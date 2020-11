COVID-19 :

Exercice physique c’est bon pour la santé physique et mentale. C’est quelque chose que nous connaissons depuis longtemps, mais avec la pandémie, cela a été plus que démontré. Pour cela les professionnels du secteur demandent qu’elle soit considérée comme une activité essentielle et leur permette d’ouvrir leurs installations.

le Collège officiel des diplômés en éducation physique et en sciences de l’activité physique et des sports de Castilla y León, le COLEF, a demandé au gouvernement régional que l’exercice physique soit considéré comme une activité essentielle et que les centres sportifs ne soient pas fermés s’il y a un nouveau confinement par Covid-19. Ils veulent un statut similaire à celui de coiffeurs ou centres de physiothérapie.

Infections minimales dans les installations sportives

Les données du ministère de la Santé indiquent que seulement 0,28% des flambées surviennent dans l’activité sportive et, au niveau européen, les mêmes recherches menées dans 14 pays avec 62 millions de vues étudiées, contribuent à ce que le taux d’infection ne soit que de 0,78% sur 100 000 visites dans les centres sportifs, ont-ils soutenu.

“Ces données nous permettent de parler de un secteur engagé dans la prévention de la maladie COVID-19, Ceci est fondamentalement dû au professionnalisme des éducateurs physiques “qui sont en charge non seulement des entraînements personnels ou de la préparation physique, mais aussi de la gestion de leurs installations”, a défendu le président de la collégiale, Luis Antonio García.

Avantages de faire du sport en période de pandémie

Trouver un moment pour ne penser à rien d’autre qu’à soi est important, les situations de stress au travail se multiplient et il faut trouver un petit moyen de s’échapper. Avoir des muscles forts, une plus grande capacité pulmonaire peut être vraiment bénéfique pour notre santé si nous l’obtenons. Les temps de récupération peuvent être raccourcis. L’activité physique est recommandée aux personnes en convalescence les blessures sportives, mais aussi chez les personnes qui surmontent un cancer, des opérations osseuses, des problèmes physiques dérivés du travail, du post-partum, des chirurgies … et dont la santé ne peut pas être vue “ lente ” car revenir à vivre une vie normale est également important.

L’exercice est essentiel pour avoir un cœur fort, ce qui est bénéfique pour prolonger notre vie. Une bonne journée d’exercice aide mieux penser, mieux se reposer, mieux manger.