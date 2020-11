COVID-19 :

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a autorisé ce lundi en urgence l’utilisation d’un traitement expérimental avec des anticorps contre le COVID-19 mis au point par la société pharmaceutique Eli Lilly sur la base des résultats d’un essai clinique mené chez 465 adultes non hospitalisés. Cette approbation intervient le même jour que les États-Unis ont adopté le 10 millions d’infections du coronavirus et ajoutez maintenant plus de 238000 décès.

Le gouvernement de Donald Trump avait déjà annoncé fin octobre l’achat de 300 000 doses de ce médicament. Ainsi, la société pharmaceutique américaine devra livrer au gouvernement cette quantité de dose acquise par 375 millions de dollars dans deux mois, comme indiqué en octobre après la signature du contrat. L’accord a été signé dans le cadre de la Programme Warp Speed, qui entend obtenir des vaccins et des thérapies contre la nouvelle pandémie de coronavirus en un temps record.

Le médicament, appelé Bamlanivimab, est une injection intraveineuse d’anticorps destinée aux patients plus de 12 ans, nouvellement diagnostiqué avec coronavirus et pas encore ils n’ont pas été hospitalisés. Cela profitera particulièrement personnes de plus de 65 ans, qui sont les plus à risque de nécessiter une hospitalisation. “Tandis que l’innocuité et l’efficacité continuent d’être évaluées de cette thérapie expérimentale, le Bamlanivimab a été montré dans les essais cliniques réduit les hospitalisations ou les visites d’urgence lié au COVID-19 chez les patients à haut risque “, a déclaré la FDA dans un communiqué.

Efficace dans la phase la plus précoce

Avec ce traitement, les anticorps imitent ce que ferait le système immunitaire après une contamination par un coronavirus: «Bamlanivimab est un anticorps monoclonal qui cible spécifiquement la protéine de Pic du SRAS-CoV-2, conçu pour bloquer la fixation du virus et son entrée dans les cellules humaines ».

C’est plus efficace pendant les premiers jours car c’est à ce moment que les anticorps sont encore capables de contrôler l’envahisseurCar lors de la deuxième phase, le danger n’est plus le virus lui-même, mais la réaction de notre système immunitaire qui attaque les poumons et d’autres organes. En fait, la FDA a conseillé que le traitement soit administré dès que possible après le test positif et dans les 10 jours suivant l’apparition des symptômes.

Similaire au Regeneron Trump traité

Lorsqu’il a contracté le coronavirus, Donald Trump a été traité avec un Traitement par anticorps Regeneron, similaire à Bamlanivimab, qui a également demandé une autorisation d’urgence, et avec l’antiviral Remdesivir, de Gilead Sciences, récemment licencié. De plus, lors de sa convalescence, le président sortant a affirmé avoir déclaré que la thérapie d’Eli Lilly était l’une des plus prometteuses pour faire face à la pandémie.