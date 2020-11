COVID-19 :

Plus de 481000 nouveaux cas en une semaine aux États-Unis 2:24

. – Le dernier pic d’infections au covid-19 a porté la moyenne sur sept jours des nouveaux cas quotidiens à des niveaux jamais vus depuis le début de la pandémie.

La moyenne sur sept jours des nouveaux cas a atteint 68 767 dimanche, dépassant le sommet précédent de 67 293 signalé le 22 juillet. Les deux jours les plus élevés pour les nouveaux cas ont été vendredi et samedi, avec plus de 83 000 nouveaux cas ajoutés chaque jour.

Les experts en santé affirment que la résurgence des cas qu’ils ont prévenus se produirait à l’automne et l’hiver est là, et que cela pourrait être le pire que les États-Unis aient connu jusqu’à présent. Les chiffres croissants aux États-Unis, où il y a eu un total de plus de 8,6 millions d’infections et 225 230 personnes sont décédées, montrent que le pays est à un “point de basculement dangereux”, a déclaré l’ancien commissaire à CBS News. de la Food and Drug Administration des États-Unis, Scott Gottlieb. le dimanche.

“Nous entrons dans ce qui sera la pente raide de la courbe, de la courbe épidémique”, a déclaré Gottlieb à Margaret Brennan de CBS sur “Face the Nation”.

Bien que les cas augmentent à travers le pays, Gottlieb a déclaré que les choses commenceraient à s’aggraver dans les deux à trois prochaines semaines. Il a déclaré qu’il ne prévoyait pas la mise en œuvre d’une intervention politique énergique qui pourrait arrêter la propagation.

“Si nous ne le faisons pas, si nous perdons cette fenêtre, cela continuera à s’accélérer et ce sera plus difficile à contrôler”, a-t-il déclaré.

Une commande nationale de porter des masques pourrait être un inconvénient nécessaire

Un mandat de masques à l’échelle nationale pourrait être un moyen de contrôler le virus, a écrit Gottlieb dans un éditorial du Wall Street Journal. Le titre de l’article est “L’hiver arrive: le temps d’un mandat pour les masques”.

“Un mandat peut être expressément limité aux deux prochains mois”, a écrit Gottlieb, ajoutant qu’il est plus facile de porter un masque en hiver qu’en été. “L’inconvénient permettrait au pays de préserver la capacité des soins de santé et de maintenir plus d’écoles et d’entreprises ouvertes.”

La Colombie dépasse le million d’infections par Covid-19 3:08

Les décès devraient augmenter cet hiver, les législateurs devront prendre des mesures pour ralentir la propagation, a écrit Gottlieb. Il n’y a plus de soutien pour le rétablissement des commandes au domicile à partir du printemps.

Si 95% des Américains portaient des masques en public, plus de 100000 vies pourraient être sauvées aux États-Unis jusqu’en février, selon des données publiées vendredi par l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington.

“Si les gens ne portent pas de masques, alors peut-être devrions-nous l’exiger”, a déclaré vendredi le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, à Erin Burnett de CNN.

Gottlieb a écrit que les ordres de porter des masques sont devenus des divisions uniquement à cause de la façon dont certains politiciens et commentateurs politiques ont abordé la question.

“Les États devraient pouvoir choisir comment appliquer un mandat, mais l’objectif devrait être de faire des masques une norme sociale et culturelle, pas une déclaration politique”, a-t-il écrit.

Les chefs d’État sont à nouveau sur leurs gardes

Plus des deux tiers des États ont signalé une augmentation des cas au cours de la semaine dernière, et aucun État ne signale actuellement une amélioration de plus de 10%. Au fur et à mesure que les cas augmentent, les chefs d’État font pression pour la prévention parmi leurs résidents.

Dans le comté d’El Paso, au Texas, où l’augmentation du nombre de cas a permis à tous les hôpitaux et unités de soins intensifs d’atteindre leur pleine capacité, les responsables ont mis en place un couvre-feu de 22 heures à 5 heures du matin pendant les deux prochaines semaines, a déclaré le juge du comté d’El Paso, Ricardo Samaniego, lors d’une conférence de presse virtuelle dimanche soir.

«Le but du couvre-feu est de limiter la mobilité dans la communauté», a déclaré Samaniego.

Même en Arkansas, où les nouveaux cas sont tombés à 797 dimanche après des jours de plus de 1000 cas par jour, le gouverneur Asa Hutchinson a averti les habitants de ne pas avoir trop d’espoir.

“Nos cas ont diminué hier, car la tendance a tendance à être au cours du week-end”, a déclaré Hutchinson dans un tweet dimanche. “Même si nous voulons nous détendre, il est essentiel que nous restions disciplinés alors que les cas continuent d’augmenter à l’échelle nationale.”

Un vaccin peut ne pas protéger contre le virus avant 2021

Les chercheurs sont peut-être en course pour développer un vaccin, mais Gottlieb a déclaré qu’il était irréaliste de penser qu’un sera prêt pour la distribution à temps pour cette poussée.

“Ce vaccin n’affectera pas les grandes lignes de ce que nous allons traverser, qui se déroulera dans les deux ou trois prochains mois”, a-t-il déclaré.

Même si un vaccin est disponible cette année et s’adresse au premier groupe de patients, probablement les personnes âgées et les travailleurs de la santé, ils n’auront pas d’immunité protectrice avant 2021, a noté Gottlieb.

“Nous saurons si un vaccin est sûr et efficace à la fin novembre, début décembre”, a déclaré dimanche Fauci à la BBC. «Le nombre de doses qui seront disponibles en décembre ne sera certainement pas suffisant pour vacciner tout le monde; devra attendre plusieurs mois jusqu’en 2021 ».