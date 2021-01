COVID-19 :

MEXIQUE – Ingrid Hernández s’est levée tôt et a couru vers l’arbre de Noël pour voir ses cadeaux des Trois Rois.

Mais cette année, dit-il, c’est différent, car il lui manquera de quitter la maison pour partager avec d’autres de son âge.

«Le fait que je puisse peut-être sortir et emmener mes jouets chez mon père et chez mon cousin me manque aussi», dit la fille.

Des milliers de filles et de garçons vivent une journée différente, en raison du feu rouge qui est maintenu dans cinq États du pays, avec des mesures de confinement.

Alors Nathan a écrit une lettre inhabituelle et, plus que des jouets, a demandé quelque chose que beaucoup aimeraient.

«Je veux vous demander de quitter le COVID du monde», dit Nathan.

Même sans posadas, les artisans proposent la piñata pour le plaisir des enfants et des adultes.

Lors de sa conférence du matin, le président mexicain a également profité de l’occasion pour faire connaître son seul souhait: vacciner tous les Mexicains.

“Qu’il soit réalisé le plus tôt possible, les vaccins et protéger tous les Mexicains pour ne pas continuer à souffrir de la pandémie », a déclaré Andrés Manuel López Obrador.

Afin de ne pas perdre la magie de cette journée, Melchor, Gaspar et Baltazar ont redoublé d’efforts et ont décidé de descendre dans la rue à la recherche de quelques demandes.

“C’était un vrai chemin de croix, celui des rois cette année, car parce qu’ils fermaient des magasins, il n’y avait rien d’ouvert et la vérité est qu’il fallait même risquer à Tepito plus que tout pour voir nos enfants heureux, ce qui en vaut la peine” , dit Iraís Fernández.

Un autre secteur touché a été le secteur commercial et c’est que les achats du Jour des Rois ont chuté jusqu’à 50% en raison de la fermeture de magasins non essentiels.

La pandémie de coronavirus a dominé dix des 12 mois de l’année.

Avec un permis spécial, Estela a réussi à vendre des marchandises, mais les revenus de cette année, dit-elle, étaient très faibles.

“Les rois ont eu des difficultés, financières ou ne voulant pas sortir et s’exposer”, dit Estela.

Tout au long de la journée, les consignes de santé sont devenues une partie du terrain de jeu, où les petits n’ont pas cessé de s’amuser, espérant que la normalité reviendrait bientôt à leurs jours.