COVID-19 :

Silvia Calzón, Secrétaire d’État à la Santé, et Maria Jesus Lamas, directeur général de l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS), a comparu conjointement à évaluer l’approbation du vaccin Pfizer / BioNTech et votre prochaine autorisation de le commercialiser.

Ce lundi, Santé a notifié 22013 infections et 334 décès depuis vendredi, dernier jour de mise à jour des données. Pour lui, Calzón a commencé par expliquer l’évolution de la pandémie en Espagne lors de la deuxième vague.

“À ce jour, l’incidence cumulée est de 224 pour 100 000 habitants pendant 14 jours, ce qui représente une légère augmentation, mais de l’incidence cumulée à sept jours enregistre une légère diminution. Mais j’insiste sur le fait que les données du week-end doivent être mises en quarantaine. Mais dans tous les cas, il y a un tendance à la hausse qui devrait continuer à nous inquiéter “, manifesté.

Concernant la situation hospitalière, Calzón a souligné que “lLa tendance des revenus continue d’être à la baisse, et le week-end, il y a eu moins de sorties, bien que ce soit généralement normal dans les hôpitaux pendant le week-end”.

Effets secondaires

Concernant les effets indésirables, les Lamas ont souligné qu ‘”ils ont été évalués les effets secondaires de tous les volontaires, mais surtout aux 19 000 qui ont reçu les deux doses et cela a été fait pendant deux mois. Ils avaient surtout inflammation au site de ponction, augmentation de la température … “

“Moins souvent des difficultés à dormir, des nausées et dans de très rares cas des paralysies faciales sont apparues. Dans certains cas, un syndrome vasovagal est survenu, une baisse de la pression artérielle due au stress, relativement fréquent dans les piqûres d’aiguilles pour prélever du sang ou administrer des médicaments, nous recommandons donc que ces personnes soient administrées là où peut être assis ou allongé “Ajouta les lamas.

Une étape

Les lamas ont expliqué ce que signifie le feu vert pour utiliser le vaccin: “Comme vous le savez, ce matin, l’autorisation du vaccin Pfizer a été donnée, et je vais expliquer ce qui doit maintenant être avancé. Il l’a fait après avoir écouté le comité des médicaments à usage humain, après une évaluation scrupuleuse et avec d’autres entités de l’Agence européenne des médicaments “.

Ainsi, il a souligné que “cette étape n’aurait pas été possible sans l’engagement des évaluateurs ces derniers mois, qui n’ont pas eu de repos, de façon littérale. A été la participation de plus de 44 000 bénévoles est essentielle pour obtenir des preuves scientifiques au profit de l’humanité. “

Lamas repasou les chiffres qui ont conduit à l’autorisation du recours: “Il existe des données solides et suffisantes pour donner un preuves de la qualité et de l’efficacité de ce vaccin. Les données de 36 000 personnes ayant reçu l’inoculation ont été utilisées, 18 000 avec le placebo et 18 000 avec le vaccin, pour conclure que l’efficacité du vaccin est de 95%. Cet avantage est préservé dans tous les groupes, quel que soit l’âge, ou avec d’autres maladies chroniques ».

Inconnus et prochaines étapes

L’exécutif de l’AEMPS a déclaré que “ce que nous devons savoir, c’est combien de temps durera l’immunité, ainsi que dans quelle mesure il protège contre les maladies graves. Nous le verrons au fur et à mesure que les études se poursuivront, qui dans la troisième phase dureront jusqu’à trois ans. Il n’y a pas suffisamment de données pour dire qu’il n’y a pas de risque pour les femmes enceintes. “

À propos des prochaines étapes, il a déclaré que “La première chose est que le rapport d’évaluation sera public, puis le travail de surveillance commence pour s’assurer que les avantages / risques du vaccin sont maintenus. Il s’agit d’une autorisation d’urgence et des rapports de sécurité mensuels doivent être soumis. L’Agence espagnole des médicaments lance le système de sécurité de la pharmacovigilance pour renforcer la notification des événements indésirables et leur suivi quotidien.

Sur la façon dont il sera contrôlé, il a rapporté que “Tous les 15 jours, nous présenterons une newsletter avec toutes ces actualités. Nous pourrons démarrer des études pour, avec les bases de données de 80 millions de dossiers médicaux, connaître le effets indésirables qui apparaissent et établissent une relation causale avec le vaccin, si seulement “.

Efficacité du vaccin avec les nouvelles souches

Lamas a été interrogé sur l’efficacité du vaccin après que la souche dangereuse détectée au Royaume-Uni soit devenue connue: “Des études pour savoir si les vaccins vont être efficaces contre la nouvelle variante du virus sont essentiellement de laboratoire. Mais il y aura de nombreuses variantes du virus et certaines peuvent même finir par nous donner de la joie. Mais les variantes connues à ce jour n’ont pas affecté l’efficacité des vaccins. Nous aurons plus de données lorsque nous aurons les études en laboratoire. “

Calzón a ajouté que “Le vaccin représente un avantage évident, non seulement pour la personne, mais aussi pour la société. Personne ne peut faire face à un tableau clinique sérieux, et c’est un geste de solidarité. Interrompur la chaîne de transmission est l’un des objectifs fondamentaux “.

Annulation de vols avec le Royaume-Uni

Calzón a donné plus de détails sur la décision conjointe avec le Portugal de suspendre les vols à destination du Royaume-Uni après la détection de la nouvelle variante: “Les deux pays ont exprimé leur volonté de les décisions sont prises par consensus et en tant que stratégie de l’Union européenne. Depuis ce matin, nous connaissons cette recommandation d’éviter les déplacements inutiles et sur cette base, cette décision a été prise. Royaume-Uni c’est important concernant le pourcentage que représentent nos vols internationaux et depuis novembre nous avons demandé au Royaume-Uni de venir avec un PCR à l’origine, pas seulement le Royaume-Uni, mais les pays à forte incidence. “