leçons apprises », a déclaré le porte-parole.

Pfizer a déclaré jeudi dans un communiqué que la société “n’avait aucun problème de production” et qu ‘”aucune livraison contenant le vaccin n’est suspendue ou retardée”.

“Nous avons des millions de doses supplémentaires dans notre entrepôt mais, jusqu’à présent, nous n’avons pas reçu d’instructions d’expédition pour des doses supplémentaires”, a déclaré Pfizer.

