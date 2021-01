COVID-19 :

L’Alliance pour l’excellence du tourisme (Exceltur) a analysé ce mercredi les effets de la pandémie de Covid-19 sur le secteur touristique espagnol. De plus, lors de sa comparution, le vice-président exécutif de Exceltur, José Luis Zoreda, a demandé au gouvernement d’accélérer la campagne de vaccination et de permettre aux entreprises qui souhaitent faire vacciner leurs salariés pour rationaliser et promouvoir l’activité touristique en Espagne.

De cette manière, Zoreda a donné comme exemple la vaccination qui est pratiquée à Dubaï, où la compagnie aérienne nationale Emirates a commencé la vaccination volontaire de ses plus de 100000 travailleurs comme moyen de sécuriser les touristes lorsqu’ils se rendent dans le pays avec l’entreprise. Ainsi, Exceltur appelle l’Exécutif à permettre aux entreprises qui souhaitent assumer cette tâche de le faire, et ils encouragent ce processus à avoir également le soutien des mutuelles de santé privées.

«Il est important que les entreprises aient la possibilité de faire vacciner, dans la mesure du possible et ceux qui le souhaitent, leurs travailleurs afin de retrouver des niveaux de confiance et de sécurité. Il ne s’agit pas de générer un grief comparatif par rapport à d’autres secteurs, mais plutôt de donner la priorité à la nécessité de reprendre l’activité en toute sécurité. Ce serait une garantie importante surtout pour le tourisme international», Défend le vice-président exécutif d’Exceltur.

Il faut tenir compte du fait que toute la chaîne de valeur a été affectée par le blocage des voyages touristiques, des agences de voyages, des compagnies aériennes, de la location de voitures et des hôtels les plus touchés. En outre, etxceltur assure que l’année 2021 commence avec de multiples incertitudes, en fonction du taux de vaccination, de la rapidité de mise en œuvre d’une réglementation internationale homogène pour le contrôle de la mobilité et l’ouverture des frontières, ainsi que des capacités de survie commerciale et économique pour pouvoir voyager.

L’année commence donc par 85,9% de la demande touristique en Espagne bloquée par des restrictions imposées par les pays émetteurs et les communautés autonomes. Au premier trimestre, les entrepreneurs prévoient une baisse de 79% de leurs ventes. C’est donc une année d’une extrême complexité qui fait que les entrepreneurs du tourisme s’attendent à clôturer l’année avec un volume de ventes inférieur de 45,4% aux niveaux de 2019.

Comparaison avec d’autres pays

Lors de la consultation menée par Exceltur auprès de plus de 2000 entreprises du secteur en Espagne, les entrepreneurs touristiques ont suspendu avec un 4.2 les mesures que le gouvernement de Pedro Sánchez a été adoptée pour tenter de contenir le dur impact de la pandémie sur ce qui est traditionnellement le secteur qui a le plus contribué au produit intérieur brut (PIB) de l’économie espagnole.

Et c’est que l’association a estimé l’impact de la pandémie au cours de la dernière année 2020 à 106 milliards d’euros, réduisant sa contribution au produit intérieur brut (PIB) national. jusqu’à 4,3%, contre 12,4% qC’était juste l’année précédente. En outre, les mesures adoptées par d’autres pays européens sont pertinentes, où le poids du tourisme dans l’économie est bien inférieur à celui de l’Espagne.

«La tiédeur des mesures spécifiques de soutien au tourisme en Espagne Cela contraste avec la réponse et l’aide notoire des grands pays européens avec un poids moindre du tourisme sur leur économie que la nôtre », a déploré le vice-président exécutif d’Exceltur, José Luis Zoreda.

Exceltur estime un premier trimestre de très faible activité, une reprise douce et progressive de la demande espagnole au deuxième trimestre, un été nettement meilleur que 2020 grâce à une plus grande dynamique des Espagnols et une réactivation notable des étrangers. Selon Zoreda, cela signifierait le reprise de 48 milliards d’euros d’activité tourisme, et porter le poids du tourisme sur l’économie espagnole à 8,2% du PIB, 3,9 points au-dessus de 2020.