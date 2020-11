COVID-19 :

Les États-Unis ont atteint 236000 décès dus au COVID-19, selon un décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins

États Unis a battu le record d’infections par COVID-19[feminine pour le troisième jour consécutif, lors de l’inscription 127 mille 21 nouveaux cas dans un solde émis à 20h00, heure locale, vendredi, soit 1149 décès de plus que jeudi.

Il a également atteint ce vendredi le chiffre de 9 millions 727 mille 345 cas confirmés du coronavirus SARS-CoV-2 et celui de 236 mille 25 décès dus COVID-19[feminine, selon le décompte indépendant des Université Johns Hopkins.

«Une partie de ce qui rend la pandémie si épuisant est de devoir continuellement prendre des décisions.» @ Lizstuartdc explique comment les «principaux outils de santé publique» – être à l’extérieur, porter un masque et se distancer physiquement – peuvent aider à prendre des décisions plus faciles. https://t.co/juFqRfyFBP – Université Johns Hopkins (@JohnsHopkins) 6 novembre 2020

Bien que New York Ce n’est plus l’État avec le plus grand nombre d’infections, il reste le plus touché en termes de décès en États Unis avec 33 mille 664. Seulement 24 mille 54 personnes sont mortes à New York.

À New York ils suivent le bilan des morts Texas avec 19 mille 46; Californie, avec 17 mille 919; Floride avec 17 mille 14, et Nouveau pull avec 16 mille 416.

D’autres États avec un grand nombre de morts comprennent Illinois avec 10 mille 397; Massachusetts, avec 10.106; Pennsylvanie, 8,964; Géorgie, 8,156 et Michigan avec 7.880.

Quant aux contagions, Texas ajoutez 976 mille 824; Californie, avec 962 mille 618; Floride, avec 832 mille 625, et New York, avec 522 mille 21.

Le bilan provisoire des morts (236 mille 25) dépasse le chiffre le plus bas des estimations initiales du Maison Blanche, qui projetait dans le meilleur des cas entre 100 000 et 240 000 décès dus au pandémie.

Le président américain, Donald Trump, a abaissé ces estimations et était convaincu que le chiffre final se situerait entre 50 et 60 000 morts, bien que plus tard, il prédit jusqu’à 110 000, un nombre qui a également été dépassé.

L’Institut des mesures et évaluations de la santé (IHME) de la Université de Washington, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie Maison Blanche, calculez cela d’ici la fin de l’année États Unis il atteindra 325 000 morts et au 1er février 400 000.

