COVID-19 :

CNBC a rapporté que les médecins ont demandé aux responsables de la santé publique et aux fabricants de médicaments d’avertir le public que le vaccin contre le coronavirus Il peut avoir des effets secondaires graves, vous savez donc à quoi vous attendre et n’ayez pas peur de recevoir la deuxième dose. La demande a été faite par plusieurs médecins lors d’une réunion lundi avec les conseillers du CDC.

Les recommandations interviennent alors que les États se préparent à distribuer le mois prochain des vaccins qui pourraient sauver des milliers de vies touchées par le virus.

Gabriela Dominguez, 51 ans, a déjà reçu le vaccin de la société Pfizer à deux reprises et espère que davantage d’Hispaniques suivront ses traces lorsqu’il sera disponible pour tous.

Le Dr Sandra Fryhofer de l’American Medical Association a déclaré que les vaccins COVID-19 de Pfizer et Moderna nécessitent deux doses à des intervalles variables. En tant que médecin praticien, il a indiqué qu’il craignait que ses patients ne reviennent pas pour une deuxième dose en raison des effets secondaires potentiellement désagréables qu’ils pourraient ressentir après la première injection.

«Nous devons vraiment faire prendre conscience aux patients que ce ne sera pas une promenade dans le parc», a déclaré Fryhofer lors d’une réunion virtuelle avec le Comité consultatif sur les pratiques de vaccination, ou ACIP, un groupe externe d’experts médicaux qui conseillent le CDC. Selon elle, l’idée est qu’ils comprennent qu’ils peuvent ne pas se sentir bien, mais qu’il faut revenir pour une seconde dose.

Les participants aux essais de vaccins contre les coronavirus de Moderna et Pfizer ont déclaré à CNBC en septembre qu’ils présentaient une forte fièvre, des courbatures, de graves maux de tête, un épuisement toute la journée et d’autres symptômes après avoir reçu les injections. Alors que les symptômes étaient inconfortables et parfois intenses, les participants ont déclaré qu’ils disparaissaient souvent après une journée, parfois plus tôt, et que c’était mieux que de recevoir le COVID-19.

Les deux sociétés ont reconnu que leurs vaccins pouvaient induire des effets secondaires similaires aux symptômes associés au COVID-19 léger, tels que des douleurs musculaires, des frissons et des maux de tête.

