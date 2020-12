COVID-19 :

Les peurs des grands-parents dans une unité de Covid-19 1:08

. – Le nombre total de décès de coronavirus signalés en une journée a établi un nouveau record mercredi et les hospitalisations ont également atteint un niveau record, alors que les médecins et les infirmières américains tentent de trouver des moyens créatifs de gérer le nombre croissant de patients.

Les chiffres sont sinistres. Plus de 100200 patients se trouvaient mercredi dans les hôpitaux américains, selon le COVID Tracking Project.

En outre, plus de 2670 décès ont été signalés le même jour, selon l’Université Johns Hopkins.

Ces totaux n’ont jamais été aussi élevés. Le stress des travailleurs de la santé de première ligne n’a jamais été aussi grand.

Un responsable du comté du Wisconsin a déclaré à CNN: “Les unités de soins intensifs de notre hôpital et des salles d’urgence sont toujours dépassées par toute limite raisonnable et nos travailleurs de la santé, ainsi que nos patients, ont besoin de notre aide.”

Et le directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a déclaré mercredi que ces trois prochains mois seront “la période la plus difficile de l’histoire de la santé publique dans ce pays”.

Une fois homologués par le gouvernement fédéral, les vaccins contre les coronavirus devraient aider à atténuer la pandémie. Mais les experts estiment que ce ne sera qu’au printemps que de nombreux Américains pourront les recevoir.

À l’heure actuelle, la situation dans des endroits comme le comté de Dane, dans le Wisconsin, est désastreuse. Le directeur du comté de Dane, Joe Parisi, qui a déclaré à CNN que les ressources étaient épuisées de manière alarmante, a déclaré que les installations médicales approchaient de leur capacité et que c’était la pire de la pandémie.

Le Dr David Andes, professeur et chef de la division des maladies infectieuses du département de médecine de l’Université du Wisconsin, a déclaré que ses hôpitaux étaient pleins à 98%.

“Nos chiffres sont pratiquement hors de contrôle en ce moment”, a-t-il déclaré.

Andes a déclaré que les hôpitaux tentaient de surmonter la crise en trouvant de nouveaux endroits pour soigner les patients atteints de covid-19. Certains sont soignés dans un hôpital pour enfants. Certains patients sont pris en charge par des médecins qui travaillent en dehors de leurs spécialités. De nombreux travailleurs de la santé s’inscrivent pour des quarts supplémentaires.

D’autres hôpitaux font face à des poursuites similaires. Et tandis que ces installations ont augmenté leur capacité, ouvert de nouvelles zones, créant plus de chambres à occupation double et recrutant du personnel extérieur à leur propre système, “nous n’avons plus de leviers à tirer”, a déclaré le Dr Jason Mitchell, directeur médical de Services de santé presbytériens au Nouveau-Mexique, a-t-il déclaré à CNN.

“Lorsque vous êtes à court de ressources, que ce soit des médecins, des infirmières, des lits ou des ventilateurs, vous ne pouvez pas fournir (les meilleurs) soins … Nous n’en sommes pas encore là (mais) nous sommes très proches en tant qu’État.”

REGARDEZ: Barack Obama promet d’être vacciné contre le covid-19 et de le diffuser à la télévision

Un nombre croissant de patients stressera le système, déclare le directeur du CDC

Le nombre de patients atteints de COVID-19 dans les hôpitaux américains restera élevé pendant des mois, a déclaré mercredi le haut responsable du CDC.

«La réalité est que décembre, janvier et février vont être des moments difficiles. En fait, je crois que ce sera la période la plus difficile de l’histoire de la santé publique dans ce pays. En grande partie à cause du stress qui sera imposé à notre système de santé », a déclaré le Dr Robert Redfield.

Les cas et les décès quotidiens de coronavirus ont également explosé.

Les États-Unis ont enregistré en moyenne 161 448 nouveaux cas par jour au cours de la semaine écoulée, près de 2,5 fois le pic estival de juillet.

La moyenne quotidienne des décès par COVID-19 dans le pays sur une semaine est de 1531, en hausse par rapport à son sommet estival d’environ 1130, mais inférieure au pic de la pandémie supérieur à 2240 à la fin de Avril.

Mais à mesure que les hospitalisations liées aux coronavirus augmentent, le nombre de décès quotidiens devrait empirer. Et plusieurs experts ont récemment averti qu’il pourrait régulièrement dépasser 2 000 et 3 000, et peut-être approcher 4 000.

Les experts en santé disent s’attendre à ce que les cas et les hospitalisations augmentent encore plus dans les semaines à venir, lorsque les infections des rassemblements de Thanksgiving commenceront à se manifester.

Et le CDC, comme ils l’ont fait pour Thanksgiving, recommande que les gens reportent leurs voyages pendant la prochaine pause hivernale, a déclaré mercredi le Dr Henry Walke, responsable des incidents de covid-19 au CDC.

100 millions d’Américains pourraient être vaccinés en février

Le monde semble se rapprocher des vaccins covid-19 disponibles: mercredi, le Royaume-Uni est devenu le premier pays occidental à en approuver un. Et les premières doses devraient être appliquées dans tout ce pays à partir de la semaine prochaine.

Et deux entreprises se préparent à expédier des vaccins aux États-Unis, prévoyant que la Food and Drug Administration (FDA) américaine leur donnera une approbation d’urgence ce mois-ci.

Les approvisionnements initiaux dans les deux pays seront limités et la population générale n’y aura pas accès pendant des mois en 2021. Un panel des CDC a recommandé mardi que les agents de santé et de soins de longue durée soient d’abord vaccinés.

Les vaccins candidats de Pfizer et Moderna attendent les autorisations d’utilisation d’urgence aux États-Unis. Un panel de la FDA devrait se réunir pour décider de les autoriser les 10 et 17 décembre, respectivement.

LIS: Ce que vous devez savoir sur le vaccin Pfizer / BioNTech Coronavirus

En supposant que les vaccins sont autorisés, les premiers envois de vaccins pourraient avoir lieu les 15 et 22 décembre, respectivement, selon un document du gouvernement fédéral Operation Warp Speed.

D’ici février, 100 millions d’Américains pourraient être vaccinés contre le coronavirus, a déclaré mercredi Moncef Slaoui, conseiller principal de l’opération.

«Tous les investissements que nous avons réalisés pour développer et commencer la fabrication de stocks de vaccins nous permettent d’être sûrs que nous serons en mesure de distribuer 20 millions de vaccins. De quoi vacciner 20 millions de personnes aux Etats-Unis en décembre », a déclaré Slaoui lors d’un briefing.

Les États-Unis ont déclaré que si Pfizer et Moderna obtenaient une autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA en décembre, ils pourraient distribuer 40 millions de doses de vaccins d’ici la fin du mois. Chaque vaccin nécessite deux doses, ce qui en fait suffisamment pour vacciner complètement 20 millions de personnes.

Slaoui a déclaré qu’il s’attendait à 60 millions de vaccins supplémentaires d’ici la fin janvier.

CDC: la quarantaine de 14 jours peut être réduite à 7-10 jours

De nouvelles directives du CDC indiquent que les périodes de quarantaine peuvent être inférieures à 14 jours pour certaines personnes exposées au COVID-19.

Le CDC continue de recommander la mise en quarantaine pendant 14 jours comme le meilleur moyen de réduire le risque de propagation du covid-19, a déclaré Walke, des incidents de covid-19 du CDC.

Mais il existe «deux périodes de quarantaine alternatives acceptables». La quarantaine peut prendre fin après 10 jours sans test COVID-19 si la personne n’a signalé aucun symptôme. Ou après 7 jours avec un résultat négatif si la personne n’a pas signalé de symptômes. Les personnes qui ont été exposées devraient toujours surveiller les symptômes pendant 14 jours, surtout si elles terminent la quarantaine plus tôt, a déclaré Walke.

“Je tiens à souligner que nous partageons ces options avec les agences de santé publique à travers le pays, afin qu’elles puissent déterminer combien de temps la période de quarantaine devrait durer dans leurs juridictions en fonction des conditions et des besoins locaux”, a déclaré Walke. “Tout le monde devrait suivre ce guide spécifique des autorités locales de santé publique sur la durée pendant laquelle ils doivent être mis en quarantaine.”

Raccourcir la durée peut faciliter la mise en quarantaine des personnes, a déclaré Walke, et réduire le stress sur le système de santé publique à mesure que les nouvelles infections augmentent rapidement.

Les États face à des records d’escalade

Mardi a été une journée record de dévastation des coronavirus dans de nombreux États, et les dirigeants locaux s’y attaquent avec de nouvelles mesures pour lutter contre le virus.

L’Oregon a signalé le plus grand nombre de décès enregistrés en une journée. Le Texas a établi son record de cas de coronavirus signalés en une journée, à plus de 15000. Et le Mississippi a plus de patients COVID-19 dans les hôpitaux que jamais, avec plus de 1000, ont déclaré des responsables de l’État.

Le Mississippi depuis fin octobre a eu un mandat de port de masque dans certains comtés où la propagation du virus était la plus grave. Le gouverneur a ajouté 13 comtés à cette liste, ce qui signifie que le mandat est maintenant à 65% des comtés de l’État.

“C’est un moment où le virus est très présent”, a déclaré le gouverneur Tate Reeves aux journalistes. “Le risque de le contracter est plus grand en raison du nombre de cas que nous signalons, il y a plus de virus dans les communautés.”

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a qualifié mardi de “pire jour de l’histoire” pour le coronavirus sur “pratiquement toutes les mesures”.

“C’est la journée la plus meurtrière que nous ayons jamais eue”, a déclaré Beshear. “Si nous ne faisons pas tous notre part, si nous essayons d’être l’exception, alors ralentir cela ne fonctionnera pas, et nous perdrons beaucoup plus de Kentuckiens que nous aimons et dont nous nous soucions.”

LIS: Ils n’avaient entendu parler que de covid-19. Huit mois plus tard, ils sont revenus dans la société et ont vu son plein impact

Le comté de Los Angeles en Californie a également connu son “pire jour” en matière de cas et d’hospitalisations, selon la directrice de la santé du comté, le Dr Barbara Ferrer.

«Cependant, ce ne sera probablement pas le pire jour de la pandémie dans le comté de Los Angeles. Ce sera demain, et le jour suivant et le suivant à mesure que les cas, les hospitalisations et les décès augmentent », a-t-il déclaré.

Une ordonnance de séjour à la maison modifiée est entrée en vigueur dans le comté lundi, interdisant de manger à l’extérieur et de rencontrer des personnes en dehors d’une seule maison.

Haley Brink de CNN, Naomi Thomas, Maggie Fox, Andrea Diaz, Jamie Gumbrecht, Jennifer Henderson, Rebekah Riess et Lauren Mascaren ont contribué à ce rapport.