COVID-19 :

Pendant week-end nous vivons plusieurs altercations dans différentes villes espagnoles comme protester contre les nouvelles mesures du gouvernement pour arrêter la contagion par COVID-19, parmi eux, le couvre feu établi dans toute l’Espagne, sauf pour les îles Canaries. Logroño a été la ville la plus touchée dans lequel, en outre, les altercations se répètent à des jours différents.

Les jeunes de la capitale de Riojan engagés actes de vandalisme samedi soir en réponse aux nouvelles restrictions établies par le gouvernement. Ils ont brûlé des conteneurs, brisé du mobilier urbain et ont même osé casser des vitrines et voler des vêtements et des accessoires de différentes marques textiles.

13 détenus, dont cinq emprisonnés sans caution

Les dégâts à Logroño étaient immenses mais non seulement ils y sont restés, mais Les individus ont attaqué la police, leur lançant des pierres. Après cela, les protagonistes d’une nuit fatidique dans la capitale de la Rioja ont fui, mais les jours suivants, les autorités policières ont réussi à arrêter 13 personnes. Cinq d’entre eux seront condamnés à des peines de prison sans caution, puisque le juge de la Tribunal d’instruction numéro 2 de Logroño les considère responsable des crimes présumés d’attaque contre l’autorité, de vol avec violence, de dommages-intérêts et de troubles publics.

Ils ont réparé les dégâts

Mais, heureusement, tous les jeunes ne sont pas pareils. Le lendemain matin, un groupe d’adolescents a été capturé par les caméras des médias ramasser les débris que les vandales avaient laissés la nuit précédente. L’un d’eux, Pablo, une Garçon de 16 ans et fils d’un balayeur de rue, a été tant loué par le président du gouvernement, Pedro Sanchez, comme par le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES), Fernando Simon.

Un groupe de jeunes est, de sa propre initiative, sur le Paseo de El Espolón de Logroño pour nettoyer les dégâts causés par les incidents d’hier et remplacer le mobilier urbain. C’est le revers de la médaille par rapport à ce qui s’est passé la nuit dernière @rtvenoticias pic.twitter.com/xSVitFAzpa – RTVELaRioja (@RTVELaRioja) 1 novembre 2020

Louange à Pablo

Lors de la conférence de presse de mardi, l’épidémie a déclaré: «Je voudrais maintenant commencer, avant les questions, par un merci à Pablo et à tous les Pablos qui sont en Espagne, et à toutes les personnes qui pendant cette période de pandémie ont travaillé et soutenu, en essayant que le groupe l’emporte sur les individus qui ils ne représentent pas vraiment la majorité “il ajouta.

“Je fais référence à Pablo, ce garçon de Logroño qui a fait un acte magnifique. Et comme lui, à d’autres personnes qui font aussi un geste de soutien pour tout le groupe, car pour le moment, nous avons besoin d’un groupe engagé. moment d’individualités mais maintenant je le répète, merci Pablo “Conclut Simon.

“Nous ne sommes pas tous des vandales”

«Tous les jeunes ne sont pas des vandales. Ma mère est balayeuse de rue et je sais ce qu’il en coûte pour nettoyer la ville. Je ne pensais pas que cela allait avoir cette répercussion. Notre intention était de faire quelque chose pour notre ville “, l’adolescent expliqué dans certaines images collectées par RTVE.

La gratitude de Pedro Sánchez

«La jeunesse de notre pays est la suivante: générosité, responsabilité, engagement. Des valeurs qui nous valorisent en tant que société. Merci pour votre admirable réaction aujourd’hui à La Rioja. Notre force est de pouvoir compter les uns sur les autres. Continuons à combattre le virus avec unité », le président a écrit dans son récit Twitter.