COVID-19 :

. – Après des semaines d’augmentation rapide des infections et des hospitalisations au COVID-19, de plus en plus de dirigeants d’État ont commencé à demander aux résidents de rester chez eux. C’est dans l’espoir d’aider à ralentir la propagation du coronavirus, déjà endémique. Les annonces interviennent également alors que le Texas est devenu le premier État des États-Unis à dépasser le million de cas.

Le gouverneur du Nevada, Steve Sisolak, a demandé aux gens de s’engager dans un plan volontaire qu’il appelle «Stay at Home 2.0» dans les deux prochaines semaines dans le but de faire pression pour un «changement significatif par rapport aux tendances actuelles». dans l’état.

«Nous devons revenir à l’essentiel», a déclaré le gouverneur, encourageant les entreprises à reprendre le plus possible le télétravail et demandant aux habitants d’éviter d’accueillir des groupes de personnes pour les dîners, les fêtes et autres rassemblements.

Le gouverneur du Wisconsin a annoncé mardi qu’il avait signé une nouvelle ordonnance conseillant aux gens de «rester à la maison pour sauver des vies».

“Il n’est pas sûr de sortir, il n’est pas prudent d’inviter d’autres personnes”, a-t-il déclaré. Veuillez annuler les happy hours, les dîners, les soirées pyjama et les dates de jeu chez vous. Et si un ami ou un membre de votre famille vous invite, proposez-lui de sortir virtuellement.

Ces gouverneurs se joignent à un chœur d’autres fonctionnaires à travers le pays qui ont emménagé pour encourager plus de résidents à rester à la maison et à limiter la socialisation. Un avis de séjour à la maison est entré en vigueur la semaine dernière dans le Massachusetts, conseillant aux résidents de rester à la maison entre 22 h et 5 h. Ce dimanche, un avis de séjour à la maison est également entré en vigueur dans le Rhode Island, où le gouverneur a averti la semaine dernière qu’il y aurait un prochain arrêt si les grandes fêtes à la maison qui contribuaient à alimenter la propagation du covid-19 n’étaient pas arrêtées.

Les commandes au domicile vont de pair avec la hausse des cas de covid-19

Les nouvelles étapes et avertissements interviennent au milieu d’un moment dangereux pour le pays: mardi était le huitième jour consécutif où les États-Unis ont signalé plus de 100 000 nouveaux cas. Mardi également, le pays a signalé un nombre record de patients hospitalisés à travers le pays.

Les responsables de la santé publique ont averti qu’à moins que les Américains ne s’appuient sur des mesures de sécurité publique telles que les masques faciaux et la distanciation sociale, les choses pourraient rapidement empirer d’ici 2021 lorsque Joe Biden et Kamala Harris arriveront à la Maison Blanche.

“Au moment où l’administration Biden-Harris prendra le relais, ce virus sera déjà endémique dans les communautés à travers les États-Unis”, a déclaré dimanche le Dr Megan Ranney, médecin urgentiste à l’Université Brown.

“Nous nous dirigeons vers le pire de cette pandémie”, a déclaré Ranney. «Nous sommes sur le point de voir toutes ces petites épidémies à travers le pays, traversées et mixtes, et ce sera un peu comme mettre de l’essence sur un feu».

Les cas de Covid-19 en augmentation et le Texas dépasse le million d’infections

Les États-Unis ont enregistré plus de 10,2 millions d’infections depuis le début de la pandémie et plus de 239 000 personnes sont mortes dans le pays, selon l’Université Johns Hopkins.

Alors que le virus continue de fonctionner sans relâche dans les communautés américaines, pas un seul État ne va dans la bonne direction. Et 44 États ont signalé au moins 10% de nouveaux cas de plus que la semaine précédente, dont 11 ont signalé une augmentation d’au moins 50%.

Cette semaine, le Texas est devenu le premier État américain à dépasser le million de cas connus de covid-19, selon les données de Johns Hopkins. À El Paso, l’une des communautés les plus touchées du pays, les autorités ont demandé quatre remorques supplémentaires pour ajouter à six morgues mobiles déjà sur le terrain, à mesure que les cas et les hospitalisations augmentent.

“J’ai vu plus de décès au cours des trois dernières semaines que je n’en ai vu en un an”, a déclaré une infirmière autorisée à l’affilié de CNN, KFOX. “J’ai effectué des compressions sur plus de personnes au cours des trois dernières semaines qu’en un an.”

Le nombre total d’infections en Californie approche également lentement du million. Plus de 18 000 Californiens sont décédés depuis le début de la pandémie et les infections, les taux de positivité et les hospitalisations augmentent dans l’État, a déclaré le gouverneur.

“Les gens baissent leur garde et enlèvent leurs masques”, a déclaré le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, plus tôt cette semaine. “Ils commencent à se rencontrer en dehors de leurs groupes familiaux.”

Dans le Maryland, le gouverneur Larry Hogan a annoncé de nouvelles mesures, y compris des restrictions plus strictes sur les restaurants, alors que l’État rapportait son septième jour consécutif de plus de 1 000 nouveaux cas de COVID-19 et que «les chiffres continuent d’augmenter».

“Depuis la semaine dernière, la plupart de nos indicateurs clés se sont considérablement détériorés”, a déclaré Hogan dans un communiqué. “Plus de personnes sont infectées par le virus, plus de personnes sont hospitalisées, plus de personnes vont aux soins intensifs et plus de résidents du Maryland meurent.”

L’Oklahoma tombe à 7% de la capacité de l’UCI

Partout au pays, de nombreux hôpitaux sont déjà à leur point de rupture et les membres du personnel sont débordés et surchargés de travail alors que les patients continuent de croître.

Plus de 61 900 personnes ont été hospitalisées avec Covid-19 aux États-Unis, a rapporté mardi le Covid Tracking Project, plus de personnes que jamais.

Dans l’Illinois, la plupart des régions enregistrent “des taux beaucoup plus élevés” d’hospitalisations au COVID-19 qu’au printemps, a déclaré mardi le gouverneur.

«Dans tout l’État, nous avons maintenant en moyenne plus de 4 200 patients atteints de COVID-19 à l’hôpital. Notre moyenne la plus élevée au printemps était de 4 822… En bref, nous ne sommes maintenant que des centaines de nos chiffres pour les hospitalisations de covid au printemps dernier », a déclaré le gouverneur JB Pritzker.

Le ministère de la Santé de l’Oklahoma a rapporté que l’État avait réduit la disponibilité des lits en USI pour les adultes à seulement 7%, avec environ 62 lits en USI disponibles.

Les hôpitaux de tout l’État ont demandé de l’aide de «plusieurs façons», a déclaré mardi le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt.

“L’un était de réactiver un système appelé le système régional d’intervention médicale”, a-t-il dit. «Ce système est utilisé lors de tornades ou de catastrophes majeures. Il est conçu pour transférer les patients entre les hôpitaux. Cela garantit que les Oklahomans sont connectés à un lit d’hôpital le plus rapidement possible.

Ils ont également demandé plus d’infirmières, a déclaré le gouverneur.

“Nous avons ordonné au conseil des soins infirmiers d’éliminer toute bureaucratie pour permettre aux étudiants en sciences infirmières et aux infirmières autorisées dans d’autres États de pratiquer dans l’État de l’Oklahoma.”

Les États-Unis sont sur le point de commencer à distribuer un traitement aux anticorps

Les États-Unis ont également reçu de bonnes nouvelles cette semaine. Les premières données du vaccin covid-19 de Pfizer montrent qu’il est efficace à plus de 90%, a annoncé lundi le fabricant de médicaments.

Lundi également, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a déclaré qu’elle avait délivré une autorisation d’utilisation d’urgence pour le traitement par anticorps monoclonaux d’Eli Lilly and Co pour traiter les infections légères ou modérées au COVID-19 chez les adultes et les enfants. Le traitement par anticorps unique, appelé bamlanivimab, doit être administré dans un hôpital ou un autre établissement de santé.

La distribution du traitement récemment approuvé commencera cette semaine, a déclaré mardi le secrétaire du pays, à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, ajoutant qu’il serait fourni gratuitement.

«Obtenir de nouvelles thérapies comme celle-ci pour les patients a le potentiel de sauver des milliers de vies et de réduire considérablement le fardeau de la maladie sur notre système de santé», a déclaré Azar.

Il s’agit du premier anticorps monoclonal autorisé à être utilisé dans le traitement du virus. Et c’est aussi une première étape importante dans le développement de traitements qui aideront à empêcher les personnes d’être hospitalisées avec le COVID-19, a déclaré Fauci mardi.

Le traitement n’est «qu’une des nombreuses choses que nous faisons pour examiner la maladie tôt et empêcher les gens d’être hospitalisés», a-t-il déclaré à MSNBC.

– Andy Rose, Joe Sutton, Gisela Crespo, Jen Christensen, Sarah Moon, Leanna Faulk et Raja Razek de CNN ont contribué à ce rapport.