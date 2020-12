COVID-19 :

Depuis le début de la pandémie, les autorités sanitaires ont souligné bonne hygiène des mains comme mesure essentielle pour lutter contre le COVID-19. Pour ce faire, ils recommandent de se laver fréquemment les mains avec savon et eau ou, à défaut, avec gel hydroalcooliquesurtout après avoir touché des surfaces suspectées d’être contaminées. Cependant, ils ont insisté pour informer que tous les gels ne sont pas efficaces pour nous désinfecter du coronavirus, mais uniquement ceux qui contiennent de l’alcool, plus précisément, un 60 à 70% ou plus.

Or, une étude récente a contredit cette théorie. Une équipe de chercheurs de l’Université Brigham Young (États-Unis) a montré que Les désinfectants pour les mains sans alcool sont tout aussi efficaces pour éliminer le coronavirus des surfaces que les produits à base d’alcool. «Nos résultats indiquent que le désinfectant pour les mains sans alcool fonctionne tout aussi bien, donc nous pourrions même nous devrions, l’utiliser pour contrôler COVID-19»Explique Benjamin Ogilvie, auteur principal de l’étude.

Chlorure de benzalkonium et ammonium quaternaire

Dans leur recherche, publiée dans le Journal of Hospital Infection, ces scientifiques échantillons de coronavirus traités avec du chlorure de benzalkonium, couramment utilisé dans les désinfectants pour les mains sans alcool, et divers autres composés d’ammonium quaternaire trouvé régulièrement dans les désinfectants. Dans la plupart des cas de test, les composés éliminé au moins 99,9% du virus en 15 secondes.

Étant donné que le chlorure de benzalkonium fonctionne généralement bien contre virus entourés de lipides, comme le SRAS-CoV-2, les chercheurs ont estimé que ce serait une bonne option pour désinfecter le coronavirus. Pour tester leur hypothèse, ils ont mis des échantillons du virus dans des tubes à essai puis les ont mélangés dans différents composés, dont un Solution de chlorure de benzalkonium à 0,2% Oui trois désinfectants disponibles dans le commerce contenant des composés d’ammonium quaternaire, ainsi que beaucoup de terre et d’eau dure.

Travailler rapidement pour simuler les conditions du monde réel, car le désinfectant pour les mains doit désinfecter rapidement Pour être efficaces, ils ont neutralisé les composés désinfectants, retiré le virus des tubes et placé les particules virales sur des cellules vivantes. Le virus n’a pas réussi à envahir et à tuer les cellules, indiquant qu’il avait été désactivé par les composés.

Avantages des produits sans alcool

De plus, les désinfectants pour les mains sans alcool, également efficaces contre les virus du rhume et de la grippe, présentent un certain nombre d’avantages par rapport à ceux contenant de l’alcool, selon les chercheurs: «Le chlorure de benzalkonium peut être utilisé à des concentrations beaucoup plus élevées. bas et ne provoque pas la sensation familière de “ brûlure ” cela pourrait être connu grâce à l’utilisation d’un désinfectant pour les mains à base d’alcool. Cela peut faciliter la vie des personnes qui doivent beaucoup se désinfecter les mains, comme les travailleurs de la santé, et même peut augmenter le respect des directives de désinfection», Soulignent-ils.

De plus, ils ajoutent que passer à un désinfectant pour les mains sans alcool est également simple sur le plan logistique. «Les gens l’utilisaient déjà avant 2020. Il semble que pendant cette pandémie, les désinfectants pour les mains sans alcool aient été mis sur la touche parce que le gouvernement a dit:« Nous ne savons pas s’ils fonctionnent », en raison de la nouveauté du virus et de la laboratoires uniques qui sont tenus d’effectuer des tests avec lui », détaille un autre des auteurs, Brad Berges.

L’équipe estime que leurs conclusions «peuvent vraiment fournir une changement des instructions du désinfectant pour les mains». Ogilvie espère que la réintroduction de désinfectants sans alcool sur le marché pourra atténuer les pénuries et réduire les chances que les gens tombent sur des «désinfectants d’alcool incomplets”Cela a surgi en réponse à la demande.