COVID-19 :

La commission exécutive du CIO, qui se réunira ce mercredi pour examiner, en priorité, la viabilité des Jeux Olympiques à Tokyo proche de la normale, aura pour la première fois depuis de nombreux mois des raisons d’espérer après l’annonce de la résultats préliminaires positifs du vaccin contre le covid-19 développé par les sociétés pharmaceutiques Pfizer et BioNTech.

Mais la bonne nouvelle ne s’arrête pas là: depuis le Japon, la réalité confirme que, du moins dans ce pays, les compétitions sportives peuvent coexister avec la pandémie sans conséquences négatives pour les participants. La découverte que Dans les 787 compétitions d’athlétisme organisées au Japon depuis juillet, une seule infection à covid-19 a été enregistrée, selon les données de la fédération locale, offre une garantie complète sur les mesures de sécurité appliquées au Japon pour prévenir les infections à coronavirus.

Bien que l’ampleur d’une compétition sur piste ne puisse être comparée à celle des Jeux Olympiques, la vérité est que dans les compétitions organisé depuis la levée de l’interdiction en juillet, 571 401 athlètes et 98 035 arbitres et officiels ont participé, à plus de 250 reprises avec le public, et une seule personne aurait déclaré infecté deux semaines plus tard. Pour ajouter à ce sentiment de sécurité, Tokyo a accueilli dimanche dernier, également sans incidents connus, une compétition amicale de gymnastique avec certains des meilleurs spécialistes du monde, au cours de laquelle les mesures de sécurité contre la pandémie ont été à nouveau mises à l’épreuve. Des stars telles que Kohei Uchimura (récemment récupéré de Covid), Nikita Nagornyy et Angelina Melnikova faisaient partie des 30 gymnastes du Japon, de Russie, de Chine et des États-Unis qui ont eu un aperçu de ce à quoi s’attendre pour les Olympiens en juillet 2021: trois Test PCR, les 72 dernières heures avant de se rendre à Tokyo, hébergement dans le même hôtel, déplacements limités et trajets uniquement entre l’hôtel et la salle de sport Yoyogi, sans possibilité de sortir se promener ou faire du shopping en ville.

Pour le public, une réduction de capacité de 13000 à 2000 personnes, masques et mesure de la température. Les représentants des médias ont dû signer une feuille avec leur température corporelle et les symptômes possibles du covid au cours des deux dernières semaines et passer par la mesure du thermomètre et pulvériser à nouveau un liquide désinfectant avant d’entrer dans le pavillon. Des indices, tous, de ce à quoi s’attendre aux Jeux Olympiques. Mais si une nouvelle aura été célébrée par le CIO et le comité d’organisation de Tokyo 2020 c’est l’annonce des bons résultats des essais du vaccin contre la maladie des sociétés allemandes BioNTech et américaine Pfizer, qui rapportent plus de 90% d’efficacité. La rotondité de ce pourcentage a fait bondir de joie la communauté de la santé et les marchés boursiers de la planète ce lundi. Mais d’autres sociétés pharmaceutiques de différentes régions du monde sont également en phase de test 3 et des accords de scellement pour la production de leurs vaccins respectifs, avec le premier trimestre 2021 comme horizon raisonnable pour les premières campagnes de vaccination.

Musique aux oreilles du président du Comité International Olympique (CIO), l’Allemand Thomas Bach, qui a toujours dit que «les vaccins et les tests rapides» sont les principaux outils sur lesquels le corps s’appuie pour offrir des Jeux Olympiques en toute sécurité à Tokyo et qu’ils ressemblent le plus possible à ceux des éditions précédentes. Pour cette raison, un message d’optimisme renouvelé est attendu lors de la conférence de presse que Bach offrira mercredi à l’issue de la réunion de l’exécutif, et également lors de son prochain voyage à Tokyo la semaine prochaine pour rencontrer le nouveau Premier ministre japonais, Yoshihide Suga.

Le leader olympique aime appeler les Jeux Olympiques “une lumière au bout du tunnel” de la pandémie. La promesse d’un vaccin à court terme et la démonstration que les compétitions sportives peuvent être jouées dans des conditions extrêmement sûres sont les premières ampoules à éclairer cette voie.