COVID-19 :

Pendant la pandémie, les écoles maternelles gérées par Clece dans tout le pays ont été soigneusement préparées avec divers protocoles d’action anti-COVID afin de transformer les espaces scolaires en lieux sûrs pour les enfants. Dès le début, les professionnels de l’entreprise ont établi des protocoles importants pour entrer et sortir du centre pour éviter les foules, ils ont divisé les étudiants en groupes de bulles – afin qu’ils ne se mélangent pas les uns avec les autres et minimisent ainsi les risques de contagion -, ainsi que de prendre la température tous les matins, de signaler les symptômes possibles à une infirmière désignée ou d’utiliser uniquement des jouets qui pourraient être facilement désinfectés, entre autres.

Pour tous ces efforts et professionnalisme, AENOR vient d’accorder à toutes les écoles maternelles Clece une certification qui confirme qu’elles respectent toutes les mesures anti-COVID nécessaires pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs et des utilisateurs, en l’occurrence des enfants qui tous les jours, ils vont à l’école. Laura Collado, déléguée des services éducatifs de Clece en Catalogne et l’une des personnes qui a travaillé sur le projet de développement de protocoles pour les écoles sur tout le territoire national, souligne que cette «certification est une très bonne nouvelle pour nous car nous avons commencé en avril et Mai pour travailler nos protocoles, avant même qu’il n’y ait un quelconque guide scolaire par les autorités pour traiter le COVID-19. Cela a été une adaptation difficile, mais nous sommes très heureux ».

Collado explique également que «dès le début, nous savions qu’à un moment donné, tout allait être réactivé, nous voulions être préparés, alors nous nous sommes réunis en équipe multidisciplinaire pour partager des idées et voir ce que nous devions changer pour que les écoles soient des endroits sûrs. Nous travaillons tous ensemble, du siège de Clece, à la direction des centres, aux directeurs de production – qui sont ceux qui gèrent le fonctionnement quotidien des écoles -, de la prévention des risques professionnels aux responsables de la nutrition pour garantir toutes les mesures de la prévention”. Collado reconnaît, cependant, que “cela a été une période d’incertitudes mais les résultats ont été magnifiques”.

Pour sa part, Inmaculada Ausín, directrice de l’école maternelle “ El Globo ” à Valladolid et chef de service à Aranda de Duero, où Clece dirige l’école municipale d’Aranda de Duero et l’école municipale pour enfants Allende Duero, explique que, En effet, «se conformer à tous les protocoles a demandé beaucoup de travail, cela a été un défi de faire face à un retour en classe avec la peur que les familles avaient». Il note également que le siège de Clece a été “un grand soutien car depuis le début ils nous ont donné des directives de prévention très claires dont il faut tenir compte: comment créer des groupes, ventilation, nettoyage, choix des matériaux, etc.” .

Comme Collado, d’Aranda de Duero, Ausín veut reconnaître le travail et le soutien de tous ses collègues pour que tout soit sous contrôle. «Ce n’est pas le travail d’une seule personne, mais d’une équipe multidisciplinaire. Dès le premier jour où nous nous sommes assis, nous avons lu tous les protocoles pour voir comment nous avons tout organisé, comment garantir également notre sécurité avec des écrans, des gants, des gels, etc., pour prendre soin des enfants ».

Les deux professionnels de Clece expliquent également qu’ils ont dû porter une grande attention aux détails, comme par exemple l’intensification du nettoyage des sols dans les salles de classe ou la suppression de la décoration des salles de classe «car tout ce que font les enfants de jour en jour, il fait partie du mobilier et maintenant tout se vide, bien sûr ». «Les enfants touchent à tout, ils en ont besoin, il faut donc essayer de combiner les deux réalités. Tout doit être très propre et désinfecté pour que les enfants continuent à se développer comme ils le savent, par le toucher, avec leurs mains », dit Ausín.

«La partie qui a le plus coûté a été l’adaptation des enfants, la période de familiarisation a été un peu plus compliquée à cet égard, mais les ‘petits’ s’adaptent phénoménalement à tout. Il est surprenant de voir les enfants arriver, enlever leurs chaussures et aller directement se laver les mains, sans que vous leur disiez », ajoute Ausín d’Aranda del Duero. Et elle conclut: «C’est un travail que nous avons fait ensemble et nous sommes heureux, une fois que vous vous y êtes habitué, tout est plus facile quand cela devient une habitude. Au début on voyait tout plus compliqué, mais on aimait savoir qu’on était capable de le faire. Nous avons tous été pleinement impliqués ».