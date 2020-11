COVID-19 :

Une semaine après l’annonce de l’efficacité du vaccin de Pfizer, Une société pharmaceutique moderne a dévoilé les caractéristiques de son nouveau vaccin contre le coronavirus. Dans un communiqué, l’entreprise a donné plus d’espoir pour surmonter cette pandémie qui a changé nos vies depuis mars dernier. Dans cette rédaction un total de 30 000 personnes ont participé, en collaboration avec les National Institutes of Health des États-Unis.

Malgré des centaines d’études et de projets pour trouver un remède contre le coronavirus, Ces deux vaccins ont pris les devants. Ils seront, peut-être, les premiers à arriver au début de l’année prochaine 2021 et, bien qu’ils partagent le même objectif final – mettre fin au coronavirus- il existe de nombreuses caractéristiques qui les différencient clairement.

Efficacité et participation aux tests

Le plus important et décisif pour les prochains mois et les premières vaccinations. Pfizer a rapporté lundi dernier que son vaccin était efficace à 90% (testé sur plus de 43 000 personnes). Sept jours plus tard et en commençant une nouvelle semaine, le laboratoire pharmaceutique américain Moderna annonce que son vaccin contre le coronavirus, BNT162b2, a une efficacité de 94,5%. Même les experts préviennent que les doses de vaccin de Moderna sont trois fois plus élevées que celles de Pfizer. Il est également distribué en deux doses, avec une différence de 28 jours entre chacun.

Le vaccin de Moderna a eu la collaboration de 30 000 personnes. D’elles, la moitié a reçu le vaccin, tandis que l’autre moitié a reçu une dose d’eau salée comme placebo. Les conclusions de cette analyse ont laissé 95 infections symptomatiques. 90 de ces collaborateurs de l’étude appartiennent au groupe ayant reçu le placebo et non le vrai traitement. Parmi ses participants, Moderna comprend 7000 personnes de plus de 65 ans et 5000 en dessous, mais avec des maladies chroniques associées à un risque plus élevé.

Chambre froide

C’était l’une des caractéristiques les plus marquantes de Fernando Simón il y a une semaine. L’épidémiologiste était optimiste quant à l’arrivée du vaccin Pfizer, mais sa distribution semblait être un petit problème face à la campagne de vaccination. Pour ses caractéristiques, Ce vaccin devait être conservé à des températures allant jusqu’à -70 ° C jusqu’au moment de son injection. Une situation qui poserait un problème de distribution car il n’y a pas de conteneurs qui maintiennent cette température lors du transport.

À ce stade, le vaccin moderne gagne, qu’il serait beaucoup plus facile de conserver et de distribuer aux différents pays pour commencer à vacciner la population. Dans la même déclaration, la société pharmaceutique rapporte que son vaccin ‘ARNm-1273’ peut être conservé «entre 2 ° et 8 °, la température d’un réfrigérateur domestique standard, pendant 30 jours». Ils affirment même qu’il peut être conservé à -20 ° C pendant une période allant jusqu’à six mois et à température ambiante pendant 12 heures.

Délais et distribution

Les premières campagnes de vaccination sont prévues début 2021, comme le vaccin Pfizer, bien que la société demandera «dans les prochaines semaines» que son utilisation soit autorisée en cas d’urgence. Cependant, La société pharmaceutique américaine envisage de produire 20 millions de vaccins Moderna pour commencer à les distribuer aux États-Unis avant la fin de l’année. De plus, l’entreprise travaille déjà sur deux canaux, l’un pour approvisionner le pays lui-même et l’autre pour être distribué dans toute l’Europe, aux mains des laboratoires Rovi à Madrid.

À l’horizon 2021, le vaccin de Moderna devrait atteindre entre 500 et 1 milliard de doses dans le monde. Leur arrivée en Europe prendra un peu plus de temps, même si la société espère qu’un accord sera trouvé avec les autorités pour commencer à les distribuer au début de l’année prochaine.

Le vaccin de Pfizer prévoit de produire environ 50 millions de doses avant la fin de 2020, pour atteindre 1,3 milliard de vaccins l’année prochaine. L’Espagne a déjà conclu un accord en vertu duquel elle recevra 20 millions de doses pour vacciner environ 10 millions de personnes au cours des premiers mois de 2021. Les deux vaccins nécessitent deux doses pour être efficaces.