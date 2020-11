COVID-19 :

Les annonces des sociétés pharmaceutiques Moderna, Pfizer / BioNtech et AstraZeneca, cette dernière en collaboration avec l’Université d’Oxford, rapprochent encore plus l’utilisation des vaccins COVID-19.

Bien que des centaines de projets soient en cours, ce sont ces trois candidats vaccins qui ont pris les devants. Ses résultats d’efficacité offrent de l’espoir, mais la communauté scientifique convient qu’il faut encore être prudent et prudent car ce sont des données provisoires et il y a beaucoup de détails à révéler.

Il existe actuellement 260 projets pour générer des vaccins contre le SRAS-CoV-2, le coronavirus à l’origine du COVID-19, dans des laboratoires du monde entier et 56 sont au stade de la validation clinique, pour un total de 109 essais. Le dernier à avoir annoncé ses résultats en phase III est AstraZeneca.

Le vaccin mis au point par l’Université anglaise d’Oxford et cette société a une efficacité moyenne de 70,4% (selon les doses, l’efficacité oscille entre 62% et 90%), selon les premiers résultats publiés ce lundi par le consortium.

Ces données diffèrent de l’efficacité de 94,5 et 95% rapportée par Moderna et Pfizer, respectivement. Ce sont tous les résultats d’essais cliniques de phase III, la dernière des étapes.

Les essais cliniques comportent trois phases plus une quatrième phase d’examen, applicable uniquement lorsque le médicament ou le vaccin a déjà l’approbation des agences de réglementation et est sur le marché. Chacune des étapes d’un essai est conçue pour répondre à quelques questions.

Dans ce cas, on vérifie si la vaccination protège réellement la population contre l’exposition à l’agent pathogène. Les organismes de réglementation ont commencé à examiner les résultats de la phase III, même si aucun n’a été publié dans des revues scientifiques.

Projets Pfizer et Moderna, techniquement similaires

Les types de vaccins en cours de développement sont variés et utilisent différents mécanismes pour apprendre à notre système immunitaire à reconnaître le virus à l’avance, afin qu’il soit capable de produire les éléments nécessaires pour le combattre en cas d’infection.

Les candidats des sociétés américaines Pfizer et Moderna – celle-ci en collaboration avec les instituts de santé de ce pays – sont assez similaires et sont soutenus par des technologies qui n’avaient pas été utilisées jusqu’à présent, il n’y a donc pas de précédent sur ce à quoi s’attendre d’eux.

Les deux sont composés d’acides ribonucléiques messagers (ARNm), une technique avec laquelle les instructions ou les molécules qui incitent les cellules à produire certaines protéines peuvent être injectées dans le corps. Dans ce cas, ces ARNm sont utilisés pour produire la protéine S (Spike) du SARS-CoV-2, la clé dont le coronavirus a besoin pour entrer dans la cellule.

Dans les deux cas, l’ARN messager est encapsulé dans des nanoparticules lipidiques afin de le faire atteindre l’intérieur des cellules du corps humain afin qu’elles synthétisent la protéine S et la reconnaissent, générant ainsi une réponse immunitaire.

L’ARNm-1273 (Moderna) et le BNT162b2 (Pfizer avec la société allemande BioNTech) ont fonctionné avec deux doses.

Le britannique, appelé ChAdOx1, utilise cependant une autre technique, un virus vecteur, qui est une version atténuée d’un adénovirus de chimpanzé – le rhume – qui a été génétiquement modifié pour empêcher sa réplication chez l’homme. Le virus a également été transformé pour exprimer la protéine SARS-CoV-2 Spike.

Un fait à ce sujet que les chercheurs d’Astrazeneca et de l’Université d’Oxford n’ont pas encore pu expliquer est pourquoi l’efficacité du vaccin est passée à 90% dans un groupe de volontaires qui ont reçu une demi-dose initiale suivie d’une dose complète.

C’est peut-être parce qu’une dose d’entrée plus faible «prépare mieux» le système immunitaire pour une prochaine dose complète, bien que les scientifiques ne sachent toujours pas si la différence réside dans la qualité ou la quantité de la dose. réponse.

L’essai AstraZeneca a utilisé deux schémas posologiques différents: une demi-dose du vaccin suivie d’une dose complète à un mois d’intervalle, ce qui était efficace à 90%, ainsi qu’un deuxième schéma qui appliquait deux doses complètes à un mois d’intervalle, ce qui c’était 62% efficace. Les résultats combinés ont montré une efficacité moyenne de 70%, a expliqué la société.

Bien que l’efficacité du candidat britannique soit apparemment plus faible – en attendant l’explication qui soutient ces 90% -, il est difficile de la comparer aux vaccins à ARNm, car cette dernière technologie est très nouvelle et il n’y a pas de précédent pour sa réelle puissance, souligne-t-il. à Efe, la virologue espagnole du Centre national de biotechnologie (CNB-CSIC) Isabel Sola, également plongée dans le développement d’un vaccin.

Cependant, souligne-t-il, comme la technologie n’est pas si nouvelle, la production à grande échelle d’Oxford est plus établie.

Le britannique, moins cher et plus facile à garder

De plus, sa conservation est plus simple: il peut être conservé à température du réfrigérateur, entre 2 et 8 degrés Celsius.

Voici la principale différence entre les trois. Les candidats de leurs concurrents américains ont besoin de températures inférieures à zéro pour maintenir le composé pendant plusieurs mois, bien que Pfizer l’ait, dans ce cas, plus difficile: sa conservation à long terme nécessite une chaîne du froid extrême, entre -70 et -80 degrés.

Moderna, cependant, pourrait durer 30 jours à 2-8 degrés et six mois à -20 degrés.

Dans les prix, il y a aussi des différences. Le moins cher semble être Oxford (environ 3,5 $), suivi de Pfizer (18,9 $) et Moderna (environ 23,6 $ à 35,4 $).

De plus en plus de laboratoires et de sociétés pharmaceutiques sont sur le point de commencer à distribuer le vaccin tant attendu contre le coronavirus, mais beaucoup se demandent ce qu’ils font dans notre corps.

Pourquoi il est important de publier les résultats

Il reste des questions fondamentales auxquelles il faut répondre. Par exemple, plus de données sont nécessaires sur son efficacité dans différents groupes d’âge, en particulier ceux de plus de 65 ans, et si elle prévient l’infection ou, le cas échéant, réduit la gravité du COVID-19.

D’où l’importance de la publication des résultats, qui contribue, affirme Sola, à la transparence du processus.

“Indépendamment du fait que les agences de régulation soient chargées de revoir les données pour approuver ou non leur utilisation, le fait que la communauté scientifique ait accès à des informations objectives permet de renforcer le processus d’évaluation. À partir des publications scientifiques, les données ils sont rendus publics et accessibles à l’ensemble de la société et c’est toujours positif », résume-t-il.

Il est clair que la concurrence existe entre les trois sociétés pharmaceutiques, bien que toutes aient suivi ce qui est établi dans leurs essais; Une autre chose – dit Sola – est qu’ils ont choisi le moment des communiqués de presse pour obtenir de plus grands avantages dans tous les domaines.