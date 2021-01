COVID-19 :

Le ministère de la Santé qui dirige Ana Barceló a envoyé un communiqué de presse, ce mercredi, dans lequel il est indiqué que les graves carences de l’hôpital de campagne en Ximo Puig, qui a averti de l’existence de risques d’explosion, d’électrocution, de chutes, de sorties de secours impraticables, de basses températures à l’intérieur, ainsi que d’un bruit excessif, ont été corrigés. Cependant, un certain nombre de e-mails internes du ministère lui-même expliquent qu’au moins, le risque d’électrocution et de bruit est toujours une réalité.

Selon le ministère, les carences mentionnées dans le rapport de novembre 2020, publié par OKDIARIO, étaient déjà corrigé le 17 décembre. Ils se réfèrent à un rapport postérieur, qu’ils n’ont pas voulu rendre public malgré le fait que ce journal l’ait demandé à plusieurs reprises. De plus, le service dirigé par Ana Barceló a expliqué que la seule chose qui restait à résoudre était le problème des températures glaciales dans la zone des lits des patients. Apparemment, cet extrême a été corrigé entre lundi et mardi.

Mais les e-mails disent quelque chose de très différent. Ainsi, dans une communication interne à laquelle OKDIARIO a eu accès, il est expliqué: «Nous n’avons aucune preuve qu’une révision des panneaux électriques, des systèmes de climatisation, ou legionella, ou PCI ait été passée, nous avons seulement vérifié le examen annuel des extincteurs ».

Par conséquent, les panneaux électriques de l’hôpital Ximo Puig restent, non seulement identiques, mais au même endroit où ils se trouvaient. Le rapport de novembre expliquait à ce propos: «Il existe un risque important de contact électrique, puisque toutes les pluies ont formé des poches d’eau sur la toile juste au-dessus des panneaux électriques. En cas de panne ou de rupture, toute l’eau tomberait juste au-dessus des panneaux électriques, avec l’éventuel risque de contact ou d’électrocution».

Dans ce premier rapport, il était également signalé que les bâches avaient des sacs d’eau, un fait qui n’a pas été corrigé non plus, car dans le courrier envoyé vendredi dernier, il a été alerté qu’il y a encore des zones, comme les salles de bain, qui ont des fuites, et de l’existence d’eau stagnante sur les toits de toile.

Des bruits

Comme l’explique ce journal, de graves lacunes ont également été constatées liées à la des bruits. «L’un des équipements qui centralise la climatisation est sans isolation acoustique et très proche de la zone de travail et des patients. Cette installation génère un bruit constant de haute intensité qui provoque une gêne acoustique ».

Il est particulièrement frappant qu’en décembre il y ait eu un rapport d’inspection, que le gouvernement valencien utilise maintenant pour ouvrir l’hôpital, qui n’a pas mis en garde contre cet extrême, contrairement au courrier de vendredi dernier. Il explique qu’il existe des probabilités de “bruit” dans la zone la plus proche du Maison Ronald McDonald, qui accueille les parents sans ressources d’enfants admis en pédiatrie.

Groupe électrogène

Dans un second mail interne, envoyé ce lundi, un avertissement est émis: que le groupe électrogène “pas prêt pour ces températures». Mais ils expliquent aussi qu’ils pensent que c’est la même chose que l’inspection précédente et que “il faudra changer l’aimant électrique”, élément de protection fondamental associé à cet équipement, dont la fonction est “d’interrompre le courant électrique afin de protéger l’installation électrique, les appareils qui y sont connectés et, finalement, les personnes qui les utilisent ».

Carences

On ne sait rien des autres lacunes graves dont parlait le rapport précédent, la Santé ayant refusé de rendre les nouveaux rapports publics. Parmi les plus dangereux, il y a le risque d’explosion, car «tout le câblage haute tension passe au niveau du sol jusqu’à ce qu’il atteigne le transformateur, à côté des lignes d’oxygène. Tout ce câblage est à l’antenne sans aucune protection. En cas de panne ou de détérioration (câbles dénudés, fuites d’oxygène, etc.), il peut y avoir un risque d’explosion important ».

Ce projet mégalomane du président de la Generalitat Ximo Puig est controversé depuis sa présentation. De plus, les contrats font actuellement l’objet d’une enquête par Anti-Fraud. On ne sait rien de son coût réel, une autre des grandes polémiques autour de ce centre de santé improvisé qui, sous peu, commencera à recevoir des patients coronavirus. Mais Puig n’a pas seulement ce front ouvert. La justice enquête également sur le prétendu cartel de son frère, Francis Puig, pour fraude aux subventions et fixation de contrats.

Au moins, et toujours selon le ministère de la Santé de Valence, les patients ne souffriront plus d’hypothermie, car ils prétendent avoir réussi à augmenter les températures dans la zone du lit de 18 degrés à 25 degrés.