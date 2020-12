COVID-19 :

La FDA a autorisé l’utilisation du vaccin COVID-19 de la société pharmaceutique américaine Pfizer, selon le New York Times et le Washington Post

La Administration des aliments et des médicaments (FDA, en anglais) par États Unis, l’entité qui réglemente commercialisation de médicaments, a autorisé ce vendredi l’utilisation du vaccin contre COVID-19[feminine de la pharmacie américaine Pfizer.

L’autorisation a été signée par le FDA Vendredi soir, quelques heures après le chef de Cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, prévenez le directeur de l’agence, Stephen Hahn, qu’il pourrait préparer sa démission s’il ne la traitait pas aujourd’hui.

Dans un communiqué, Hahn a déclaré que “la décision d’aujourd’hui fait suite à un processus d’examen ouvert et transparent qui comprenait la contribution de scientifiques indépendants et d’experts en santé publique et une évaluation approfondie par les professionnels scientifiques de l’agence”.

États Unis devient ainsi le sixième pays au monde à autoriser le vaccin de Pfizer après le Royaume-Uni, Bahreïn, Maroc, Arabie Saoudite Oui Mexique.

Cette autorisation d’urgence (procédure exceptionnelle préalable à l’approbation) intervient après ce jeudi un comité consultatif sur les vaccins de la FDA a donné son approbation avec 17 voix pour, 4 contre seulement et une abstention au vaccin de Pfizer.

Le vaccin de Pfizer arrive au pire moment de la pandémie pour États Unis, qui fait en moyenne plus de 200 mille infections par jour et que cette semaine a brisé la barrière de 3 mille morts dans 24 heures.

Les données les plus récentes indiquent qu’il y a 15 millions 834 mille 965 infections et 294 mille 874 décès dus COVID-19[feminine, plus que dans tout autre pays, selon le décompte indépendant du Université Johns Hopkins.

Pfizer A promis 25 millions de doses avant la fin de l’année (chaque vacciné a besoin de deux doses) et 100 millions en mars.

Le premier lot avec 2,9 millions de doses pourrait être distribué par États Unis dans le 24 heures suivantes, selon les responsables fédéraux chargés de faire passer le vaccin à travers le pays.

