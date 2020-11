COVID-19 :

. – Alors que les Américains se rendent aux urnes mardi, la pandémie dévastatrice du COVID-19 se profile: une flambée aux États-Unis établit à nouveau des records sinistres et devrait faire des dizaines de milliers de morts supplémentaires à travers le pays. dans les prochains mois.

Les experts ont averti que cette attaque du virus serait la pire à ce jour, et des tendances alarmantes pointent déjà dans cette direction. En seulement un mois, le nombre moyen de cas sur 7 jours dans le pays a augmenté de plus de 97%.

La semaine dernière, les États-Unis ont signalé 99 321 nouveaux cas, le plus grand nombre d’infections enregistrées en une seule journée pour tous les pays. Et au moins 31 États ont établi des journaux d’infection quotidiens le mois dernier.

Les hospitalisations augmentent également, le nombre de patients à travers le pays augmentant de plus de 10000 en seulement deux semaines, selon les données du COVID Tracking Project.

Les hôpitaux de certaines régions du pays ont atteint leur «point de rupture».

Les responsables de l’hôpital d’El Paso, au Texas, se préparent à ouvrir le centre civique de la ville en tant que centre médical à débordement et à ajouter une quatrième morgue mobile.

Et lorsque les hospitalisations augmentent, des décès sont susceptibles de survenir, préviennent les médecins.

Plus de 231 500 personnes sont décédées aux États-Unis et les chercheurs de l’Institut de mesure et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington projettent un total de 399 163 vies américaines perdues au 1er février.

Les chiffres vont probablement empirer avant de s’améliorer et que les responsables s’inquiètent des vacances à venir et des réunions qui les accompagneront, ce qui alimenterait encore une propagation déjà endémique pendant les mois d’hiver. Mais ça ne doit pas être comme ça. Les mesures de santé publique vantées par des experts depuis des mois, notamment les masques faciaux, la distanciation sociale et le lavage régulier des mains, peuvent aider à contenir le virus.

Les ressources de santé “ ont été mises à rude épreuve ”

Au moins 36 États signalent plus de nouveaux cas que la semaine précédente, tandis que seulement cinq – Alabama, Hawaï, Louisiane, Oklahoma et Tennessee – signalent une baisse, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Travaillant pour lutter contre le contrôle de la pandémie, certains dirigeants d’État ont fait pression pour de nouvelles mesures dans l’espoir de ralentir la propagation du virus.

Dans le Connecticut, le gouverneur Ned Lamont a annoncé de nouvelles directives qui incluent la limitation des restaurants à 50% de leur capacité, avec pas plus de huit personnes à une table, et la limitation des espaces intérieurs pour les événements et les théâtres, entre autres restrictions. Lamont a également recommandé aux résidents de rester à la maison entre 22 h et 5 h, une mesure qui, selon lui, contribuerait à limiter la socialisation.

Le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, a annoncé lundi un avis de séjour à la maison, qui sera en vigueur de 22 h à 5 h. Toutes les réunions, limitées à 10 personnes dans les maisons intérieures et 25 personnes à l’extérieur, doivent se terminer à 21h30, a-t-il déclaré. Toute personne âgée de plus de 5 ans doit également porter un masque facial en public.

Pendant ce temps, en Virginie-Occidentale, le gouverneur a sonné l’alarme sur le taux d’infection de l’État et l’épuisement des ressources.

«En fin de compte, ce que j’ai fait maintenant, c’est que j’ai pris une mesure encore plus radicale en essayant de fournir des tests et notre Garde nationale, les services de santé locaux, sont maintenant évalués au-delà de toute croyance et sont en cours d’évaluation. tendre au-delà de toute croyance », a déclaré le gouverneur Jim Justice.

Le système judiciaire a souligné la fatigue pandémique, qui, selon de nombreux autres responsables, contribue à la propagation du COVID-19, comme l’une des principales raisons pour lesquelles le virus se propage dans tout l’État.

“Pour la plupart, la plupart d’entre nous sont concernés”, at-il ajouté. «La plupart d’entre nous font ce qu’il faut. Mais la plupart d’entre nous ne sont pas vraiment concernés par le niveau auquel nous devrions vraiment être.

CDC: Les personnes qui ont le covid-19 ou qui ont été exposées peuvent aller voter

Pour ceux qui attendent de voter mardi, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont déclaré à CNN que les personnes se remettant du COVID-19 ou sont en quarantaine pour avoir été exposées au virus. ils peuvent aller voter en toute sécurité.

«Le vote en personne peut être mené en toute sécurité en suivant les recommandations du CDC concernant les bureaux de vote et les électeurs», a écrit lundi un porte-parole du CDC dans un courriel.

Les électeurs malades ou en quarantaine doivent informer les agents de vote de leur arrivée au bureau de vote et doivent également prendre les mesures suivantes:

Portez un masque Restez à au moins 2 mètres des autres Lavez-vous les mains ou utilisez un désinfectant pour les mains avant et après le vote

Les agents du scrutin qui aident les électeurs présentant des symptômes devraient recevoir un équipement de protection individuelle et être formés à son utilisation correcte.

«Dans la mesure du possible, des options de vote alternatives, qui minimisent les contacts entre les électeurs et les agents du scrutin, devraient être disponibles pour les personnes atteintes de COVID-19, celles qui ont des symptômes de COVID-19 et celles qui ont été exposées». a déclaré le porte-parole.

Les cas d’enfants atteints de covid-19 connaissent le pic le plus élevé en 1 semaine

Pendant ce temps, d’autres mauvaises nouvelles, cette fois sur les cas de COVID-19 chez les enfants.

Le nombre de cas de Covid-19 aux États-Unis affecte les enfants à des «niveaux sans précédent», selon les chiffres publiés lundi par l’American Academy of Pediatrics et l’Association of Children’s Hospitals (AAP), qui suivent données communiquées par les services de santé des États.

Il y a eu 61 000 nouveaux cas chez les enfants au cours de la dernière semaine d’octobre, “ce qui est plus élevé que n’importe quelle semaine précédente de la pandémie”, a indiqué l’AAP dans un communiqué.

Et depuis le début de la pandémie jusqu’au 29 octobre, plus de 853 000 enfants ont été testés positifs pour le virus, a déclaré l’AAP. Près de 200 000 de ces cas se sont produits au cours du mois d’octobre.

Ce nombre est probablement sous-estimé, car les symptômes chez les enfants peuvent souvent être légers et ressembler à des rhumes ou des virus, et de nombreux enfants ne sont pas testés.

Amanda Watts, Naomi Thomas, Sandee LaMotte et Evan Simko-Bednarski de CNN ont contribué à ce rapport.