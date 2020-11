COVID-19 :

Les États-Unis ont enregistré 170000 590 infections de plus qu’hier vendredi, lorsqu’ils ont atteint le record quotidien de 187000 95 nouvelles infections

États Unis atteint ce samedi 10 million 884 mille 591 cas confirmé par COVID-19[feminine Oui 245 mille 568 morts, selon le décompte indépendant des Université Johns Hopkins.

De cette manière, le pays a enregistré 170 000 590 infections de plus qu’hier, vendredi, lorsqu’il a atteint le record quotidien de 187 000 95 nouvelles infections, même s’il faut tenir compte du fait que le décompte ralentit le week-end.

Bien que New York Ce n’est plus l’État avec le plus grand nombre d’infections, il est toujours le plus touché en termes de décès aux États-Unis avec 34000 10, selon les données de 20h00 heure locale.

Ils suivent en nombre de morts Texas (19 mille 918), Californie (18 mille 248), Floride (17 mille 489) et Nouveau pull (16 mille 548).

D’autres États avec un grand nombre de morts comprennent Illinois (11 mille 88), Massachusetts (10 mille 293), Pennsylvanie (neuf mille 252), Géorgie (huit mille 956) ou Michigan (8 376).

En termes d’infections, le Texas compte un million 51 mille 922, suivi de la Californie avec un million 18 mille 638, le troisième est la Floride avec 875 mille 96, l’Illinois est quatrième avec 562 mille 985 et New York est cinquième avec 551 mille 163.

Le bilan provisoire des morts -245 mille 568- dépasse de loin le niveau le plus bas des estimations initiales de la Maison Blanche, qui dans le meilleur des cas prévoyait entre 100 000 et 240 000 décès dus à la pandémie.

Le président américain, Donald Trump, a abaissé ces estimations et était convaincu que le chiffre final se situerait entre 50 000 et 60 000 disparus, bien que plus tard, il ait prédit jusqu’à 110 000 décès, un nombre qui a également été dépassé.

Pour sa part, Institut des mesures et évaluations de la santé (IHME) de la Université de WashingtonLa Maison Blanche, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie sont souvent examinés, estime que d’ici la fin de l’année, les États-Unis atteindront 320 000 décès et au 1er mars 440 000.

Avec des informations d’.