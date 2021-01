COVID-19 :

J’ai insisté à plusieurs reprises sur le fait que les mesures restrictives adoptées allaient poser un problème économique plus grand que le problème de santé dérivé du coronavirus, car la population serait appauvrie, de telle sorte que la ruine économique finirait par provoquer une situation sociale insoutenable, avec effets également sur la santé et la mortalité.

Il est évident qu’il est difficile de prendre une décision qui évite les restrictions quand il y a un problème de santé comme celui que nous avons, mais les dirigeants et les dirigeants publics doivent penser en termes agrégés et analyser quels sont les avantages et les inconvénients d’adopter une décision ou une autre. Si les restrictions garantissaient que la situation sanitaire s’améliorerait et que, grâce à cela, les décès étaient évités, ce serait une option raisonnable, mais ce n’est pas comme ça: en Espagne, c’est là que les restrictions ont été et sont les plus dures et où il y en a eu. plus d’infections et plus de décès dus à la maladie.

Cependant, cela provoque une chute de l’économie qui peut devenir très profonde avec tant d’incorporation de nouvelles restrictions, avec l’ombre du risque d’un nouveau verrouillage de la maison, que l’économie ne résisterait pas – aucune, mais moins que d’autres, les Espagnols.

Au-delà des chiffres qui se reflètent dans chaque statistique, qui sont dévastateurs, ce qui est dramatique, c’est ce que ces chiffres cachent, qui n’est rien de plus que l’effet individuel sur chaque agent économique, particulièrement ruineux pour le commerce, l’hôtellerie et le tourisme.

Il est très facile pour un politicien de dire qu’il va faire tout ce qui est nécessaire pour sauver des vies, pour justifier ses restrictions. S’il était vrai qu’il a sauvé des vies avec cela, en revendiquant cet exploit, il devrait également supposer qu’avec sa décision, il plonge des centaines de milliers de familles dans la ruine, en maltraitant des secteurs qui contribuent beaucoup à l’économie espagnole, qui génèrent beaucoup d’emplois. et dont dépendent donc de nombreuses familles. En outre, comme je l’ai dit, les données montrent que les restrictions n’ont pas un impact positif notable sur la santé, mais un impact très négatif sur l’économie.

Les politiciens des secteurs essentiels et non essentiels prennent la parole. N’est-il pas essentiel de pouvoir nourrir une famille? C’est ce qu’ils ne laissent pas faire à une personne qui travaille dans un hôtel, par exemple, ou dans un restaurant. Les hôtels ne savent plus quand ils rouvriront – certains courageux l’ont fait dans une incertitude totale – et les restaurants, bars et cafés souffrent chaque semaine de l’angoisse des nouveaux obstacles qui leur sont imposés, de l’avance de l’heure de fermeture à la limitation de l’espace de leur établissement qu’ils peuvent utiliser.

Pendant ce temps, les politiciens disent qu’ils vont investir des fonds européens dans la promotion des secteurs de R & D & I, ce qui est très bien, mais cela ne résout pas le problème des gens de l’hôtellerie, du commerce ou du tourisme, ce qui n’est pas autre que pour soutenir leurs familles. Nous avons une structure économique qui, peut-être, n’est pas aussi avancée technologiquement que nous le souhaiterions, c’est vrai, que nous devons essayer de corriger, mais pas au prix de ruiner une partie très importante de notre tissu productif. Nous avons ce qui est probablement le meilleur réseau d’infrastructures touristiques, avec un large éventail de boutiques, restaurants et cafétérias. C’est une force de notre économie, dont nous n’avons pas à avoir honte – même si le ministre de la Consommation l’a fait dans le passé, en la sous-estimant – et qui, de plus, ne peut pas être changée du jour au lendemain. Si nous la paralysons, si nous lui enlevons son potentiel, l’économie espagnole va languir pendant des décennies, avec des taux de chômage élevés.

Chaque fois qu’on lui demande de ne pas quitter la maison, de ne pas aller déjeuner ou dîner à l’extérieur, de ne pas faire les courses, de nombreuses personnes de ces secteurs commencent leur chemin vers le chômage. J’ai pu voir ce week-end comment un restaurant avec cinquante ans d’histoire a cessé d’offrir des dîners en raison des nouvelles restrictions de temps; J’ai vu comment une autre chaîne de restauration a partiellement envoyé ses employés dans un ERTE, car sinon l’entreprise ne résiste pas; et à un autre restaurant de tradition comment il résiste ouvert de toutes ses forces à la limite de ses possibilités. Seulement parmi ces trois restaurants on parle de plusieurs centaines de personnes qui voient leur travail, leur entreprise, leur propriété en danger, alors que chaque semaine, dans chaque bulletin officiel, ils terminent leur activité. À ce rythme, cette année, 2021, va être dramatique, encore pire que la précédente, notamment en termes de fermetures d’entreprises et de chômage. C’est le désastre auquel les responsables politiques actuels nous conduisent.