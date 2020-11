COVID-19 :

L’exécutif compte approuver ce mardi en Conseil des ministres un décret-loi royal qui prolongera jusqu’au 30 juin la possibilité de souscrire des crédits avec garantie ICO et prolongera également le délai de grâce. L’intention finale est la suivante: que létant donné que les entreprises, les PME et les indépendants ont jusqu’à trois ans de plus pour rembourser ces prêts.

La règle, en réalité, sera un autre sac mélangé: elle comprendra un ensemble de mesures liées au régime de la faillite, au domaine de l’énergie ou à la réduction de 21% à 4% de la TVA sur les masques destinés à la vente au public, comme le préconise le Troisième vice-président des affaires économiques et de la transformation numérique, Nadia Calviño. Le tout dans la même loi.

Le ministre de l’Économie a fait cette annonce lors d’une conférence de presse à l’issue de la réunion présidée par le président du gouvernement, Pedro Sánchez, pour mettre en place le Table ronde pour le dialogue social pour le relèvement, la transformation et la résilience, à laquelle plusieurs ministres et agents sociaux ont assisté, rapporte Europa Press.

Actuellement, Crédits ICO – accordés par des entités et garantis par le gouvernement – pour maintenir la liquidité dans les pires moments de la pandémie, ils disposent d’un délai de grâce de 12 mois, même si ce mardi il devrait être approuvé prolonger jusqu’à trois ans la durée de remboursement des prêts avec la garantie ICO, comme confirmé à Europa Press dans des sources exécutives.

De cette manière, les entreprises, les indépendants et les PME qui ont demandé financement avec cette garantie de l’État ils auront un plus long terme.

Calviño a précisé que la Commission européenne a autorisé la prolongation de la durée de souscription de ces crédits garantis jusqu’à fin juin. «Nous allons nous adapter à ce nouveau cadre communautaire prolongeant jusqu’au 30 juin la possibilité de souscrire à ces crédits», A-t-il précisé en précisant qu’il sera établi« dans la limite du maximum autorisé en termes de durée du contrat et de délais de grâce ».

Ces développements verront le jour après que le gouvernement l’aura convenu avec la Commission européenne et les entités bancaires, ce que le vice-président a reconnu que “ça n’a pas été facile”, car elles sont des aides publiques et n’entrent pas en conflit avec le «cadre judiciaire» des banques, et dans ce cas une attention particulière sera accordée aux secteurs les plus touchés par la deuxième vague de la pandémie, comme l’hôtellerie et la restauration.

La vice-présidente elle-même avait déjà déclaré samedi dernier que l’exécutif avait prévu d’approuver en Conseil des ministres ce mardi de nouvelles mesures de soutien aux entreprises et aux indépendants, qui incluraient l’inclusion de primes et des prolongations du délai de grâce et l’amortissement des prêts de la ICO pour faire face à la crise.

Avec ces nouvelles mesures, Calviño a expliqué que l’exécutif entend protéger le tissu productif garantir la solvabilité des entreprises viables.

Le montant garanti par le gouvernement avec des crédits ICO jusqu’au 11 novembre dernier a atteint 81 787 millions d’euros et un total de 107 600 millions a été mobilisé avec la signature de 876 000 opérations, dont 98% avec des PME et des indépendants.

Régime d’insolvabilité

De même, le décret-loi royal qui sera approuvé par le Conseil des ministres ce mardi comprendra un autre ensemble de mesures liées au régime de faillite, au domaine de l’énergie et à la réduction de 21% à 4% de la TVA sur les masques vendus au public, selon La vice-présidente Nadia Calviño a détaillé. Le gouvernement a répété activement qu’il ne pouvait pas réduire cette taxe sur les masques tant qu’il n’avait pas reçu l’aval de Bruxelles qu’il avait déjà depuis des mois.

L’hospitalité et le commerce se poursuivront sans aide pour le moment

De même, le gouvernement travaille en coordination avec les communautés autonomes et les entreprises locales dans un plan d’accompagnement des secteurs de l’hôtellerie et du commerce, deux des plus directement touchées par la crise issue de la pandémie, afin de sauver la campagne de Noël, même si en principe elle n’irait pas au Conseil des ministres ce mardi. D’autres pays ont annoncé en même temps des restrictions et des aides pour ces entreprises.

“Nous travaillons sur la base de différentes options et alternatives et ce travail sera annoncé lorsque nous aurons un plan clair du gouvernement”, a déclaré Calviño, précisant qu’ils veulent y arriver de manière “plus efficace” et ” directement »aux entreprises et opérateurs qui en ont besoin, suivant le« filet de sécurité important »approuvé depuis mars pour le secteur de l’hôtellerie ou du tourisme.

L’exécutif a déjà des propositions fermes avec des mesures économiques, fiscales et financières et a accéléré la définition de ces supports pour le commerce et la restauration, il n’exclut donc pas de rompre le plan d’approbation d’un premier ballon à oxygène dans les plus brefs délais.

Parmi les mesures possibles à mettre en œuvre figurent: primes et exonérations de cotisations sociales, qui viendra s’ajouter à la prolongation du délai de grâce et à la durée de remboursement des crédits ICO, ainsi qu’aux actions renégocier les loyers.

Avec ces mesures, le secteur hôtelier, qui a demandé une aide directe de 8 500 millions d’euros, prendrait un peu d’oxygène pour faire face à la situation «dramatique» qu’elle traverse en raison des fermetures imposées pour arrêter Covid-19 et garantirait sa survie. Cependant, les entreprises préviennent: soit l’aide est écrasante, soit beaucoup d’autres iront inévitablement aux la faillite.

Jusqu’à présent, les données sont sombres: la crise provoquée par la pandémie a entraîné, jusqu’en octobre, la fermeture de 65000 entreprises hôtelières, la perte de 350000 emplois et une baisse de plus de 50% du chiffre d’affaires par rapport à 2019.