Les États-Unis ont atteint 12 millions 887 mille 240 cas de coronavirus ce vendredi, selon l’Université Johns Hopkins

Ce solde à 10 h 00, heure locale, représente 1388 décès de plus que mercredi et 127 291 nouvelles infections, et il se produit dans un contexte d’inquiétude croissante quant à une éventuelle injection d’infections en raison de la célébration des festivités de Thanksgiving. Merci, le plus populaire du pays.

Bien que New York Ce n’est plus l’État avec le plus grand nombre d’infections, il est toujours le plus touché en termes de décès aux États-Unis avec 34 443 personnes.

Ils suivent en nombre de morts Texas (21 mille 639), Californie (19 mille 26), Floride (18254) et Nouveau pull (16 925).

Le bilan provisoire des morts -263 mille 468- dépasse de loin le niveau le plus bas des estimations initiales de la Maison Blanche, qui prévoyait dans le meilleur des cas entre 100 000 et 240 000 décès dus à la pandémie.

Le président américain, Donald Trump, a abaissé ces estimations et était convaincu que le chiffre final se situerait entre 50 000 et 60 000 décès, bien que plus tard, il ait prédit jusqu’à 110 000 décès, un chiffre qui a également été dépassé.

Pour sa part, Institut des mesures et évaluations de la santé (IHME) de la Université de WashingtonLa Maison Blanche, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie sont souvent examinés, estime que lorsque Trump quittera le pouvoir le 20 janvier, 385000 personnes seront mortes.

