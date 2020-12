COVID-19 :

Les désinfectants pour les mains sans alcool sont tout aussi efficaces contre le coronavirus que ceux qui le font selon une étude intéressante de chercheurs de l’Université Brigham Young (BYU).

En réalité, Au cours des derniers mois, caractérisée par la pandémie mondiale de COVID-19, nous avons souvent entendu parler de l’alcool comme l’une des armes les plus efficaces pour désinfecter les mains (et surfaces) afin d’éliminer tout virus, en particulier le nouveau coronavirus.

Pourtant, en parallèle, beaucoup pensaient que la même chose pourrait également s’appliquer aux gels et solutions désinfectants pour les mains: Ceux qui ont de l’alcool doivent être meilleurs que ceux sans alcool. Cependant, comme c’est souvent le cas en science, il suffisait de réaliser des tests selon la méthode expérimentale pour désavouer ce qui, à ce stade, n’est qu’une légende populaire.

L’étude sur les désinfectants sans alcool

Pour lui, des chercheurs de la Université Brigham Young (BYU), menée expériences Pour essayer éliminer le virus SRAS-CoV-2 avec diverses substances utilisées dans les désinfectants pour les mains sans alcool. Ces substances comprennent, par exemple, chlorure de benzalkonium et divers composés de ammonium quaternaire.

Premier placé des échantillons du virus SRAS-CoV-2 dans les tubes à essai et après ajouté les différents composés qui ont été analysés à travers les tubes. Alors ils ont également effectué des tests sur des cellules vivantes (in vitro) placer les particules virales dessus, puis placer les composés. Une fois de plus, les virus n’ont pas tué les cellules.

Au cours des tests, dans la plupart des cas, ces composés, sans aucune trace d’alcool, ont éliminé 99,9% du virus dans un temps maximum de 15 secondes, de sorte qu’il a été conclu que le désinfectants pour les mains sans alcool Ils fonctionnent aussi bien que ceux qui contiennent de l’alcool, ce qui est une bonne nouvelle si l’on considère tout ce qui a été dit sur l’utilisation de gels désinfectants avec de l’alcool et le risque qu’ils présentent s’ils sont utilisés, par exemple, par de jeunes enfants.

Comme il l’explique Benjamin Ogilvie, auteur principal de l’étude menée, «Il est clair que ces résultats montrent que les désinfectants pour les mains sans alcool fonctionnent aussi bien que les désinfectants pour les mains à base d’alcool et conviennent donc au lavage des mains afin d’éloigner le plus possible le nouveau coronavirus. .

Ce sont des résultats importants car les désinfectants pour les mains qui ne contiennent pas d’alcool se caractérisent par certains avantages par rapport à ceux qui en contiennent, selon le scientifique lui-même. Premièrement, les composés utilisés dans les désinfectants pour les mains sans alcool, tels que ceux contenant du chlorure de benzalkonium, détectent la présence de ces produits chimiques à des niveaux beaucoup plus faibles, ce qui signifie que il n’y a pas de sensation de “brûlure” qui est souvent ressentie lors de l’utilisation d’un gel ou d’un spray désinfectant pour les mains contenant de l’alcool.

En outre, pour ceux qui doivent se désinfecter continuellement les mains, comme les travailleurs de la santé, c’est probablement aussi il est conseillé d’utiliser des savons désinfectants sans alcool à ce stade, puisqu’il a été démontré que les effets utiles sont les mêmes, tandis que les conséquences sur la peau des mains seront moindres.

Désinfectants pour les mains sans alcool injustement «oubliés»

“Il semble que pendant cette pandémie, les désinfectants pour les mains sans alcool aient été jetés dans l’oubli. parce que le gouvernement a déclaré: “nous ne savons pas s’ils fonctionnent”, en raison de la nouveauté du virus et des conditions de laboratoire uniques nécessaires pour y effectuer des tests », explique le professeur de BYU Brad Berges.

Mais cette étude montrant que les désinfectants pour les mains sans alcool sont tout aussi utiles que les désinfectants pour les mains contenant de l’alcool est également importante car les utiliser maintenant pourrait atténuer la pénurie de désinfectants à base d’alcool qu’en réalité, lors des pics de pandémie survenus tout au long de cette année, ils ont disparu sur les rayons des supermarchés et des magasins ou encore, ont vu leur prix devenir plus cher par rapport à ce qu’ils coûtaient auparavant l’alerte sanitaire a été déclarée.

“Quelques personnes de plus ont examiné l’utilisation de ces composés contre COVID”, a-t-il déclaré. Berges, “Mais ouiNous sommes les premiers à l’analyser dans une période de temps pratique, en utilisant quatre options différentes, avec la circonstance réaliste d’avoir de la saleté sur vos mains avant utilisation.

Le eL’équipe estime que leurs conclusions “ peuvent en fait apporter un changement aux instructions du gouvernement à propos du désinfectant pour les mains », dit-il Berges.

Ils sont convaincus ainsi offrir aux gens une nouvelle possibilité sur l’utilisation des désinfectants pour les mains et le fait d’utiliser sans problème ceux qui ne contiennent pas d’alcool, ce qu’il est en fait recommandé de continuer à faire, en plus de se laver les mains avec du savon et de l’eau, pour arrêter la propagation du coronavirus.