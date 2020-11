COVID-19 :

La grande inconnue de coronavirus a été et continue d’être le nombre réel de défunts par la pandémie; Outre les chiffres de mortalité en baisse proposés par le Ministère de la santé, qui sont totalement irréalistes, il existe de nombreuses lacunes que le gouvernement ne clarifie pas dans ses rapports, par exemple l’impact de Covid sur les enfants en termes de létalité.

Bien que le virus frappe avec moins de virulence dans cette tranche d’âge, les chiffres le révèlent aussi: depuis le début de la pandémie, une surmortalité a été détectée de 240 mineurs entre 0 et 4 ans.

Les données sont le résultat d’une enquête exhaustive sur Science Dathos, entité dédiée au Big Data et aux Sciences du Comportement chez Covid (www.sentinelcov.es) et Business Management (www.dathorizon.com). Les résultats, auxquels OKDIARIO a eu accès, proviennent de sa propre élaboration à partir de données originales extraites du Institut national de statistique (INE).

L’étude des décès dus à Covid chez les enfants de 0 à 4 ans fournit des données pertinentes, telles que l’excédent de 240 décès par rapport à 2019. Jusqu’au 8 novembre, 1288 décès sont survenus, contre 1048 l’année précédente.

Fait intéressant, du 2 mars au 10 mai – coïncidant avec le moment le plus critique de la première vague et lorsque la surmortalité mondiale la plus élevée a également eu lieu en Espagne – cet excès a également atteint son apogée: entre les deux dates, il y a 327 décès contre 225 en 2019. Une différence significative. En tout cas, depuis le début de l’année, une différence est observée dans le nombre de décès, par rapport à la même période il y a un an.

La deuxième augmentation la plus importante

Mais Il y a faits plus voyants: sur les 45 semaines analysées, sur 32, la mortalité a augmenté par rapport à l’année précédente, ce qui a ajouté 303 décès supplémentaires. En 8 semaines, il y a une réduction (-63 décès) et en 5 semaines les mêmes décès sont enregistrés. En conclusion, l’excédent global est, comme indiqué, de 240 enfants entre 0 et 4 ans morts, 23% de plus. Le pourcentage est pertinent, car, étonnamment, c’est dans ce groupe que se produit la deuxième augmentation en pourcentage la plus importante de la surmortalité, seulement derrière la tranche des 75 à 79 ans (27%) et même devant celle de plus de 90 ans. ans (21%).

Source: Dathos Science.

“Il serait commode d’évaluer et d’analyser la surmortalité, non seulement à partir de la semaine 10 de 2020 – le pire moment de la pandémie -, mais aussi depuis le début de l’année”, soulignent-ils de Dathos Science. Ainsi, ils influencent qu’entre la deuxième semaine de 2020 et le 19, 155 décès de plus ont été enregistrés que dans la même période que l’année précédente.

À partir de ce projet, ils précisent que personne ne peut assurer les raisons de ces décès et de la surmortalité tant que les causes de décès ne sont pas connues, et peut-être même pas alors, «mais il est évident que pendant la même période de deux années différentes (2020 vs. 2019), il y a eu plus de décès et le seul fait différentiel que les changements d’une année à l’autre est une pandémie », ajoutent-ils.

Les données, soulignent-ils, «ne sont pas normales». Par conséquent, il sera désormais nécessaire de rechercher si cette surmortalité est due directement ou indirectement à Covid, soit en raison de retards dans les soins hospitaliers, de complications dans des pathologies ou encore de parents n’ayant pas emmené leurs enfants à l’hôpital par crainte de contagion en les moments les plus critiques ou dus à des accidents domestiques pendant l’accouchement.

Ils soulignent, en tout cas, que les enfants de 0 à 4 ans décédés d’un éventuel Covid, en raison de maladies du système respiratoire, n’ont pas été particulièrement significatifs ces quatre dernières années (seulement 128 décès entre 2014 et 2018, dont seulement 40 correspondent à décès par grippe et pneumonie). Ainsi, par exemple, chez les nourrissons de moins de 1 an, les principales causes de mortalité sont les «affections provenant de la période périnatale» et les «malformations congénitales, déformations et anomalies chromosomiques». Dans la tranche d’âge de 1 à 4 ans, les «causes externes de mortalité» (en particulier «noyade accidentelle, submersion et suffocation») et certains types de cancer, comme la leucémie, prédominent.

«Peut-être que nous ne connaîtrons jamais complètement le nombre réel de décès dus à Covid en Espagne, car même si nous apprenons à connaître les causes de milliers de décès, il ne sera pas si facile d’en découvrir la raison. Ce que nous savons sans aucun doute est la seule chose qui change de cette année à n’importe quelle année précédente, une pandémie. Et cela change tout », dit-il. Nicolas Rodriguez, PDG de Dathos.

Opacité

En fin de compte, il nous faudra des mois pour avoir une image plus précise de l’énorme impact de la pandémie en Espagne, si jamais on le sait.

Les critères suivis par le ministère de la Santé, en ne comptant que les personnes décédées qui avaient subi un test de diagnostic PCR, a provoqué la cles ifras officielles sont loin de la réalité.

Le ministre Salvador Illa comme Fernando Simon Ils ont défendu ce critère, malgré la définition de l’Organisation mondiale de la santé, qui, depuis avril, demande également d’enregistrer les suspects comme morts de la pandémie.

Les chiffres officiels sont même très éloignés de ceux proposés par certaines agences dépendantes du gouvernement, comme l’INE. Par exemple, au cours de la semaine du 2 au 8 novembre, il a enregistré 10207 décès, soit 2546 décès de plus qu’en 2019 (7661). C’est 58,6% de plus que les 1 054 décès dus au Covid-19 qui ont été signalés cette semaine dans les statistiques officielles du ministère de la Santé.

L’agence rapporte qu’au cours des 45 premières semaines de 2020, jusqu’à la semaine du 2 novembre, 423790 personnes sont décédées en Espagne. C’est-à-dire, 66852 de plus que pendant la même période de 2019, où 356938 ont été notifiés, soit 18,73% de plus. Pendant ce temps, la santé recueille 42 619 personnes décédées dans leur dernier solde.