COVID-19 :

New York continue d’être la plus touchée du pays par la pandémie avec 37,13 morts, selon l’Université Johns Hopkins

États Unis ce jeudi a atteint 18 millions 634 mille 141 cas confirmés et 328 mille 849 décès de COVID-19[feminine, selon le décompte indépendant des Université Johns Hopkins.

Ce solde à 20h00. local est de 3 mille 310 décès de plus que mardi et 224 mille 475 nouvelles infections.

L’Etat de New York continue comme le plus touché dans le pays par la pandémie avec 37000 morts Texas, 26 mille 958; Californie, 23.944; Floride, 20 mille 995, et Nouveau pull, avec 18,677.

D’autres États avec un grand nombre de morts comprennent Illinois, avec 16 mille 960; Pennsylvanie, avec 14 mille 766; Michigan, 12.415; Massachusetts, 11,963, et Géorgie, avec 10 mille 582.

Quant aux contagions, Californie, qui est devenu le nouvel épicentre de la pandémie aux États-Unis, a dépassé la barrière des deux millions avec 2 millions 45 mille 772.

À Californie suis-le Texas avec un million 663 mille 752; troisième est Floride avec un million 247 mille 546; New York est quatrième avec 931 mille 642, et Illinois cinquième avec 925 mille 107.

Le bilan provisoire des morts (328 849) dépasse le chiffre le plus bas des estimations initiales de la Maison Blanche, qui projetait dans le meilleur des cas entre 100 000 et 240 000 décès dus à la pandémie.

Le président américain, Donald Trump, a abaissé ces estimations et était convaincu que le chiffre final se situerait entre 50 000 et 60 000 décès, bien que plus tard, il ait prédit jusqu’à 110 000, un chiffre qui a également été dépassé.

Pour sa part, l’Institut de Mesures et évaluations de la santé (IHME) de la Université de Washington, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie Maison Blanche, calcule ça quand Atout quitter le pouvoir le 20 janvier prochain, 420 000 personnes seront mortes et d’ici le 1 avril 560 000.

Avec des informations d’.