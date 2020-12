COVID-19 :

Que ce sera un Noël atypique est clair. Ce qui n’est pas tellement, c’est tout ce que nous pouvons faire pour retrouver ou non notre famille. À l’heure actuelle, 10 personnes avec parents et amis. Pour cette raison, il y a ceux qui prennent déjà rendez-vous pour prendre le différents tests que nous pouvons faire pour nous rencontrer à Noël. Nous savons que tous les tests ne sont pas fiables, les mesures de sécurité contre Covid-19 doivent donc être respectées.

En général, on trouve des tests antigéniques, des tests sérologiques et des PCR, déjà connus de tous et que sûrement beaucoup ont déjà été effectués avant une suspicion de Covid-19.

Qu’est-ce qu’une PCR?

La PCR est un test de diagnostic qui détecte un fragment du matériel génétique d’un pathogène ou d’un micro-organisme. Selon Health, c’est utiliser dès les premiers jours pour déterminer si une personne est infectée ouou. Cet outil a été ajouté ces derniers jours aux tests de diagnostic plus rapides, plus faciles et plus rapides.

La PCR, dont l’utilisation est courante et courante dans les laboratoires de microbiologie des hôpitaux, des centres de recherche et des universités, est basée sur les caractéristiques de stabilité thermique d’une enzyme polymérase, dont la découverte et l’application ultérieure ont valu le prix Nobel de médecine, décerné Kari Mullis et Michael Smith en 1993.

Parmi tous les différents tests que nous pouvons faire à Noël, selon les experts, ceux-ci seraient les plus fiables. Si après analyse dans un laboratoire de microbiologie d’un échantillon respiratoire d’une personne suspectée d’être infectée, le test détecte l’ARN du virus, le le résultat est positif et il est confirmé qu’elle est infectée par le SRAS-CoV-2. Si la technique PCR ne détecte pas le matériel génétique du virus, la personne ne sera pas infectée; en cas de suspicion clinique significative, un autre test doit être effectué pour s’assurer que le patient n’est pas infecté par le virus.

Leurs caractéristiques sont: haute spécificité, car il peut différencier deux microorganismes très proches évolutivement; haute sensibilité, il peut détecter des quantités de 20 copies / ml, voire moins, de matériel génétique viral, et il est précoce car les virus sont détectés aux premiers stades de l’infection respiratoire.

La PCR indique si au moment du test vous êtes infecté par le virus SARS-CoV-2 et est plus cher.

Que sont les tests sérologiques?

Ils indiquent si la maladie est passée et si nous avons déjà des anticorps IgM, c’est-à-dire une infection récente mais pas nécessairement active ou des IgG, ce qui permet de savoir si l’infection a déjà été surmontée et si les anticorps ont été générés plus longtemps. Selon Fragon, la détection de ces anticorps par cette méthode est simple et rapidecar en 15 minutes au maximum, des résultats très importants sont obtenus au niveau épidémiologique.

Contrairement à la PCR, il est moins fiable car ce test ne détecte pas le moment où le patient est contagieux lorsque le test est effectué. Ils peuvent être utilisés du 5 au 7ème jour de la maladie pour détecter les IgM jusqu’à plusieurs mois après l’élimination du virus pour identifier les IgG. C’est le test le plus rapide et le plus simple à réaliser.

Quels sont les tests d’antigène à effectuer ce Noël?

Parmi les différents tests que nous pouvons faire pour nous rencontrer à Noël, il y a aussi les antigènes. L’un de ses avantages est qu’il est très rapide et bon marché, mais la principale difficulté est qu’il ne détecte les cas positifs que pendant les premiers jours des symptômes. Donc est en fait moins fiable que le reste des tests, en particulier pour les patients asymptomatiques.

Les tests pour ces vacances doivent être effectués juste avant le dîner ou le déjeuner de Noël pour qu’ils aient plus d’affection et cela semble être une odyssée, car il n’y a pas assez d’endroits pour passer le test au moment de la réunion.

Selon Fragon, le test d’antigène est un test immunochromatographique pour la détection rapide et qualitative de l’antigène SRAS-CoV-2 extrait de l’échantillon sur écouvillon nasopharyngé ou oropharyngé. Lorsque l’échantillon extrait est ajouté au dispositif de test, l’échantillon est absorbé dans le dispositif par action capillaire, mélangé avec le conjugué colorant-anticorps SARS-CoV-2 et s’écoule à travers la membrane pré-enduite.

Différences entre les différents tests

Test sérologique

Échantillon de sang ou de sérum Il n’est pas nécessaire de l’analyser en laboratoire Résultat rapide en 15 minutes Détecte les anticorps que l’organisme génère contre le virus (IgG / IgM)

PCR

L’échantillon est obtenu à partir d’ADN Il est analysé en laboratoire Le temps nécessaire pour connaître le résultat est compris entre 2 et 4 heures Il détecte la présence du virus lui-même dans l’organisme

Test d’antigène

L’échantillon provient d’un écouvillon nasopharyngé ou oropharyngé Ne nécessite pas d’analyse en laboratoire Résultats dans les 15 minutes Détecte les protéines virales

Quel que soit le type de test, ce n’est pas quelque chose d’un instant, cela peut prendre des jours pour l’effondrement de centres médicaux, pharmacies et aussi dans des laboratoires privés, il est donc difficile de connaître le résultat de se réunir en famille à Noël.