COVID-19 :

Il reste pratiquement une semaine avant la fin de Noël et des données commencent à être collectées sur l’impact du coronavirus dans la population espagnole avec les festivités. Couvre-feux, restrictions de mobilité, limites de réunions et Une tentative a été faite pour sensibiliser les autorités afin de limiter autant que possible les contacts.

Cependant, en l’absence de cette analyse globale qui ne tardera pas à arriver, Selon les différentes communautés autonomes, ce que les agents de santé reconnaissent également, les infections augmentent de jour en jour, et dans les hôpitaux, on remarque également que davantage de personnes arrivent. Ce cela signifie plus de tests et plus de traçabilité.

Un “ médecin urgentiste ” a mis en garde contre ce dernier sur Twitter, comme il se décrit sur son compte @DoctorSITHo. Il soutient que les gens ne respecteraient pas cette limitation de ne pas avoir de contact avec de nombreuses personnes, grâce aux informations qu’il a partagées: «Chaque positif donne aux trackers entre 20 et 30 contacts. C’est putain de fou … “.

Les utilisateurs critiquent l’irresponsabilité de ceux indiqués

En réponse au tweet de ces toilettes, publié le 1er janvier, de nombreux utilisateurs du réseau social ont regretté ce qui s’est passé et ont offert leur point de vue, généralement en colère contre ceux qui enfreignent les règles.

«Je ne sais pas de quelle communauté il appartiendra, mais ici ils oscillent du même 20-30. 9 de chaque repas et la piste bonus de l’après-midi»Déclare un ingénieur biomédical.

Je ne sais pas quelle communauté ce sera, mais ici, ils oscillent du même 20-30. 9 de chaque repas et la piste bonus de l’après-midi. Et quand ils appellent le suivi pour demander s’ils doivent s’isoler le soir du Nouvel An. Ils me racontent des histoires qui montrent que cette société est perdue … – David (@DavSanCo) 1 janvier 2021

D’autres ont raconté leur histoire personnelle, sans voir de parents ou de connaissances. “Et ici je suis isolé, deux contacts ne vivant pas toujours ensemble à l’extérieur et avec un masque, depuis mars»Dit l’un. “Sans voir ses amis, sa famille, son petit ami …Ces jours-ci, ils ont mangé et je l’ai emporté seul dans mon appartement “, ajoute un autre utilisateur.

Si je vous comprends bien, je suis depuis mars sans enlever le 😷 à la maison de mes parents qui ont 83 ans. Tu peux imaginer. Sans voir d’amis, de famille, de petit ami … ces jours-ci, ils ont mangé et je l’ai emporté seul dans mon appartement. Tout cela est très douloureux de voir plus tard tout cela 😭. – Infirmière de nuit (@EnferDeNoche) 1 janvier 2021

“Comme le mois de janvier sera difficile”, “Soit on prend les choses au sérieux, soit messieurs, on va se faire foutre” “Je ne vois pas du tout les gens autour de moi se couper”, ou “Peu me semblent car ce qui est vu et entendu »sont autres commentaires que les utilisateurs ont mis sur Twitter, sans être très surpris et conscient des conséquences de ces actes.