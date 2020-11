COVID-19 :

La gestion du coronavirus par le gouvernement de Pedro Sanchez il est descriptible dans la deuxième vague. Malgré le fait que la compétence sanitaire demeure dans les communautés autonomes dans cette phase de la maladie, il existe deux territoires qui, parce qu’ils n’ont pas le statut d’autonomie, sont gérés à des fins sanitaires par le gouvernement central. Ceuta et Melilla sont, de manière flagrante, les territoires où moins de test de dépistage du coronavirus sont réalisées auprès de la population.

Les données collectées par le ministère de la Santé révèlent la négligence par rapport à laquelle les habitants de Ceuta et Melilla sont soumis. Et ils sont soumis par le gouvernement espagnol, qui est celui qui maintient la gestion de la santé dans le cas de ces deux territoires.

Le nombre de tests effectués est l’un des faits différentiels dans la lutte contre les sources possibles de contagion. Le ministère lui-même a exigé une augmentation des tests comme preuve de la destination des médias dans la lutte contre le COVID.

Eh bien, le classement des tests effectués en pourcentage de la population montre clairement que les territoires gérés par Pedro Sánchez sont ceux qui passent le moins de tests. La moyenne espagnole des tests effectués pour 1000 habitants est actuellement de 294,06.

Ceuta, gérée par le gouvernement central, n’a cependant réalisé que 109,13 tests pour 1 000 habitants, soit moins de la moitié de la moyenne nationale. Et Melilla, également sous le commandement de Sánchez et Iglesias, a dû se contenter de 164,56.

Des territoires comme La Rioja, avec 493,32 tests, Navarre avec 567,66, le Pays basque avec 502,47, Asturies avec 415,10 ou Madrid avec 373,20, révèlent l’avarice de la politique de test pratiquée par le gouvernement. central à Ceuta et Melilla.

Pour aggraver les choses, la situation épidémiologique ne devient pas non plus une excuse pour Sánchez: Ceuta (902,37 cas en incidence cumulée de COVID en 14 jours pour 100000 habitants) et Melilla (1424,29 cas) sont l’un des territoires où la maladie se manifeste le plus gravement dans toute l’Espagne, les efforts du gouvernement pour lutter contre le virus devraient donc être proportionnellement plus importants.

Sous le contrôle d’Illa

Ceuta et Melilla sont les deux seuls territoires espagnols dont les systèmes de santé sont sous le contrôle direct du ministère de la Santé, puisqu’ils n’ont pas transféré cette compétence, et c’est donc la Santé qui définit les lignes directrices des tests à effectuer. Ils sont donc un miroir de la gestion directe du gouvernement pendant la crise sanitaire du coronavirus. La situation de la deuxième vague de la pandémie dans les deux villes autonomes est grave: Melilla bat les records nationaux d’incidence cumulée avec 1424,29 cas pour 100000 habitants au cours des 14 derniers jours, et Ceuta triple presque les infections qu’elle avait il y a à peine un mois. Le taux de croissance moyen dans les deux villes est d’environ 240%. Le taux d’occupation des hôpitaux et des unités de soins intensifs est le plus élevé d’Espagne, tout comme le taux de positivité, avec les données de mardi dernier en main.

Le réseau hospitalier de Ceuta et Melilla est sous la direction directe, depuis 2002, de l’Institut national de gestion de la santé (INGESA). Une entité publique dépendant du ministère de la Santé. Pour cette raison, tout le travail de suivi, de diagnostic et de traitement des personnes infectées par le coronavirus dépend directement de l’Administration générale de l’Etat, qui est également responsable des patients hospitalisés et de ceux admis en USI. Et les données que les deux territoires récoltent ces dernières semaines sont alarmantes.

Au niveau des contagions, dans le cas de Melilla, l’incidence cumulée est passée en un mois – du 1er octobre au mardi – de 430 cas pour 100 000 habitants à 1 356. Le chiffre le plus élevé qu’un territoire espagnol a enregistré jusqu’à présent, dans toute la pandémie. le l’augmentation de ces 30 jours a été de 215%.

En ce qui concerne Ceuta, le risque de contagion est passé de 226 à 831 cas pour 100 000 habitants sur la même période. Bien qu’il n’atteigne pas le niveau de Melilla, le pourcentage d’augmentation est beaucoup plus élevé, 267%.

Les hôpitaux de Melilla ont atteint un taux d’occupation de 30% des patients Covid, selon les données du ministère de la Santé, bien que dans le cas des USI, les chiffres atteignent 71,4%. Dans le cas de Ceuta, 23% ont été hospitalisés, atteignant 47% en USI. L’occupation des soins intensifs des deux villes est la plus élevée de tout le territoire national.