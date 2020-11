COVID-19 :

La deuxième vague perd de la vigueur en Espagne, selon l’analyse des eaux usées réalisée depuis le 14 juillet par le ministère de la Transition écologique et du défi démographique (MITECO). «Nous vérifions un baisse généralisée des concentrations de coronavirus dans la plupart des usines de traitement, bien que dans certains cas il y ait des augmentations. Mais, en général, les perspectives montrent un déclin général », souligne Javier Sánchez, directeur général adjoint de la gestion de l’eau et des risques du ministère, dans La Vanguardia.

Le suivi effectué par MITECO de 32 stations d’épuration des eaux usées (STEP) est très utile pour anticiper les tendances de la pandémie, puisque les restes d’ARN du SRAS-CoV2 trouvés dans les eaux usées avertir des pics d’infections dans des zones très précises et traçables. Cette action fait partie de la Projet VATar-COVID-19, pour la surveillance et l’alerte précoce du COVID-19 dans les eaux usées, développé pour «identifier la présence de personnes infectées par le COVID-19 à travers les eaux usées de la station d’épuration des populations».

Toutes les stations d’épuration ont été testées positives pour le coronavirus depuis août dernier, sans exception. La concentration maximale de coronavirus dans les stations d’épuration analysées donné du 25 au 31 octobre, pendant la semaine d’étude 16. À ces dates, 12 stations d’épuration ont enregistré une augmentation, desquelles dans six, cette croissance a été jugée «significative».

Cependant, au cours de la dernière semaine (du 15 au 21 novembre), bien que tous aient également été contaminés, il a été observé que dans 10 usines de traitement, la concentration du virus a été réduite, dans 13 la situation est stable par rapport à la semaine précédente, et dans cinq autres, il y a eu une augmentation de la pollution. Dans ce dernier cas, il s’agit de la STEP de Arroyo del Soto (Móstoles), La Chine (Madrid), Villaperez (Oviedo), Ségovie et Égaliseur (Barcelone).

Les données concordent avec les informations de santé

La tendance à la baisse des eaux Les résidus coïncident avec les données fournies quotidiennement par le ministère de la Santé, puisqu’ils reflètent également un diminution de l’incidence cumulée au cours des 14 derniers jours et de la positivité Des tests.

Concernant le taux d’incidence, il a baissé de 15 points pour atteindre le 325 infections pour 100 000 habitants, le chiffre le plus bas depuis le 20 octobre dernier. Pour sa part, positivité CRP et antigènes moyens en Espagne, après plusieurs jours de baisse, la valeur est tombée à 10,60% courant dans la dernière semaine analysée, du 16 au 22 novembre, soit un demi-point de moins que la semaine du 13 au 19 du même mois.

Publication hebdomadaire des données

MITECO a annoncé que, A partir de ce jeudi, il publiera les résultats des prélèvements hebdomadaires sur son site internet réalisées dans les stations d’épuration faisant partie du projet VATar-COVID-19, développé en collaboration avec le Ministère de la Santé avec le soutien du Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique, rattaché au Ministère de la Science et de l’Innovation, du CEDEX et des Communautés Autonomes.

“Jusqu’à présent, ces données étaient envoyées chaque semaine au ministère de la Santé et aux autorités sanitaires des communautés autonomes et des confédérations hydrographiques.. Dépassé le fétalonnage ase des méthodes dans les laboratoires, et après consultation des autorités régionales de l’environnement et de la santé, MITECO a décidé de commencer à publier les résultats sur le web, car ils sont outil très utile pour le suivi et le contrôle de la pandémie», A déclaré la déclaration du ministère.

jeAu départ, 30 stations d’épuration ont été sélectionnées, mais à cause de bons résultats obtenu et donné le importance du projet, Ils ont rejoint deux autres dans la Communauté de Madrid, celle de Rejas et celle de Viveros de la Villa, toutes deux dans la commune de Madrid dont les prélèvements ont débuté la semaine du 19 octobre. Dans les semaines à venir, il est prévu d’incorporer de nouvelles stations d’épuration à la demande des communautés autonomes, telles que Melilla, Calahorra (La Rioja), Cáceres et d’autres communautés supplémentaires qui font actuellement l’objet d’un accord.