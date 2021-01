COVID-19 :

Les États-Unis ont ajouté 3 519 décès et 176 581 nouvelles infections au COVID-19 ce samedi, selon le décompte de l’Université Johns Hopkins.

États Unis atteint ce samedi 24 millions 982 mille 615 cas confirmés du Coronavirus SRAS-CoV-2 et 417 mille 337 décédés pour COVID-19[feminine, selon le décompte indépendant des Université Johns Hopkins.

Le solde à 20h00 heure locale (19h00 de Mexico) est 3519 décès plus que vendredi et 176 581 nouvelles infections.

L’Etat de New York continue d’être le plus touché dans le pays par la pandémie avec 42 mille 134 morts, suivi par Californie (36 763), Texas (34 720), Floride (25 mille 164), Nouveau pull (20 mille 934), Illinois (20 mille 645) et Pennsylvanie (20 mille 454).

D’autres États avec un grand nombre de morts comprennent Michigan (15 181), Massachusetts (14,64), Géorgie (13 246) ou Arizona (12 170).

Quant aux contagions, Californie ajoute 3 millions 142 mille 40, il suit Texas avec 2 millions 240 mille 700; troisième est Floride avec 1 million 639 mille 914, New York est quatrième avec 1 million 323 mille 312 e Illinois il est cinquième avec 1 098 527.

Le bilan provisoire des morts -417 mille 337- dépasse de loin le niveau le plus bas des estimations initiales de la Maison Blanche, qui projetait dans le meilleur des cas entre 100 mille et 240 mille décès dus à la pandémie.

Le nouveau président de États Unis, Joe Biden, a prédit qu’en février, il y aura plus d’un demi-million de morts et qu’au total plus de 600 000 mourront.

Pour sa part, l’Institute of Health Metrics and Evaluations (IHME) de la Université de Washington, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie Maison Blanche, estime qu’au 1er mai, plus de 560 000 personnes seront mortes.

Avec des informations d’.