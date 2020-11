COVID-19 :

Le Dr Fauci appelle à la prudence pour Thanksgiving 0:56

. – Thanksgiving de cette année arrive à un moment critique de la bataille des États-Unis contre le COVID-19.

La pandémie fait déjà des ravages dans de nombreuses communautés américaines et les experts craignent que les célébrations et rassemblements traditionnels ne se traduisent par une augmentation des cas par rapport à la situation actuelle d’ici quelques semaines.

Chaque jour depuis le 3 novembre, plus de 100 000 nouvelles infections ont été signalées. Chaque jour pendant plus de deux semaines, l’escalade des hospitalisations atteint un autre record national. Et chaque jour, des centaines d’Américains meurent du virus, avec un bilan quotidien de plus de 2100 morts mardi et mercredi.

Les chiffres dévastateurs ne montrent aucun signe de ralentissement. Un expert prédit que les décès quotidiens doubleront en quelques jours seulement.

«Quand on regarde les gens qui sont hospitalisés aujourd’hui, ils ont été infectés il y a deux semaines, peut-être plus. Il faut donc cinq à sept jours pour devenir symptomatique », a déclaré le Dr Jonathan Reiner, professeur de médecine à l’Université George Washington. “Habituellement, il faut encore une semaine pour être assez malade pour être hospitalisé, donc c’est deux semaines minimum, et ensuite il faut généralement une autre semaine pour que les gens succombent à la maladie.”

«Je prévois que le taux de mortalité quotidien doublera dans les 10 prochains jours», a-t-il déclaré. “Nous verrons environ 4 000 morts par jour.”

Plus de 262 100 personnes sont mortes aux États-Unis depuis le début de la pandémie. Une prévision conjointe publiée mercredi par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) prévoit que près de 60 000 personnes supplémentaires pourraient perdre la vie dans les trois semaines et demie à venir.

“ Nous verrons une augmentation des cas après une autre augmentation ”

Avec le pays embourbé à l’automne du covid-19, les dirigeants locaux et étatiques ont fait les dernières tentatives de la semaine pour envoyer l’avertissement aux Américains: n’optez pas pour les célébrations traditionnelles de Thanksgiving. année ou les choses pourraient empirer.

Des alertes téléphoniques ont été envoyées en Pennsylvanie et dans certaines parties de la Géorgie, exhortant les résidents à rester en sécurité pendant leurs vacances. Les responsables de la Nouvelle-Orléans ont envoyé aux résidents un rappel pour célébrer chez eux et pour rendre les plus grandes célébrations virtuelles. Dans un dernier plaidoyer adressé au Kansans, la gouverneure Laura Kelly a déclaré que le respect des réglementations sanitaires “sera plus important que jamais dans les jours à venir”. Le directeur de la santé des États-Unis, le Dr Jerome Adams, a déclaré que le Thanksgiving le plus sûr de cette année ne concernait que les membres immédiats du ménage.

Des avertissements similaires ont été reçus la semaine dernière par des responsables de presque tous les États. Et les experts ont mis en garde contre ce qui pourrait arriver dans les semaines à venir si les Américains ne suivaient pas les directives.

«C’est une nouvelle sérieuse ici avec toutes ces personnes qui voyagent et ensuite à leur destination passent beaucoup de temps à l’intérieur dans une relation familiale chaleureuse avec des familles élargies», a déclaré le Dr William Schaffner, professeur de maladies infectieuses à l’Université de Californie. Vanderbilt.

«Le virus va assister à certains de ces dîners de Thanksgiving et j’ai peur qu’il se propage. Et puis les gens rentreront chez eux, certains d’entre eux tomberont malades, cela se propagera plus loin dans leurs familles et leurs quartiers », a-t-il ajouté.

“Dans une semaine, plus probablement dans deux semaines, nous verrons une augmentation par rapport à une autre augmentation”, a déclaré Schaffner. “Nous sommes dans un moment difficile.”

Pour éviter que cela ne se produise, le CDC a exhorté les Américains la semaine dernière à éviter de voyager en vacances. Beaucoup ont changé leurs plans, ont montré un nouveau sondage. Mais des millions ne l’ont pas fait.

Environ 4,8 millions de personnes sont montées à bord des avions depuis l’avertissement du CDC, et plus de 900 000 sont passées par la sécurité dans les aéroports du pays mardi, a déclaré la Transportation Security Administration.

Dossiers d’hospitalisation Covid pendant 16 jours consécutifs

Une augmentation soudaine par rapport à celle actuelle pourrait paralyser les nombreuses communautés qui luttent déjà pour répondre à la propagation du virus.

Les hôpitaux de certaines régions du pays se remplissent déjà rapidement. Près de 90000 personnes sont hospitalisées à travers les États-Unis, établissant un autre record pour le 16e jour consécutif, selon le COVID Tracking Project.

Dans le comté de Los Angeles, où les hospitalisations liées au COVID-19 ont grimpé d’environ 70% au cours des deux dernières semaines, les hôpitaux pourraient faire face à une pénurie de lits d’hôpitaux et d’unités de soins intensifs (USI) dans les prochaines semaines. deux à quatre semaines.

«Ce qui est le plus limité dans les hôpitaux publics et privés du comté de Los Angeles, c’est la disponibilité du personnel», a déclaré le Dr Christina Ghaly, directrice du département des services de santé du comté de Los Angeles.

Le comté pourra trouver un espace flexible dans les hôpitaux, en utilisant un espace pré et postopératoire, des ailes inutilisées ou le service des urgences pour héberger les patients, mais il sera plus difficile de trouver du personnel qualifié.

Dans l’intervalle, la clinique Mayo fera venir du personnel d’autres États, tels que l’Arizona et la Floride, ainsi que des retraités avec des qualifications pour faire face à l’étirement de la capacité pendant les poussées de covid-19 dans le Minnesota, selon le Dr Andrew Badley, président de l’EL Groupe de travail de recherche Mayo Clinic Covid-19.

“Ce sont des temps vraiment pénibles”, a déclaré Badley à CNN mercredi. «À l’heure actuelle, à la clinique Mayo, il y a un jour ou deux, nous avions environ 1 400 membres de notre personnel qui étaient en dehors des restrictions covid ou covid.

Les responsables de la santé de l’État de Washington ont déclaré que “le nombre de cas a explosé” et ont prédit que si la transmission actuelle de la maladie se poursuit au même rythme qu’au début du mois, les admissions quotidiennes à l’hôpital pourraient doubler d’ici début décembre. .

«La situation est incroyablement urgente et il est encore temps de changer de cap avant que nos hôpitaux ne soient débordés», a déclaré le secrétaire d’État à la Santé John Wiesman dans un communiqué. «Je sais que ce sont des temps difficiles et décevants pour beaucoup, et je suis très reconnaissant à tous ceux qui ont pris la décision de rester à la maison avec leur famille immédiate pour Thanksgiving demain. Lorsqu’elles sont ajoutées, toutes les mesures que nous prenons pour réduire les risques de propagation des problèmes de COVID-19 sont importantes.

