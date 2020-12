COVID-19 :

Les cas de coronavirus en Floride ont atteint 1134383 lundi après que 8452 nouveaux positifs et 137 décès supplémentaires de résidents de l’État ont été signalés, portant le nombre total de décès à Miami-Dade à plus de 4000, a rapporté le ministère de la Santé.

Au total, les résultats de 114 942 tests ont été rapportés avec un taux de positivité de 8,34%, supérieur à 7% depuis le 27 novembre.

Au cours des sept derniers jours, 68 344 nouveaux cas ont été signalés: 8 452 lundi, 8 958 dimanche, 10 577 samedi, 11 699 vendredi, 11 355 jeudi, 9 592 mercredi et 7 985 mardi. Le nombre moyen de positifs au COVID-19 la semaine dernière est de 9763 par jour.

Miami-Dade a jusqu’à présent eu 260 138 positifs et Broward 120 840. Les deux comtés ont le plus grand nombre de personnes infectées de l’État, où 20000 habitants sont déjà décédés du COVID-19. 268 autres résidents non étatiques sont décédés en Floride, pour un total de 20 271 personnes.

À Miami-Dade, 4002 personnes sont décédées du COVID-19 et à Broward 1747.

De plus, le comté de Palm Beach a eu 73 079 cas positifs, tandis que Monroe en a 3 839. Dans l’état, 58 869 personnes ont été hospitalisées lors de cette épidémie, ce qui ne veut pas dire que toutes sont hospitalisées à ce moment.

Dans le centre de l’État, le comté de Hillsborough compte 66 041 cas et Orange a 64 593 cas confirmés de COVID-19. Dans le sud-ouest, le comté de Lee a 34 717 positifs et le comté de Collier 20 021.

Ils demandent une aide fédérale pour Miami-Dade

Le maire de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, et les maires de deux villes de ce comté ont exhorté samedi le gouvernement fédéral et le Congrès à approuver «dès que possible» un nouveau plan de relance économique, compte tenu de la grave situation sociale de cette Région sud de la Floride en raison de la pandémie.

“Nous avons plus que jamais besoin d’aide”, a déclaré Levine Cava, qui a indiqué que celle reçue auparavant était une “bouée de sauvetage”, mais elle est déjà épuisée et, selon les données statistiques, Miami-Dade, avec près de 3 millions d’habitants, dont près d’un 70% hispanique, c’est l’une des zones les plus exposées à l’insécurité alimentaire du pays.

Les négociations pour un deuxième plan de relance économique avancent au Congrès, mais cette fois, le plan bipartisan n’inclurait pas de chèques personnels de 1 200 $ comme dans le premier, selon les rapports de ce week-end.

Levine Cava, qui souffre de COVID-19 et est en quarantaine, est apparu virtuellement lors d’une conférence de presse que les maires Francis Suárez, de Miami, et Dan Gelber, de Miami Beach, ont tenue en personne à un endroit de cette dernière ville où ils tenaient une livraison gratuite de nourriture.

