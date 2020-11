COVID-19 :

La façon dont les enfants résistent au coronavirus est claire depuis l’annonce de la pandémie, mais maintenant un nouvel italo-américain a révélé comment les enfants Les anticorps chez les enfants semblent être plus efficaces et éliminer Covid en premier.

Une étude révèle que les enfants ont des anticorps plus efficaces contre Covid

La Réponse des anticorps à l’infection à coronavirus chez les enfants est très différent de celui des adultes, pour preuve, l’évolution de l’infection est beaucoup plus rapide mais le virus se propage moins sur leurs corps.

Et n’oublions pas ça Les symptômes de Covid chez les enfants sont moins agressifs, bien que d’un autre côté ils puissent développer un syndrome inflammatoire multisystémique, dont nous avions déjà parlé, qui a été initialement confondu avec le syndrome de Kawasaki.

C’est ce qui ressort d’une étude italo-américaine publié dans la revue scientifique La nature, réalisé par immunologistes de l’Université Columbia en collaboration avec l’Université Luigi Vanvitelli de Naples.

Le résultat de l’étude

Selon cette nouvelle étude italo-américaine menée par Matteo Porotto: “Les bébés excrètent le virus plus efficacement et plus rapidement, de sorte qu’ils n’ont peut-être pas besoin d’une forte réponse immunitaire.”

La raison en est que les anticorps produits par le SRAS-CoV-2 sont extrêmement différents chez les enfants. Par exemple, ont peu d’anticorps neutralisants, Ce qui signifie que le virus ne se propage pas trop dans le corps de l’enfant et infecte et ne tue que quelques cellules.

En conséquence, l’enfant se débarrasse du virus en moins de temps que l’adulte. De plus, ils ont quelques anticorps spécifique contre la principale protéine virale, Spike, celui qui couvre le virus.

Cela signifierait que les enfants, par rapport aux adultes, en se débarrassant du virus plus tôt rester contagieux moins de temps et ils ne joueraient pas un grand rôle dans la propagation de l’infection.

L’étude était basée sur le profil d’anticorps de 47 enfants et 32 ​​adultes positifs pour le virus pour un total de 79 personnes qui avaient eu Covid.

«Plus l’infection se propage, plus la réaction immunitaire du patient est forte – explique Porotto – . Le fait que les adultes atteints de Covid aient une concentration élevée d’anticorps neutralisants est le signe d’une infection plus féroce. En fait, plus la maladie se développe sévèrement, plus les anticorps neutralisants produits par le patient sont importants.

Ce que les experts essaient de faire comprendre maintenant comment les enfants se débarrassent du virus plus tôt que les adultes.

Selon les scientifiques, il y a deux hypothèses, dont le premier garantit que Chez l’enfant, la réponse immunitaire est innée et donc plus rapide.

Ou la deuxième hypothèse est-ce que les enfants tIls ont peu de récepteurs sur les cellulesqui a besoin du coronavirus pour infecter. Ils sont donc un peu moins sensibles au Sars-CoV-2.

Pour finir, Donna Farver, l’autre coordinatrice de l’emploi, dit que «les données issues de notre étude sont cohérentes avec les résultats d’autres études menées dans différents pays selon lesquelles les enfants d’âge scolaire ne sont pas porteurs du nouveau coronavirus».