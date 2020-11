COVID-19 :

Les représentants Jesús «Chuy» García (Il-04), Sylvia García (TX-29), Bonnie Watson Coleman (NJ-12) et Kweisi Mfume (MD-07) ainsi que 36 membres du Congrès ont présenté l’équipe de protection personnelle ( PPE) pour la loi sur la sécurité dans les écoles afin de fournir 17 milliards de dollars aux districts scolaires pour payer les EPI, les fournitures de nettoyage, la formation technique et le soutien du personnel supplémentaire nécessaires pour assurer la sécurité des élèves, des éducateurs et des communautés.

Alors que les écoles se préparent à retourner aux cours en présentiel au milieu d’une flambée des cas de coronavirus aux États-Unis, les législateurs ont déclaré qu’ils devaient s’assurer qu’ils avaient les ressources nécessaires pour assurer la sécurité des communautés.

Les écoles ont souffert du désinvestissement et des budgets serrés avant le COVID-19 et les fonds de secours d’urgence dans la loi CARES ne sont tout simplement pas suffisants pour répondre à l’ampleur des défis financiers auxquels les écoles sont confrontées, ont-ils noté.

La loi sur l’EPI pour la sécurité dans les écoles fournirait aux écoles les fonds dont elles ont besoin pour protéger les élèves, les enseignants et le personnel de soutien, en fonction des besoins estimés, notamment:

8,8 milliards de dollars pour les EPI dans les écoles et les autobus scolaires, 1,6 milliard de dollars pour les fournitures de nettoyage et de santé; et 6,6 milliards de dollars pour financer les demandes supplémentaires du personnel de nettoyage.