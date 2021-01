COVID-19 :

Voix d’alarme avec le protège-main des masques en filet. Ce type d’EPI fait sensation chez les citoyens, mais les doutes sur son efficacité de protection sont nombreux. C’est ainsi qu’il prévient à travers ses réseaux sociaux le chimiste, écrivain et communicateur scientifique Luis Jiménez, populairement connu sous le nom de Centinel.

Selon les fabricants, ces masques Ils ont l’approbation UNE 0065 validés par le laboratoire ITEL, bien qu’ils reconnaissent que Il n’est pas valide pour entrer dans l’ICU mais il est valable pour un usage quotidien.

Chaque fois que je vois plus de gens avec ce type de “masques”, qui ressemblent plus à des “protège-mains”. Ils disent être conformes à la norme UNE 0065, mais c’est impossible, l’efficacité de filtration bactérienne de ce filet est nulle. Et à partir de @consumogob, le contrôle est également nul. pic.twitter.com/dPqV7XEa1M – Centinel (@ centinel5051) 29 novembre 2020

Bien que, comme le Collège officiel des pharmaciens, le ministère de l’Industrie a déposé un dossier sur ce laboratoire et Ils recommandent de ne pas commercialiser les masques certifiés par eux.

Ils se défendent de la critique

Malgré cela, Valentín Casas, président de l’ITEL, s’est défendu des critiques dans Informativos Telecinco: “Pour le moment, il n’y a pas de laboratoire en Espagne aussi préparé que ITEL du 18 septembre pour faire des certifications de masque. Dites-nous ce qui échoue. Ce sont des masques translucides qui ne filtrent pas le tissu, mais la finition hydrofuge. Nous installons de nouvelles machines de Suisse. Celui que nous avions déjà servi, mais nous voulions plus vite. La certification peut prendre deux ou trois mois à une entreprise. Les certifications ITEL sont très correctes “.

Il a également expliqué dans le support susmentionné comment ces masques fonctionnent: “Ils sont l’avenir pour de nombreuses raisons. Nous avons commencé à enquêter à la suite de la demande des orthophonistes et des sourds-muets. Nous avons réalisé que les enseignants avaient 18% moins d’effort pour parler avec ce masque. De plus, ils avaient auparavant du mal à parler fort. Mais en plus, les enfants reçoivent, cela dépend du sujet, 21 à 48% plus efficace lorsque l’expression du visage peut être lue. Dans les magasins, c’est également important. Nous faisons une enquête très approfondie, en le faisant avec un ajustement du visage. Nous avons prévu de terminer le nouveau masque le 15 janvier et ce sera le masque du futur “.

Aucune information provenant des essais

Selon Luis Jiménez alias Centinel, ITEL n’offre pas d’informations sur ses services de test liés aux masques: “Ce produit est devenu très populaire grâce à la puissante campagne marketing et à ses caractéristiques, être semi-transparent et hautement respirant. ”

Eh bien, aujourd’hui, j’ai compté 7 personnes âgées (≥ 70 ans) dans la rue qui portaient le masque Biovest Expression, et elles pensaient sûrement que cela les protégeait. Je suis donc le hochet: représentation du tissu de ce masque avec des particules respiratoires (et photo originale). pic.twitter.com/TvgZwTVLI2 – Centinel (@ centinel5051) 21 décembre 2020

Mais pour l’expert, La capacité de rétention des particules et la respirabilité sont essentielles. Dans le cas du masque à mailles «protège-main», la première exigence ne suffit pas malgré la certification UNE0065. Ainsi, les spécialistes soulignent que un bon masque doit pouvoir bloquer et retenir de grandes quantités de particules, mais il doit également laisser passer la quantité adéquate d’air, car si ce n’est pas le cas, l’air et les particules auront tendance à se détacher des bords.