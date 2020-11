COVID-19 :

Tenter d’immunité collective tuerait jusqu’à 3 millions de personnes 2:53

. – Les États-Unis approchent de 8 millions de cas de Covid-19 et enregistrent en moyenne plus de 50 000 nouvelles infections par jour, signe que le pays est sur le point de traverser un hiver rigoureux, selon les experts.

Le Dr Peter Hotez, professeur et doyen de médecine tropicale à la Baylor School of Medicine, a qualifié la hausse moyenne de «signe inquiétant».

«C’est le moment où nous pourrions entrer dans l’une des pires périodes de notre épidémie. Et l’une de nos pires périodes de santé publique américaine moderne », a-t-il déclaré jeudi. “Je suis très inquiet pour la nation.”

Les responsables de la santé publique, dont le Dr Anthony Fauci, ont averti ces derniers mois que le pays devrait tenter d’abaisser son niveau de référence avant les mois d’automne et d’hiver, pour se préparer aux nouveaux défis qui émergeront.

Celles-ci incluent la saison de la grippe, qui pourrait être comparée au COVID-19 et créer ce que les médecins appellent une «double démolition», ainsi que les vacances à venir, où de nombreux Américains peuvent baisser la garde pour célébrer avec leur famille et leurs amis.

Mais ce ne sont pas seulement les tendances de cas nationales qui intéressent les experts.

Augmentation de la positivité aux États-Unis

Les États américains signalent maintenant des augmentations de la positivité des tests. Cela s’est avéré, dans le passé, être un très bon prédicteur d’une augmentation des cas, ce qui conduit finalement à une augmentation des hospitalisations. Et enfin, chez certaines personnes, il y aura évidemment une augmentation des décès », a déclaré Fauci jeudi dans« Good Morning America ».

Une prévision mise à jour de l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington (IHME) prévoit désormais que les États-Unis pourraient dépasser 389000 décès dus au covid-19 d’ici le 1er février. Et les dernières prévisions conjointes publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis montrent que plus de 20000 Américains pourraient mourir du virus dans les trois prochaines semaines.

Plus de 217000 Américains ont déjà perdu la vie à cause du nouveau coronavirus.

LIS: L’immunité collective n’est pas le moyen de sortir de la pandémie de coronavirus, disent les experts

“Le virus gagne maintenant”

Au moins 35 États signalent plus de nouveaux cas que la semaine précédente, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Quatorze États – Alaska, Illinois, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nouveau-Mexique, Dakota du Nord, Ohio, Oregon, Utah, Virginie-Occidentale, Wisconsin et Wyoming – ont atteint jeudi leur moyenne de cas de sept jours, selon les données. .

Pendant ce temps, en Arkansas et au Michigan, les responsables de la santé ont signalé le nombre quotidien le plus élevé de cas de COVID-19 jamais enregistrés. Dans le New Hampshire, l’épidémiologiste de l’État, le Dr Benjamin Chan, a déclaré que l’État avait constaté une augmentation de 56% de son nombre de cas actifs de COVID-19 au cours de la semaine dernière.

Le gouverneur du Nouveau-Mexique a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse que l’état était positif à 8,1%. Et il a qualifié l’état actuel de la pandémie de «l’urgence la plus grave que le Nouveau-Mexique ait jamais connue».

Cela survient quelques jours seulement après que le gouverneur a émis de nouvelles restrictions pour aider à freiner la propagation du virus. Celles-ci comprenaient une limite sur les rassemblements de masse et une heure de fermeture à 22 heures, pour les établissements qui servent de l’alcool.

“Le virus est en train de gagner”, a déclaré la gouverneure Michelle Lujan Grisham. “Nous sommes dans des eaux inexplorées.”

Dans certaines parties de l’État, les lits des unités de soins intensifs sont «pleins», selon le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux du Nouveau-Mexique, David Scrase.

«C’est une période sérieuse pour l’État du Nouveau-Mexique», a déclaré Scrase. Il a ajouté que la courbe d’état pour les cas quotidiens moyens sur sept jours «éclipsait les courbes précédentes».

Les masques pourraient sauver 70 000 vies

Les experts ont répété à plusieurs reprises que la duplication de mesures de sécurité simples, y compris les masques faciaux, la distance physique et le lavage des mains, pouvait ralentir la transmission du virus et réduire le nombre de cas.

L’utilisation universelle des masques pourrait sauver la vie de plus de 70 000 Américains au cours des trois prochains mois et demi, selon les projections de l’IHME.

Et à l’approche du temps froid, disent les experts, il existe des moyens de voir des amis et de la famille tout en restant en sécurité.

Une étude mondiale révèle que le remdesivir n’aide pas les patients atteints de Covid-19

Pendant ce temps, les responsables de l’Organisation mondiale de la santé ont annoncé jeudi que le médicament antiviral remdesivir a “peu ou pas d’effet sur la mortalité” des patients hospitalisés COVID-19.

L’agence dit qu’il s’agit de “preuves concluantes” sur le médicament, et les résultats sont décevants.

Jusqu’à présent, le remdesivir était le seul médicament qui semblait avoir des effets spécifiques pour le COVID-19 et le seul médicament avec une autorisation d’utilisation d’urgence spécifiquement pour le virus de la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA, pour son acronyme en anglais).

Avant l’étude de l’OMS, une vaste étude contrôlée sur le remdesivir aux États-Unis a révélé qu’il raccourcit le temps de récupération d’environ un tiers chez les adultes hospitalisés gravement malades atteints de COVID-19, mais n’aide guère ceux qui ont des cas plus légers. .

LIS: Le remdesivir a “peu ou pas d’effet sur la mortalité” chez les patients hospitalisés atteints du COVID-19, selon une étude de l’OMS

Gilead Sciences, le fabricant du médicament, a déclaré que les résultats ne signifiaient pas que le médicament n’était pas bénéfique.

“Les données émergentes semblent incompatibles avec les preuves plus solides de plusieurs études contrôlées randomisées publiées dans des revues à comité de lecture qui valident le bénéfice clinique de Veklury (remdesivir)”, a déclaré Gilead dans un communiqué. “Nous sommes préoccupés par le fait que les données de cet essai mondial en ouvert n’ont pas fait l’objet de l’examen rigoureux nécessaire pour permettre une discussion scientifique constructive.”

Amanda Watts, John Bonifield, Raja Razek et Ben Tinker de CNN ont contribué à ce rapport.