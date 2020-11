COVID-19 :

. – Les essais les plus avancés de vaccins contre les coronavirus ne peuvent pas dire aux chercheurs si les inoculations sauveront des vies, ou même empêcheront des maladies graves, a noté mercredi un expert en développement de médicaments.

Les essais en cours sont uniquement conçus pour montrer si les vaccins préviennent l’infection, et la plupart des infections sont des infections bénignes, a déclaré Peter Doshi, rédacteur en chef adjoint de la revue médicale BMJ et spécialiste du développement de médicaments à la Faculté de pharmacie du Université du Maryland.

«Je pense qu’il y a des hypothèses assez générales sur ce que nous obtenons des études de phase 3» sur les vaccins, a déclaré Doshi à CNN.

«Aucun des essais actuellement en cours n’est conçu pour détecter une réduction de tout résultat grave, comme les admissions à l’hôpital, l’utilisation des soins intensifs ou les décès. Les vaccins ne sont pas non plus étudiés pour déterminer s’ils peuvent interrompre la transmission du virus », a écrit Doshi dans le journal médical BMJ.

«Les admissions à l’hôpital et les décès dus au COVID-19 sont tout simplement trop rares dans la population étudiée pour qu’un vaccin efficace puisse démontrer des différences statistiquement significatives dans un essai portant sur 30 000 personnes. Il en va de même pour sa capacité à sauver des vies ou à prévenir la transmission – les essais ne sont pas conçus pour le découvrir ».

Vaccins en phase 3

Quatre vaccins en cours de développement aux États-Unis sont au stade de développement le plus avancé de la phase 3: ceux fabriqués par Moderna, Pfizer, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Ce sont des essais «événementiels», ce qui signifie que le but est de les faire fonctionner jusqu’à ce qu’un certain nombre de volontaires soient infectés. Si davantage d’infections sont observées chez les personnes ayant reçu un placebo ou des injections simulées, cela indique que les vaccins ont empêché l’infection.

Mais cela ne signifie pas que les vaccins ont sauvé les gens d’une maladie grave ou de la mort, a fait valoir Doshi.

“Une maladie grave nécessitant une hospitalisation, qui ne survient que dans une petite fraction des cas symptomatiques de COVID-19, est peu susceptible de se produire dans un nombre significatif d’essais”, a-t-il écrit.

Le comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis se réunit jeudi pour discuter des essais de vaccins contre les coronavirus en cours et de ce que les membres souhaiteraient que la FDA considère lors de l’examen de toute demande d’autorisation d’utilisation d’urgence pour un vaccin ou une approbation complète.

Doshi a déclaré qu’ils devraient envisager de demander aux entreprises de reconfigurer leurs essais pour inclure des données sur la prévention des maladies graves et des décès.

“Les gens espèrent que la pire partie de l’iceberg covid – les admissions, les hospitalisations et les décès aux USI – est ce qui aboutirait à un vaccin”, a-t-il déclaré.

Mais les essais actuels ne rechercheront que les infections précoces. Ces essais peuvent être tenus à jour et ajoutés pour éventuellement répondre à la question de savoir si les vaccins covid sauvent des vies et préviennent des maladies graves.

“Les tests sont en cours”, a-t-il déclaré à CNN. Il y a une possibilité de cela. Ce n’est pas trop tard”.