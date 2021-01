COVID-19 :

Les États-Unis signalent 198477 infections supplémentaires et 2109 décès en moins de 24 heures, selon le décompte de l’Université Johns Hopkins

États Unis, le pays le plus touché au monde par la pandémie, atteint 23 millions 923 mille 62 cas de COVID-19[feminine et 397 mille 494 décès, selon le décompte indépendant du Université Johns Hopkins.

Décès du COVID-19 aux États-Unis

Ces chiffres, qui correspondent à 20h00 heure locale le dimanche, représentent 198 mille 477 contagion de plus que la veille et 2 109 décès supplémentaires.

Le pays devrait dépasser la barrière des 400000 décès dus à la maladie à coronavirus entre lundi et mardi.

L’Etat de New York continue comme la pire touché dans le pays par la pandémie avec 40 993 morts, suivie par Californie, avec 33 mille 551; Texas, 32 mille 596; Floride, 24 mille 137, et Nouveau pull, 20 mille 414.

Les autres états avec un grand nombre de décès sont l’Illinois, 20 000 50; Pennsylvanie, 19 255; Michigan, 14 669; Massachusetts, 13 mille 652, et Géorgie, 12 mille 296.

Quant aux contagions, Californie ajoute 2 millions 986 mille 428 positifs, suivi du Texas avec 2 millions 125 964; Floride avec un million 571 mille 279, New York un million 242 mille 561 e Illinois, avec un million 68 mille 829 cas.

Le bilan provisoire des morts (397 494) dépasse le chiffre le plus bas des estimations initiales de la Maison Blanche, qui prévoyait dans le meilleur des cas entre 100 000 et 240 000 décès dus à la pandémie.

Le président américain sortant, Donald Trump, a abaissé ces estimations et était convaincu que le chiffre final se situerait entre 50 000 et 60 000 décès, bien que plus tard, il ait prédit jusqu’à 110 000, un chiffre qui a également été dépassé.

Pour sa part, l’Institut des mesures et évaluations de la santé (IHME) de la Université de Washington, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie Maison Blanche, calcule ça quand Atout quitter le pouvoir mercredi prochain, 20 janvier, plus de 405 personnes seront mortes et d’ici le 1er avril, plus de 555 mille.

