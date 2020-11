COVID-19 :

Biden envoie un message de foi aux victimes de Covid-19 1:44

. – Avec plus de 9,9 millions de cas signalés dimanche soir, selon les données de l’Université Johns Hopkins, les États-Unis se dirigent rapidement vers 10 millions de cas, une autre étape sombre pendant la pandémie.

Le pays a enregistré dimanche 100 762 nouveaux cas et 453 nouveaux décès à 21 h 30 HE dimanche, ce qui représente, pour la cinquième fois, un nouveau record de nouveaux cas par jour dans le pays depuis le début de la pandémie.

La résurgence de l’automne a entraîné des enregistrements réguliers de cas, de personnes hospitalisées et de décès quotidiens, et les experts encouragent les mesures visant à atténuer la propagation car ils avertissent que les chiffres pourraient continuer à augmenter pendant les semaines à venir.

“Nous allons assister à une véritable explosion de ces chiffres”, a déclaré vendredi l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration américaine, le Dr Scott Gottlieb, à CNBC.

Le virus peut être traité en ciblant l’atténuation État par État, a-t-il déclaré, mais les États-Unis ne le font pas actuellement, et le manque d’intervention pourrait s’additionner à l’avenir, provoquant des problèmes pour décembre et janvier, a-t-il déclaré.

«Ce ne sont pas seulement les cas, ce sont aussi les hospitalisations. C’est vraiment le montant à considérer: 53 000 personnes hospitalisées, 10 500 personnes en soins intensifs. C’est beaucoup et ça grandit très vite.

Seize États ont signalé vendredi un record d’hospitalisations liées à Covid-19, selon le Covid Tracking Project, et 22 États ont signalé au moins une journée record d’hospitalisations pour coronavirus en novembre, jusqu’à présent.

Dimanche matin, le nombre mondial de cas a dépassé les 50 millions, les États-Unis, l’Inde, le Brésil et la Russie, dans cet ordre, les plus touchés, avec plus de la moitié des cas, rapporte Johns Hopkins.

Alors que le nombre total de cas aux États-Unis approche les 10 millions, le Texas à lui seul évolue lentement vers 1 million de cas, avec plus de 5000 signalés dimanche.

Dans l’Oregon, la gouverneure Kate Brown a déclaré dimanche que l’État avait dépassé le «seuil alarmant» de 50 000 cas.

Fauci: Restez fidèle à la science, pas à la politique

La pandémie deviendra bientôt la principale préoccupation du président élu Joe Biden. Il prévoit d’annoncer lundi un groupe de travail sur le coronavirus de 12 personnes, ont déclaré à CNN deux sources au courant de l’annonce.

Le groupe de travail de Biden sera dirigé par trois coprésidents, dont l’ancien directeur de la santé, le Dr Vivek Murthy, l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration, le Dr David Kessler, et le Dr Marcella Nunez-Smith de l’Université de Yale. .

Gottlieb a déclaré à CBS que Biden prendrait la barre au «sommet» de la pandémie.

Le Dr Megan Ranney, médecin urgentiste à l’Université Brown, a déclaré qu’elle était optimiste quant aux plans de transition de Biden pour diriger la réponse de la nation, mais a déclaré que le virus “se serait déjà propagé dans les communautés américaines”. quand je prends mes fonctions.

“Nous nous dirigeons vers le pire de cette pandémie”, a déclaré Ranney à Fredricka Whitfield de CNN. Elle a ajouté qu’elle était préoccupée par les rassemblements sociaux attendus fin novembre et début décembre.

“Nous sommes sur le point de voir toutes ces petites épidémies à travers le pays, traversées et mélangées, et ce sera un peu comme verser de l’essence sur un feu”, a-t-il déclaré.

Lors d’un événement virtuel avec l’American Medical Association samedi, le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut des allergies et des maladies infectieuses, a conseillé aux cliniciens occupant des postes de direction de s’en tenir à la science, aux preuves et aux données en ce qui concerne faire des recommandations sur le coronavirus.

Restez complètement apolitique. Ne vous impliquez dans aucun des aspects politiques et concentrez-vous sur votre travail en tant que scientifique et médecin », a déclaré Fauci. Cela ira bien.

Les experts de la santé ont travaillé pour lutter contre le scepticisme concernant les vaccins et les recommandations contre les coronavirus après avoir été en désaccord avec les dirigeants politiques.

Gottlieb a déclaré dimanche que l’administration du président Donald Trump avait besoin d’une stratégie plus agressive pour lutter contre le coronavirus d’ici janvier. Et il a suggéré, lors d’un entretien avec CBS, que Biden travaille avec l’Association nationale des gouverneurs pour formuler une politique nationale et “coordonner entre les différents États afin que cela commence à ressembler à un plan plus cohérent.”

“Nous avons discuté politiquement de ce que je pense être une fausse dichotomie, et que c’est vraiment un choix entre les confinements et pas de confinements et ce n’est pas le cas”, a déclaré Gottlieb à “Face the Nation”.

«Nous n’allons pas avoir un contrôle parfait sur ce virus, c’est un virus contagieux. Il va se propager, mais nous n’en avons pas besoin pour se répandre aux niveaux et à la vitesse pour commencer à faire pression sur le système de santé, ce que nous constatons », a-t-il déclaré au programme.

L’équipe de transition de Biden a mis la pandémie en premier sur son site Web et a promis des tests gratuits et fiables, des équipements plus protecteurs, des conseils clairs, des relations rétablies avec l’Organisation mondiale de la santé et un plan de fabrication de 25 milliards de dollars. et distribuer un vaccin. La vice-présidente élue Kamala Harris dirigera un groupe de travail chargé de lutter contre les disparités raciales et ethniques révélées pendant la pandémie.

L’équipe promet également un mandat portant un masque, mais affirme qu’elle y parviendra en travaillant avec les gouverneurs et les maires et en “demandant au peuple américain de faire ce qu’il fait de mieux: avancer en temps de crise”.

L’impact de l’âge, de l’expérience et de meilleurs médicaments sur le taux de mortalité

Bien que le nombre de morts ait augmenté, le taux de cas entraînant des décès a apparemment diminué, et Fauci a déclaré que cela est dû à «l’âge, l’expérience et de meilleurs médicaments».

Comme pour toutes les maladies, les professionnels de la santé en apprennent davantage sur le virus au fur et à mesure de sa progression, y compris quand mettre les gens sous respirateurs, a déclaré Fauci samedi.

«Nous nous améliorons simplement dans le traitement des gens», dit-il. «Vous (savez) ce qui fonctionne. Il sait ce qui ne fonctionne pas, y compris les approches fondamentales et non médicamenteuses.

L’utilisation de traitements qui peuvent aider les gens, tels que la dexaméthasone et le remdesivir, s’est également développée, a-t-il déclaré.

L’impact sur le taux de mortalité est également influencé par les étudiants qui retournent à l’école et deviennent plus infectés, a-t-il déclaré. Il y a «près d’une décennie de différence» entre ceux qui sont infectés maintenant et ceux qui ont été infectés au printemps.

“En fin de compte, ils finiront par infecter les gens de la communauté, mais ce sont eux qui causent l’infection”, a déclaré Fauci.

Les symptômes de Covid durent bien au-delà des attentes

Au fur et à mesure que les chercheurs en apprennent davantage sur le virus, ils se rendent compte que les impacts peuvent être prolongés, a déclaré Fauci.

Certains patients ont signalé des symptômes qui durent même après un test négatif pour une infection à coronavirus.

“Nous savons avec une certitude absolue qu’il existe un syndrome post-covid-19, parfois appelé émetteurs covid longue distance ou émetteurs covid chroniques”, a déclaré Fauci lors de l’événement.

«Nous constatons des pourcentages variables, et 25 à 35% ou plus ont des symptômes persistants, bien au-delà de ce à quoi on pourrait s’attendre après tout syndrome viral, comme la grippe et d’autres», a-t-il déclaré.

Les symptômes comprennent la fatigue, l’essoufflement, les douleurs musculaires, les troubles du sommeil et ce que l’on appelle le «brouillard cérébral».

“Il ne fait donc aucun doute que cela se produit, que cela (peut) durer des semaines, voire des mois”, a-t-il dit, ajoutant que cela pourrait être encore plus long, mais cela n’est pas connu car le nouveau virus a été découvert il y a moins d’un an.

Eliott C. McLaughlin de CNN, Alta Spells, Naomi Thomas, Christina Maxouris, Dakin Andone, Leanna Faulk, Maggie Fox et Hollie Silverman ont contribué à ce rapport.