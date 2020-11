COVID-19 :

Après avoir parcouru les données de la première vague, Madrid a réduit de moitié son incidence cumulée pendant 14 jours au cours du dernier mois. Les hospitalisations, les décès et les admissions aux USI ont également diminué, quoique moins fortement. Le gouvernement d’Isabel Díaz Ayuso attribue cela à l’engagement qu’il a pris pour la fermetures de périmètre et les restrictions par zones de santé de base. Cependant, il est difficile de prouver l’efficacité de ces mesures, alors que d’autres facteurs apparaissent qui auraient également pu jouer un rôle.

Substitution de la PCR pour le test d’antigène

L’abaissement de la incidence cumulative dans la Communauté de Madrid, il a été très brusque. Alors que le 30 septembre, 735 cas pour 100 000 habitants, ce mardi était de 339. Mais il faut être prudent avec ces données car plusieurs changements ont été introduits qui influencent la façon dont nous comptons les cas: le type de tests diagnostiques utilisés, l’environnement dans lequel ils sont utilisés et les critères avec lesquels ils sont appliqués », explique dans El País Miguel Ángel Royo, spécialiste en médecine préventive et santé publique et porte-parole de la Société espagnole d’épidémiologie.

Le principal changement a été l’achat de cinq millions test d’antigène (AG). Royo apprécie son introduction dans la stratégie de diagnostic comme «un succès et une avancée pour le contrôle de la transmission, puisqu’ils détectent les cas lorsqu’ils sont contagieux, nécessitent moins d’infrastructures, sont moins chers et fournissent un diagnostic rapide, ce qui garantit un isolement précoce ».

Cependant, ces tests rapides ne doivent pas être achetés avec des PCR car “ils n’ont pas la même sensibilité ni les mêmes critères d’utilisation ». En ce sens, l’expert affirme que les tests antigéniques “sont indiqués pour les personnes présentant des symptômes dans les cinq premiers jours d’évolution de la maladie à partir de l’apparition de ces symptômes et pour les contacts étroits”. C’est là que réside le problème, selon Royo, en ce que «à partir de fin septembre, les antigènes commencent à remplacer une partie des PCR qui sont réalisés et le dépistage de masse commence dans la population générale, juste pour ce qu’ils ne sont pas indiqués».

La Communauté de Madrid a commencé à les réaliser le 30 septembre et jusqu’au 9 novembre, elle avait réalisé 255 087 de ces tests lors de ces projections, avec seulement 1 025 positifs. «Si vous passez de le faire dans un contexte de forte prévalence comme les contacts étroits, à l’un des faible prévalenceComment se déroulent ces projections, avec le même nombre de tests vous détectez moins de cas. Si vous changez le type de test que vous appliquez et les critères d’utilisation, il est très difficile de comparer les données », développe le spécialiste. Saúl Ares, de la SCCI, partage cette idée, qui affirme que la baisse la positivité “est illusoire” car à mesure que le nombre d’antigènes augmente et que celui de CRP diminue, cet indicateur s’effondre: il passe de 19,50% la semaine où la Communauté a effectué le plus de CRP (du 21 au 27 septembre) à 9,98% à la fin de Octobre et à 8,21% aujourd’hui.

Changer de comportement par peur

Miguel Ángel Royo assure que les mesures imposées par la Communauté de Madrid au cours des semaines précédentes peuvent être liées à la baisse, mais pas au zones de santé de base, car ils sont “trop récent donner des résultats ». Dans le même ordre d’idées, Ares rappelle qu’à cette époque “le la vie nocturne ferme à 01h00, la interdiction de fumer dans la rue s’il n’y avait pas deux mètres de distance de sécurité et le réduction de capacité».

«Les gens sont revenus de des vacances, rejoint le emploi, à cours, au transport public… La plupart des infections ne savent pas d’où elles viennent », déclare l’expert de la SCCI avant de signaler la “Bruit des médias” qui a commencé à se produire, augmentant l’alarme sociale. Outre Royo et Ares, cette hypothèse est soutenue par Ildefonso Hernández, porte-parole de la Société espagnole de la santé publique et de l’administration de la santé et ancien directeur général de la santé publique du ministère de la Santé: «L’une des hypothèses envisagées est une changement de comportement d’une grande partie de la population en réaction à l’alarme sur l’incidence accumulée à Madrid”. La peur a provoqué un changement de comportement décisif.

Et ce sera précisément le comportement des citoyens qui marquera l’avenir de la pandémie, selon les experts. “Le comportement des citoyens modulera probablement la courbe plus que toute autre chose. Et vous devez observer les tendances, où vous allez et où vous pouvez aller », dit Ares, qui prévient que si le Noël donc “normal normal il y aura un Janvier avec les USI pleines».

Mesures trop éphémères

Royo souligne que le principal problème des réglementations imposées par le gouvernement est leur caractère éphémère: «Il est très difficile, voire impossible, d’évaluer leur efficacité si chaque semaine ils sont différents, dans différents domaines, ils sont mis, enlevés … ». En ce sens, il estime que «il vaut mieux qu’ils soient clairs et durables dans le temps suffisantes pour qu’elles prennent effet, sans interférence ni changement dans les critères avec lesquels nous allons mesurer leur impact ».

Certaines des mesures qui sont maintenues plus régulièrement sont celles qui réduire les interactions sociales, comment limiter le nombre de personnes dans les rassemblements sociaux, et ce sont eux aussi un plus grand impact ont, selon l’expert. Cependant, il reconnaît également que ” fermetures de périmètre de toute nature, en réduisant les mouvements et donc indirectement les interactions sociales, il est plausible que quelque chose contribue».

Respect à couvre feu, Royo affirme que «cette mesure est plus gadget plus que toute autre chose, cela montre qu’il se passe quelque chose, mais rien d’autre ». Hernández, pour sa part, doute également de son efficacité: «Est-ce que cela empêche l’utilisation des habitations comme continuité pour la boisson après une fermeture anticipée des bars? On peut deviner que c’est le cas, mais on ne sait pas ». Cela est particulièrement incertain dans le La communauté de Madrid, où sont-ils réunions autorisées également pendant le couvre-feu, établi entre 00h00 et 6h00, bien que dans la sphère privée et avec un maximum de six personnes. Depuis le 2 octobre, les forces et organes de sécurité de Madrid sont intervenus dans plus de 1 200 parties illégales.