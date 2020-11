COVID-19 :

le coronavirus et les mesures restrictives imposées par le gouvernement ont été l’une des causes qui ont poussé de nombreuses entreprises à forcé de fermer en ne pouvant faire face à des dettes ou des loyers, ou en ne pouvant survivre dans une situation comme la situation actuelle.

Ces entreprises comprennent restaurants, pâtisseries A la française ou centenaire, qui ont mis fin à leurs affaires en raison des difficultés de la pandémie ou du départ à la retraite des propriétaires, mais qui laisseront un petit vide dans la ville de Madrid.

Bars et restaurants

99 KO Sushi Bar

Après plus de 13 ans d’histoire, l’un des restaurants japonais les plus connus a été contraint de fermer tous ses magasins à Madrid. Connu pour avoir dans ses rangs David Arauz et au ‘sushiman’ Hector Escalona, ne peut pas faire face à la pandémie de coronavirus. “99 KO Sushi Bar, obligé de fermer de quelques centimètres”expliquèrent-ils.

Point MX

Le chef renommé Roberto Ruiz a été contraint de fermer le seul restaurant mexicain avec une étoile Michelin à Madrid, le Point MX. Une ville qui manque du sublime menu dégustation appelé ‘Fondas de Mexico’. La cause: la pandémie. Avec le restaurant a également fermé Mezcal Lab.

Hard Rock Café de Madrid

26 ans plus tard, le Hard Rock Café de Madrid qui a ouvert dans le Pboucle de Côlon dit au revoir après la fin du bail des locaux. Un lieu mythique fréquenté par le légendaire Chuck berry lors de son inauguration.

Maman framboise

Alejandro Montes, nommé Meilleur Jeune Pâtissier d’Espagne en 2006 et Meilleur Chocolatier d’Espagne en 2007, il a été contraint de fermer les six magasins de Maman Framboise qu’il s’est dispersé dans la ville.

Voir cet article sur Instagram Bonjour à tous, Tout d’abord, nous tenons à transmettre nos plus sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu un être cher au cours de cette terrible pandémie. Nous voulons partager avec vous que nous avons pris l’une des décisions les plus difficiles pour nous. Nous avons décidé de mettre un terme à notre projet pour de bon. Ce furent dix ans de grande dureté, avec beaucoup de bons moments et de grandes joies, et nous avons aussi eu de mauvais moments, des situations compliquées et des barrières à surmonter, mais toujours fidèles à notre marque et à ce que nous voulions accomplir pour vous offrir à tous. Nous serons toujours reconnaissants à tous les clients qui sont passés par Mama Framboise au cours de la dernière décennie. Nous vous avons toujours été confrontés à la volonté de valoriser, de créer de nouveaux produits avec l’intention de les combler de joie, de nous détacher de l’ordinaire et de proposer des expériences différentes, avec l’impulsion de s’améliorer, et pour cela, merci TOUJOURS pour vos suggestions, recommandations. , des anecdotes et TOUT ce que beaucoup ont partagé avec nous. Nous tenons à remercier infiniment toutes les personnes qui faisaient partie de l’équipe Mamá Framboise. Merci à tous pour vos efforts, votre engagement, votre professionnalisme et votre cœur pour la marque. À nos collaborateurs, fournisseurs et personnes avec qui nous avons travaillé ensemble au cours des dix dernières années. Merci à tous pour votre soutien. Nous espérons que Mamá Framboise restera à jamais dans un petit coin de votre mémoire, que ces moments que nous vivons ensemble resteront dans son esprit et que vous vous en souvenez de temps en temps avec le sourire. Et, bien sûr, nous sommes très fiers d’avoir notre petit trou dans l’histoire de la gastronomie madrilène et espagnole récente. Dès le premier jour, notre objectif a été d’honorer et de faire respecter la pâtisserie, de la qualité du produit, l’honnêteté, la créativité et la différenciation. Enfin, nous voulons apporter notre soutien et tous nos encouragements à tous les collègues du secteur de l’hôtellerie en ce moment et, en particulier, à toutes les pâtisseries d’Espagne. Merci encore à tous et au revoir Mama Framboise Un post partagé par Mamá Framboise Madrid (@mamaframboise) le 22 juin 2020 à 2:04 PDT

Me les

Une taverne légendaire comme la Me les est à louer à Idealista. La cause de sa fermeture n’a pas été le coronavirus, mais leurs propriétaires ont atteint l’âge de la retraite, quelque chose qui a causé de la tristesse. Célèbre pour son sandwich au jambon et au fromage fondu.

Café Marula

Dans La Latina C’était l’un des classiques de minuit. Un espace pour écouter de la musique et prendre quelques verres. Après 18 ans d’ouverture, ils ont officiellement annoncé la fermeture, peut-être en raison de la pandémie: «Il est maintenant temps de dire au revoir. Nous le faisons avec la fierté de quelqu’un qui a donné le meilleur de lui-même“.

Locaux historiques

Maison Patas

Casa Patas a annoncé sa fermeture après 36 ans d’histoire. UNE théâtre historique qui ajoute plus de 300 spectacles chaque année, et à travers lesquels des artistes bien connus tels que Crevette, Miguel Poveda, Diego el Cigala, José Mercé, Paco de Lucía, Joaquín Cortes et Niña Pastori. La crise du coronavirus a pu avec lui.

Papeterie Salazar

La plus ancienne papeterie de Madrid, située dans le quartier Chamberí, fait ses adieux après que les propriétaires ont décidé de prendre leur retraite. Papeterie Salazar termine une trajectoire historique, avec plus de 100 ans de travail, fonctionnant au départ comme buraliste, pour devenir imprimerie.

mode

Vintalogie

Le célèbre magasin de seconde main et de mode vintage le plus grand d’Europe ferme, mais pas à cause du coronavirus, mais à cause de la location du bien: “La propriété des lieux, qui est la même que celle de l’immeuble, a voulu la récupérer”, ils ont assuré de Vintalogie. Cependant, les magasins situés dans les rues Barceló et Infantas sont toujours ouverts, mais en tant que magasins spécialisés dans les chaussures de collection ‘Archive Sneakers’. De plus, dans le centre commercial ‘XMadrid et dans le quartier de Salamanca, d’autres magasins appelés’ Terapia Vintage ‘sont ouverts.

Entrepôts d’Aragon

Les Entrepôts d’Aragon ils ferment aussi après 101 ans d’histoire. Il est à noter qu’ils ont également récemment dévoilé la plaque reconnaissant le conseil municipal. Le 30 juin dernier était le dernier jour de son ouverture.

Chaussures Cantero

Avec 64 ans d’ouverture sur la Plaza de Olavide, l’entreprise de Chaussures Cantero a été contraint de fermer en raison des trois mois pendant lesquels il a été fermé en raison de la crise sanitaire qui a causé le coronavirus.