. –– Au moins 88 080 personnes sont hospitalisées pour covid-19 aux États-Unis, établissant un record depuis le début de la crise des coronavirus, alors que le pays subit une augmentation continue des cas à l’automne, selon le Covid Tracking Project.

Il s’agit du plus grand nombre d’hospitalisations liées au covid-19 que le pays a enregistré depuis que la pandémie a commencé à frapper les États-Unis.

Les systèmes hospitaliers de tout le pays ont averti que leur dotation en personnel et la disponibilité de lits dans les unités de soins intensifs diminuaient. Le plus haut responsable de la santé de Pennsylvanie a déclaré lundi que l’État pourrait manquer de lits en une semaine seulement.

À Minneapolis, un médecin a déclaré en larmes à CNN qu’elle s’était occupée de cinq patients atteints de COVID-19 la dernière fois qu’elle avait travaillé. Deux ont été envoyés en soins palliatifs, a-t-il dit. Et une autre, une femme de 80 ans, est décédée pendant que son mari, également patient, la surveillait, a-t-elle ajouté.

«Je ne pense pas que vous puissiez décrire ce que nous ressentons en tant que soignants devant voir ce genre de souffrance des patients», a déclaré mardi le Dr Shirlee Xie, directeur de la médecine hospitalière au centre médical du comté de Hennepin.

Les hospitalisations au Covid-19 menacent de surcharger les systèmes de santé

Bien que l’hôpital puisse ajouter des lits et du matériel, “nous ne pouvons pas créer de médecins … Nous ne pouvons pas créer d’infirmières pour soigner les patients”, a-t-il déclaré. Et il a ajouté: “Je pense que nous avons tous vraiment très peur de ce qui va arriver.”

Ce dernier pic de cas de coronavirus à travers le pays est principalement dû à des personnes sans symptômes qui se rassemblent à l’intérieur. Cela a été souligné par le Dr Robert Redfield, directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC, pour son acronyme en anglais).

“Le vrai facteur qui alimente cette épidémie maintenant n’est pas la place publique”, a déclaré Redfield dans une interview accordée à Fox News. “Il est vraiment motivé par l’épidémie silencieuse – des infections largement asymptomatiques chez les personnes âgées, disons, de 12 à 35 ans.”

Redford a noté que les modèles de transmission sont maintenant très différents de ceux observés dans les grandes régions métropolitaines au printemps. Comme il l’a expliqué, la transmission se produit cette fois lorsque les gens retirent leurs masques et se rassemblent dans les maisons.

Ces porteurs silencieux qui propagent le virus apparaissent comme des cas de COVID-19 et les hospitalisations aux États-Unis continuent de monter en flèche.

À partir de ce mardi, le pays a enregistré au moins 12,5 millions de cas et près de 260 000 décès depuis le début de la pandémie, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Ces chiffres sont plus élevés que ceux de tout autre pays.

“Dans certaines régions, nous verrons le système de santé surchargé”, a averti Redfield. «C’est pourquoi, encore une fois, la vigilance dans les étapes d’atténuation est si importante pour empêcher ces systèmes de santé d’atteindre la limite en termes de capacité à maintenir leur résilience, pas seulement pour servir les personnes atteintes de covid. -19, mais pour servir (les gens) sans covid-19 ».

Les experts implorent maintenant les gens de rester à la maison pour Thanksgiving. De plus, les responsables de tout le pays préparent de nouvelles règles et d’autres mesures pour faire face à la pandémie croissante.

L’amiral Brett Giroir, sous-secrétaire à la santé du département de la santé, a déclaré que si une personne décide de voyager, elle ne devrait pas prendre la peine de se faire tester en premier.

«Vous réalisez que le CDC ne dit pas qu’une étape importante d’atténuation est de se faire tester avant de voyager pendant les vacances. Car cela ne veut pas dire que vous êtes libre (du covid-19) », a déclaré Giroir lors d’une conférence de presse mardi. «Et, en fait, nous savons qu’un seul test peut donner un faux sentiment de sécurité. Vous devez toujours porter votre masque et tout le reste », a-t-il insisté.

La fin de la pandémie est en vue, a déclaré Giroir. “Nous devons redoubler les mesures de santé publique”, a-t-il ajouté. “Nous savons quoi faire.”

Les États commencent à mettre en œuvre de fortes restrictions contre le coronavirus

Les États-Unis ont signalé plus de 3,3 millions de cas de Covid-19 depuis le début du mois de novembre. Il s’agit du nombre d’infections le plus élevé enregistré en un seul mois.

La moyenne des nouvelles infections quotidiennes sur une semaine a atteint plus de 196 000 ce lundi – également le plus élevé jamais enregistré – selon les données de Johns Hopkins.

Et cette flambée de cas a incité les États à rétablir ou à revenir aux restrictions.

La Louisiane est revenue à la deuxième phase de ses restrictions, a annoncé mardi le gouverneur John Bel Edwards. Ce qui signifie que les restaurants, les gymnases et les entreprises non essentielles sont limités à 50% de leur capacité. Quant aux églises et lieux de culte, leur capacité sera limitée à 75%. De plus, des masques et une distanciation sociale devraient être portés, a déclaré Edwards.

Edwards a également limité les réunions en salle à 25% de la capacité ou pas plus de 75 personnes. Pendant ce temps, les réunions en plein air ne peuvent dépasser 150 personnes. Les événements sportifs pour spectateurs sont limités à 25% de leur capacité.

Dans le comté d’El Paso au Texas, où la Garde nationale a été déployée pour aider les morgues à gérer une augmentation du nombre de décès, un juge du comté a déclaré mardi qu’il publierait bientôt un nouvel ordre de couvre-feu pour aider à la détention. la propagation.

À New York, les responsables de Staten Island ont rouvert un centre d’urgence Covid-19 qui accueillait 200 patients au printemps, cette fois pour aider à gérer les niveaux d’hospitalisation qui ont presque triplé dans l’État au cours des trois dernières semaines. A déclaré le gouverneur Andrew Cuomo.

La Caroline du Nord renforce sa commande d’utilisation de masques, à compter de ce mercredi. Autrement dit, tout le monde devrait porter une protection faciale chaque fois qu’il est avec quelqu’un qui n’est pas de la même maison et chaque fois qu’il se trouve dans un espace public fermé, même s’il maintient ses distances.

La plupart des Américains ont changé leurs plans de Thanksgiving, selon un sondage

Les choses vont empirer dans les semaines à venir, avant que des améliorations ne commencent à être observées à l’aide d’éventuels vaccins, ont averti les experts.

Des millions de personnes voyagent pour Thanksgiving, malgré les recommandations du CDC.

Mais 61% des Américains ont modifié leurs plans de Thanksgiving d’une manière ou d’une autre en raison de l’augmentation des cas de COVID-19, selon les résultats de l’enquête publiés mardi par Axios-Ipsos.

Les changements les plus courants signalés ont été de décider de ne voir que les membres immédiats du ménage et d’avoir un dîner plus petit que prévu initialement, selon l’enquête. L’enquête était basée sur un échantillon représentatif à l’échelle nationale de 1 002 adultes américains. Il s’est déroulé du 20 au 23 novembre.

Environ 9% ont déclaré qu’ils ne prévoyaient plus de célébrer la fête.

Le gouverneur Cuomo de New York fait partie de ceux qui ont changé leurs plans.

Cuomo avait déclaré lundi à l’animateur de radio WAMC Alan Chartock que sa mère prévoyait de se rendre à Albany pour retrouver lui et deux de leurs filles. Juste pour Thanksgiving.

Lors d’une conférence de presse plus tard dans la journée, Cuomo a averti les New-Yorkais que le coronavirus rendrait les célébrations traditionnelles dangereuses. L’apparente contradiction a suscité la colère de certaines personnes sur Twitter.

Mardi, le conseiller de Cuomo, Rich Azzopardi, a déclaré à CNN que le gouverneur avait changé ses plans.

“Compte tenu des circonstances avec le covid-19, il devra travailler pendant Thanksgiving et ne verra pas (les membres de sa famille)”, a déclaré Azzopardi.

Le groupe de travail sur le coronavirus appelle à “un changement significatif dans le comportement de tous les Américains”

Alors que les essais cliniques de vaccins se poursuivent, Redfield a déclaré qu’il était important de collecter des données de sécurité sur les vaccins contre les coronavirus chez les femmes enceintes et les enfants.

«De toute évidence, il est tout à fait normal que lorsque nous apportons de nouveaux produits aux humains, nous laissons d’abord de côté les femmes enceintes. Cependant, je peux vous dire qu’ils seront une cible pour montrer la sécurité et l’efficacité dans ce groupe très rapidement », a déclaré Redfield, lors de son entretien mardi avec Fox News.

Je pense qu’ils verront que cela se fera assez rapidement. Comme nous allons le voir, les études commencent également à analyser la sécurité et l’immunogénicité chez les enfants », a-t-il déclaré.

Redfield a déclaré qu’il s’attend à ce qu’un vaccin contre le coronavirus soit disponible au grand public en mars.

Le gouvernement fédéral a déclaré que 40 millions de doses de vaccins contre les coronavirus pourraient être disponibles d’ici la fin décembre.

Même avec ce calendrier provisoire, il pourrait prendre les «jours» de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour discuter de la délivrance d’une autorisation d’utilisation d’urgence pour un vaccin COVID-19 potentiel. 19, a déclaré le commissaire de la FDA, le Dr Stephen Hahn.

Un vaccin doit passer par le Comité consultatif de la FDA sur les vaccins et les produits biologiques connexes (VRBPAC). Ses membres se réuniront le 10 décembre pour discuter de la demande de Pfizer et BioNTech d’une autorisation d’utilisation d’urgence de leur vaccin.

“Ce comité … enverra ses commentaires et recommandations à la FDA”, a déclaré Hahn. “Ce n’est qu’alors que la FDA pourra prendre une décision finale sur un vaccin”, a-t-il expliqué.

Et pendant que les vaccins sont distribués, le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche appelle à “un changement significatif dans le comportement de tous les Américains”.

Les efforts de test les plus agressifs, a déclaré le groupe de travail, “doivent être combinés avec un changement de comportement significatif pour tous les Américains”.

«Assurez-vous de porter les masques à tout moment en public. Augmenter la distance physique en réduisant considérablement la capacité des espaces intérieurs publics et privés. Et assurez-vous que tous les Américains comprennent les risques évidents de TOUTE interaction de la famille ou des amis en dehors de leur domicile immédiat à l’intérieur sans masque », a déclaré le groupe de travail dans une série de rapports du 22 novembre obtenus par CNN.

Les États-Unis s’efforcent de rendre les types de tests qui ont été utilisés dans la bulle NBA plus accessibles au public américain. Cela a été souligné par Giroir, sous-secrétaire du ministère de la Santé.

“Si c’est assez bon pour LeBron, ça devrait être assez bon pour le reste du peuple américain”, a déclaré Giroir.

Les États doivent également aplatir la courbe “pour soutenir le système de santé pour les urgences covid-19 et non covid-19”, selon les rapports.

Le groupe de travail a également encouragé les États à élaborer un plan pour tester les étudiants.

«Assurez-vous que toutes les universités qui reviennent en hiver donnent des examens hebdomadaires obligatoires à tous les étudiants sur et hors du campus», lisent les rapports. “La planification pour cela doit commencer maintenant.”

